Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

Đi tỉnh như đi phố, chủ xe VinFast yên tâm nhờ mạng lưới xưởng dịch vụ có mặt khắp 34 tỉnh, thành phố

Với mạng lưới xưởng dịch vụ phủ khắp 34 tỉnh, thành cùng hạ tầng trạm sạc hiện diện ở mọi nẻo đường, VinFast đang giúp chủ xe yên tâm trên mọi hành trình.

PV

''Tấm bảo hiểm cho những chuyến đi xa

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, VinFast tiếp tục là thương hiệu ô tô bán chạy nhất thị trường Việt Nam, với mốc bàn giao kỷ lục 115.916 xe điện. Theo giới quan sát, ngoài chất lượng sản phẩm đã được khẳng định, mạng lưới xưởng dịch vụ lớn nhất Việt Nam chính là đòn bẩy củng cố niềm tin, giúp thương hiệu xe điện Việt chinh phục hàng vạn khách hàng.

a1.jpg

Hiện hãng xe Việt đã mở rộng gần 450 xưởng dịch vụ tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, vượt xa các hãng khác trên thị trường. Độ phủ rộng khắp này giúp những người thường xuyên di chuyển như anh Nguyễn Văn Công (Phú Thọ) luôn dễ dàng tiếp cận dịch vụ chính hãng, dù ở bất kỳ đâu.

“Đặc thù công việc phải chạy đường dài liên tục, mỗi tháng 4.000-5.000 km nên việc VinFast phủ xưởng dịch vụ khắp cả nước chính là ‘tấm bảo hiểm’ lớn nhất giúp tôi hoàn toàn an tâm dù đi đến bất kỳ đâu”, anh Công chia sẻ.

Anh Công kể, trong một chuyến công tác lên Lào Cai vào đầu năm nay, chiếc VF 8 đến kỳ bảo dưỡng đúng lúc lịch trình của anh tại địa phương kéo dài, không thể trở về Phú Thọ như dự kiến. Thay vì phải trì hoãn hoặc thay đổi kế hoạch, anh chỉ cần mở ứng dụng VinFast, lựa chọn xưởng dịch vụ gần nhất và đặt lịch hẹn trước.

“Từ kiểm tra hệ thống treo, cập nhật phần mềm đến thay thế các linh kiện định kỳ đều được thực hiện nhanh chóng, đồng bộ. Vừa tiện lợi, vừa yên tâm về chất lượng, anh cho biết.

Anh Lê Xuân Đức (Hà Nội), chủ một chiếc VF 6, cũng là một trong những khách hàng đánh giá cao độ phủ xưởng dịch vụ của VinFast. Anh vẫn nhớ sự cố xảy ra trong chuyến công tác kết hợp du lịch cùng gia đình tại Hà Giang vào dịp nghỉ lễ 30/4. Khi đang di chuyển trên cung đường từ Đồng Văn về Mèo Vạc, xe anh không may cán phải vật sắc nhọn, khiến lốp bị rách và phần gầm chịu va chạm nhẹ.

“Lúc đó là gần 7 giờ tối, giữa khu vực đèo núi nên cả nhà khá lo lắng. Tôi lập tức liên hệ tổng đài cứu hộ VinFast qua ứng dụng. Chưa đầy 40 phút sau, xe cứu hộ cùng kỹ thuật viên từ xưởng dịch vụ gần nhất đã có mặt. Họ xử lý lốp, kiểm tra kỹ phần gầm và toàn bộ hệ thống an toàn trước khi xác nhận xe có thể tiếp tục di chuyển. Qua trải nghiệm này, tôi mới thực sự cảm nhận rõ giá trị của hệ thống hậu mãi trong quá trình sử dụng xe”, anh Đức chia sẻ.

Trạm sạc phủ rộng trên mọi cung đường

Bên cạnh mạng lưới xưởng dịch vụ, hệ thống trạm sạc phủ rộng trên toàn quốc là điểm tựa quan trọng không kém giúp những khách hàng thường xuyên đi xa tự tin lựa chọn xe điện VinFast.

a2.jpg

“Nhiều người thắc mắc đi xe điện phượt Đà Nẵng ổn không, tôi trả lời là ‘ngon’ nhé. Về sạc thì không cần phải lo lắng, dọc lối ra cao tốc rất nhiều trạm sạc. Tôi chỉ sạc một lần ở nhà, một lần ở Hà Tĩnh là đến Đà Nẵng rồi. Mọi người cứ yên tâm mà đi”, chị Nguyễn Thanh Thảo chia sẻ trải nghiệm xuyên Việt bằng ô tô.

