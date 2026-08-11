Thỏa mãn đam mê du lịch, chủ xe chia sẻ lý do VF 8 là lựa chọn hàng đầu trong hè này

Đi xa thoải mái, không lo sạc pin

Với anh Đỗ Văn Oanh (Hà Nội), hạ tầng trạm sạc phủ rộng cho xe điện VinFast là một trong những lý do quan trọng khiến anh quyết định xuống tiền mua VF 8. Là một người đam mê đi phượt, những năm gần đây, anh nhận thấy hệ thống trạm sạc đã có tại nhiều tuyến quốc lộ, cao tốc và khu vực trung tâm ở các tỉnh thành.

“Trên đường từ Bắc vào Nam, cứ đi một lúc tôi lại gặp một trạm sạc. Lúc nào cần dừng lại là có thể tấp vào, vừa sạc vừa tranh thủ nghỉ ngơi luôn”, anh Oanh thích thú chia sẻ về hành trình Hà Nội – Đà Nẵng anh từng đi.

Bên cạnh đó, anh Oanh cho rằng mạng lưới trạm sạc phủ rộng còn mang lại cho anh sự chủ động. Việc lên lịch trình vô cùng dễ dàng và linh hoạt thông qua ứng dụng VinFast hoặc màn hình giải trí cảm ứng 15,6 inch trên xe. Anh cũng có thể yêu cầu trợ lý ảo VinFast tìm điểm sạc gần nhất khi đang di chuyển.

Anh Hải Linh - một chủ xe tại Hà Nội – lại nhận định tầm vận hành lên tới 562 km của VF 8 (bản Eco) rất hợp lý cho nhu cầu của bản thân. Anh từng thực hiện chuyến đi từ Hà Nội đến Quảng Ninh, di chuyển qua một số địa điểm và quay trở về trong ngày mà không gặp áp lực về pin.

“Trong chuyến đi Quảng Ninh cùng gia đình, tôi sử dụng xe gần như cả ngày, kể cả lúc dừng nghỉ trưa, tôi vẫn bật điều hòa trong 2 tiếng. Khi về đến Hà Nội, xe vẫn còn 26% pin”, vị chủ xe hồ hởi chia sẻ.

Đi xa “nhẹ đầu” nhờ cứu hộ 24/7 và hậu mãi dài hạn

Ngoài ưu điểm về hệ thống trạm sạc, mạng lưới xưởng dịch vụ ngày càng hoàn thiện cùng chính sách cứu hộ linh hoạt cũng là yếu tố được nhiều chủ xe đánh giá cao, đặc biệt là nhóm khách hàng thường xuyên di chuyển liên tỉnh.

Là người từng gắn bó với xe xăng trong nhiều năm, anh Thế Kiên (Hà Nội) chia sẻ rằng mỗi khi gặp sự cố trên những tuyến đường vắng hoặc khu vực có mật độ dân cư thấp, việc chờ cứu hộ thường khá khó khăn, chưa kể chi phí cao và nhiều thủ tục phức tạp để đưa xe về xưởng sửa chữa gần nhất. Vì vậy, khi chuyển sang sử dụng VF 8, anh Kiên rất bất ngờ trước chất lượng dịch vụ hậu mãi mà VinFast mang lại.

“Vẫn nhớ lần đầu tiên tôi gặp sự cố trên đường, đó là chuyến đi Sa Pa theo tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đến đoạn qua Yên Bái xe xuất hiện cảnh báo áp suất lốp. Tôi liên hệ hỗ trợ và đội cứu hộ có mặt chỉ ít phút sau đó”, anh Kiên chia sẻ.

Anh Kiên càng ấn tượng hơn khi tìm hiểu về chính sách hậu mãi của VinFast. Hãng áp dụng thời hạn bảo hành lên tới 10 năm/200.000 km cho VF 8 – chính sách tốt bậc nhất thị trường hiện nay. Trong quá trình sử dụng, chủ xe còn được hưởng dịch vụ cứu hộ miễn phí 24/7 trong thời gian bảo hành, bao gồm cả cứu hộ pin khi xe hết năng lượng giữa đường và không thể tiếp cận điểm sạc.

VinFast cũng đang là thương hiệu hiếm hoi trên thị trường cam kết minh bạch và đúng hạn trong quá trình sửa chữa, đồng thời hỗ trợ cho khách hàng mượn xe/pin trường hợp sửa động cơ/pin. Chủ xe còn có thể đặt dịch vụ giao/nhận xe tại nhà trong trường hợp bận rộn không thể tự đến xưởng.

Với những người thường xuyên di chuyển đường dài, sự kết hợp giữa mạng lưới trạm sạc, hệ thống xưởng dịch vụ rộng khắp và chính sách hậu mãi của VinFast là nền tảng để VF 8 trở thành lựa chọn hàng đầu trong mùa hè này.

Đặc biệt, các chương trình ưu đãi đang được VinFast áp dụng khiến mẫu SUV điện này càng trở nên hấp dẫn hơn về bài toán chi phí sở hữu. Từ mức giá niêm yết chỉ 898 triệu đồng, người mua VF 8 là chủ sở hữu đầu tiên của các dòng xe xăng VinFast được áp dụng voucher tri ân lên tới 80 triệu đồng. Tương tự các chủ xe điện VinFast khác, chủ xe VF 8 được miễn phí sạc pin tới 10/2/2029, qua đó mở ra cơ hội để nhiều khách hàng thoải mái sử dụng xe cho nhu cầu đi lại hằng ngày lẫn những chuyến đi xa.