Thế giới

Thủ tướng Đức nói Ukraine sẵn sàng thảo luận về lãnh thổ với Nga

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết Ukraine sẵn sàng thảo luận về "các vấn đề lãnh thổ" với Nga.

An An (Theo RT)

Theo RT, sau cuộc họp trực tuyến với Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu ngày 13/8, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết Ukraine sẵn sàng thảo luận về "các vấn đề lãnh thổ" với Nga.

ukraine.png
Tổng thống Ukraine Zelensky (trái) bắt tay Thủ tướng Đức Friedrich Merz trong một cuộc gặp. Ảnh: president.gov.ua.

Cuộc họp trực tuyến có sự tham gia của các nhà lãnh đạo Đức, Phần Lan, Pháp, Anh, Italy, Ba Lan, EU, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tập trung vào hội nghị thượng đỉnh sắp tới tại Alaska giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Sau cuộc họp trực tuyến, Thủ tướng Merz thông báo các bên đã đưa ra "5 nguyên tắc chung" cho tiến trình đàm phán (của Ukraine) với Nga, bao gồm ngừng bắn trước tiên và đảm bảo an ninh cho Kiev. Thủ tướng Đức cũng cho biết Ukraine sẵn sàng thảo luận về "các vấn đề lãnh thổ" với Nga.

Có mặt tại buổi họp báo ở Berlin, Tổng thống Zelensky tuyên bố rằng ông đồng ý với 5 nguyên tắc mà Thủ tướng Merz nêu ra, nhưng chỉ vài phút sau đó, nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định lập trường của ông về lãnh thổ vẫn không thay đổi.

Nhà lãnh đạo Ukraine đã nhiều lần bác bỏ ý tưởng công nhận chủ quyền của Nga đối với các vùng lãnh thổ cũ của Ukraine đã sáp nhập vào Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý, đồng thời đề nghị khôi phục lãnh thổ theo đường biên giới năm 1991.

Trong bài đăng trên mạng X hôm 9/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cương quyết bác bỏ ý tưởng "nhượng đất" để kết thúc cuộc xung đột với Nga.

Trong khi đó, Nga khẳng định bất cứ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải giải quyết tận gốc rễ nguyên nhân xung đột và công nhận thực tế trên thực địa, bao gồm các vùng lãnh thổ cũ của Ukraine đã sáp nhập vào Nga.

>>> Mời độc giả xem thêm video về cuộc trao đổi tù binh mới nhất giữa Nga và Ukraine sau vòng đàm phán thứ ba

Nguồn video: RT
