Toàn cảnh đại đô thị sinh thái 2 tỷ USD có 11km ven sông khiến MC Mai Ngọc “phải lòng” ngay trên sóng livestream

Tối 6/8, livestream NobleX Live thu hút sự chú ý đặc biệt của thị trường khi chính thức giới thiệu Noble Rivera, đại đô thị sinh thái gần 250ha vừa được Sunshine Group khởi công trên Tây Thăng Long.

Đồng hành cùng phiên livestream, MC Mai Ngọc đã mang đến những góc nhìn tinh tế về chất sống khác biệt tại đây, giải mã lý do siêu dự án 2 tỷ USD này đang trở thành tâm điểm thị trường ngay khi vừa ra mắt.

MC Mai Ngọc trên sóng livestream ngày 6/8

Giải bài toán "không đánh đổi" giữa thiên nhiên và kết nối

Thị trường bất động sản không thiếu những dự án sở hữu mảng xanh hay sông hồ mặt nước. Tuy nhiên, định vị một đại đô thị sinh thái thực sự dành cho giới tinh hoa không dừng lại ở không gian sống xanh, mà nằm ở vị thế: Cư dân không phải đánh đổi sự tiện nghi hay khả năng kết nối hạ tầng để đổi lấy đặc quyền sinh thái.

Đó cũng là điểm nhấn đáng chú ý tại Noble Rivera. Với trục xuyên tâm là đại lộ Tây Thăng Long và nằm ngay trên Quốc lộ 32, từ dự án, cư dân chỉ mất khoảng 20 phút để đến Mỹ Đình, khoảng 30 phút tới Hồ Hoàn Kiếm, sân bay Nội Bài; và chỉ còn 15-20 phút đến Hồ Tây khi Tây Thăng Long hoàn thiện. Chính vị trí thế đắc địa này giúp Noble Rivera sở hữu biên độ biệt lập hoàn hảo cho sự riêng tư, nhưng vẫn đủ cận kề để ôm trọn nhịp đập kinh tế năng động của trung tâm thủ đô.

Quan trọng hơn, đây cũng là một trong những đô thị sở hữu hệ sinh thái mặt nước quy mô bậc nhất hiện nay tại phía Tây Hà Nội, với 11km ven sông và hệ thống 14 hồ nội khu, tạo nên không gian sống "kế sông, cận thủy" đặc biệt giữa bối cảnh quỹ đất ven sông ngày càng khan hiếm.

"Tôi hình dung mỗi ngày đều có thể bắt đầu bằng một vòng chạy bộ ven sông, chiều về thong thả dạo bộ giữa những khoảng xanh, cuối tuần cả gia đình vẫn tận hưởng cảm giác nghỉ dưỡng ngay nơi mình sống. Với tôi, đó mới là chất lượng sống đáng giá”, MC Mai Ngọc nhận xét.

Không gian sống được "may đo" theo nhịp sống của từng chủ nhân

Ở khía cạnh kiến trúc, gần 2.000 căn dinh thự diện tích từ 300 đến 2.500m² tại đây được thiết kế theo phong cách Tân cổ điển châu Âu kết hợp tinh thần Indochine. Cấu trúc 3 tầng bề thế, tích hợp sân vườn và bể bơi riêng mở ra khoảng không gian tự do để mỗi chủ nhân cá nhân hóa theo gu thẩm mỹ riêng, thay vì gò bó trong các khuôn mẫu rập khuôn. Sự tỉ mỉ còn thể hiện ở hệ vật liệu hoàn thiện tuyển chọn, ứng dụng công nghệ phục chế từ các lâu đài, cung điện cổ châu Âu nhằm đảm bảo giá trị thẩm mỹ trường tồn.

Mỗi dinh thự tại dự án chính là một tài sản lưu giữ qua nhiều thế hệ

“Điểm 10+ khi trường học hiện diện ngay trong nội khu”

Một chi tiết khác nhận được sự đồng cảm lớn từ nữ MC ngay trên sóng livestream là việc Noble Rivera quy hoạch hệ thống trường học liên cấp ngay trong nội khu. "Là một người mẹ, tôi hiểu việc mỗi ngày tiết kiệm một đến hai giờ đưa đón con có ý nghĩa lớn như thế nào. Trẻ có thêm thời gian học tập và vui chơi, còn bố mẹ cũng có thêm thời gian dành cho gia đình. Với tôi, đây thực sự là điểm 10+", nữ MC nói.

Song song với giáo dục, Noble Rivera còn được xây dựng như một hệ sinh thái tiện ích hoàn chỉnh với những công trình ấn tượng như trung tâm thương mại, câu lạc bộ doanh nhân, tổ hợp Wellness Center, bệnh viện quốc tế và tuyến cảnh quan ven sông độc đáo kéo dài 11km.

Tuyến cảnh quan ven sông được thiết kế giật cấp, trải dài 11km ven sông

Hạ tầng giao thông nội khu với các bãi đỗ xe tập trung và hệ thống kỹ thuật ứng dụng công nghệ cũng được đầu tư đồng bộ, hướng tới kiến tạo một môi trường sống tiện nghi và vận hành hiệu quả.

Có thể nói, sự tổng hòa giữa vị trí kết nối thuận lợi, kỷ lục 11km ven sông cùng hệ sinh thái mặt nước quy mô và tư duy phát triển sản phẩm cá nhân hóa độc bản chính là lý do khiến Noble Rivera tạo được sức hút riêng ngay khi xuất hiện trên thị trường.