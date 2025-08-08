Hà Nội

Thế giới

Quan chức Nga nói về cuộc gặp sắp tới giữa ông Putin và ông Trump

Theo Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev, cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump có khả năng sẽ trở thành một sự kiện lịch sử.

An An (Theo RT)

Theo RT, Điện Kremlin ngày 7/8 xác nhận rằng công tác chuẩn bị cho cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đang diễn ra. Cuộc họp có thể được tổ chức sớm nhất là vào tuần tới và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất là địa điểm tổ chức tiềm năng.

Ông Dmitriev, Cố vấn kinh tế của Tổng thống Putin và là nhân vật chủ chốt trong nỗ lực bình thường hóa quan hệ song phương với Mỹ, viết trên mạng X: "Đây có thể sẽ là một cuộc gặp lịch sử".

ngaukraine.png
Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev. Ảnh: Sputnik.

Trước đó, ngày 6/8, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã tới Nga để gặp Tổng thống Putin. Cuộc thảo luận giữa hai bên được đánh giá là tích cực ngoài mong đợi.

"Đặc phái viên của tôi, ông Steve Witkoff, vừa có một cuộc gặp rất hiệu quả với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đã đạt được tiến triển lớn!", Tổng thống Trump tuyên bố trong bài đăng trên Truth Social ngày 6/8.

Hôm 29/7, Tổng thống Trump dọa sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga nếu nước này không đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột với Ukraine trong vòng 10 ngày.

Tổng thống Putin tuyên bố rằng Nga muốn chấm dứt xung đột thông qua giải pháp ngoại giao hòa bình. Moscow đã bày tỏ mong muốn giải quyết tận gốc rễ nguyên nhân cuộc xung đột, đồng thời phản đối bất kỳ kịch bản nào có thể làm bế tắc tình hình hiện tại.

Tuy nhiên, Ukraine liên tục bác bỏ các điều khoản do Moscow đề xuất, tiếp tục kêu gọi phương Tây hỗ trợ quân sự và gia tăng các biện pháp trừng phạt Nga.

>>> Mời độc giả xem thêm video về cuộc trao đổi tù binh mới nhất giữa Nga và Ukraine sau vòng đàm phán thứ ba

Nguồn video: RT