Sự tự tin của chị Thảo đến từ hơn 150.000 cổng sạc V-Green đã đưa vào vận hành. Mạng lưới này được quy hoạch khoa học tại các địa điểm phù hợp: từ khu đô thị, trung tâm thương mại, trạm xăng, bãi đỗ xe cho đến hệ thống trạm dừng nghỉ trên cao tốc.

Lợi thế về hạ tầng này sẽ còn được củng cố thêm trong thời gian tới, khi V-Green đang trong quá trình triển khai 99 “siêu trạm sạc” tại các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên toàn quốc. Theo đó, mỗi trạm sạc sẽ có 100 cổng sạc siêu nhanh với công suất 150 kW, đảm bảo phục vụ lượng lớn xe điện VinFast cùng lúc.

Theo nhiều người dùng, độ tiện lợi của hạ tầng sạc và dịch vụ là yếu tố quan trọng hàng đầu đưa xe điện VinFast trở thành lựa chọn ưu tiên của người Việt. VinFast cũng được cho là động lực tăng trưởng chính đưa thị trường xe điện Việt Nam dẫn đầu tại Đông Nam Á, vượt qua các thị trường ô tô lớn trong khu vực như Indonesia, Thái Lan... về doanh số.

#mạng lưới xưởng dịch vụ phủ khắp cả nước #hệ thống trạm sạc xe điện VinFast #dịch vụ hậu mãi và cứu hộ khách hàng #độ phủ rộng của hạ tầng sạc xe điện #thị trường xe điện Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á

Bài liên quan

Doanh nghiệp

VinFast VF MPV 7 giúp các gia đình “giải nhiệt” mùa hè

Quên đi cái nóng của mùa hè cùng khói bụi đô thị, VinFast VF MPV 7 được nhiều gia đình Việt ưu tiên lựa chọn cho các chuyến du lịch nhờ chi phí và tiện ích.

Không gian rộng rãi phục vụ mọi nhu cầu

Sau ba tháng sử dụng VinFast VF MPV 7 phục vụ nhu cầu công việc và gia đình, chủ kênh Camera of Life (Vĩnh Long) càng thấy quyết định mua xe của mình là hợp lý.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Mùa hè bớt “cực hình” nhờ VinFast VF 3: Điều hòa mát, nuôi xe không áp lực

VinFast VF 3 đang giúp người dùng vừa dễ dàng “trốn” nắng mùa hè, vừa trút bỏ hoàn toàn gánh nặng chi phí vận hành khi chuyển đổi từ xe máy lên ô tô.

Thoát cảnh phơi mình giữa nắng nóng, khói bụi

Sau nhiều năm kiên trì đồng hành cùng chiếc xe máy trên mọi cung đường, tháng trước, anh Nguyễn Hoàng (Quảng Trị) quyết định dừng lại cuộc hành trình “vật lộn” với thời tiết để đón VinFast VF 3 về nhà.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Vượt xe an toàn, leo đèo nhàn như không: Lý do VinFast VF 8 chinh phục chủ xe sau hành trình hơn 14.000 km

Từ nhu cầu đi lại hằng ngày đến những chuyến xuyên Việt, chinh phục đèo dốc, VinFast VF 8 thuyết phục người dùng bằng sức mạnh luôn “dư dùng”.

“Đạp ga đi rất đã”

Điểm khiến nhiều chủ xe VF 8 ấn tượng là cảm giác chiếc xe luôn sẵn sức mạnh để xử lý những tình huống cần sự dứt khoát. Trên phiên bản Plus, hai động cơ điện tạo tổng công suất 402 mã lực và mô-men xoắn cực đại 620 Nm. Con số này vượt đáng kể mức phổ biến khoảng 180-250 mã lực của nhiều mẫu D-SUV chạy xăng hoặc diesel, đồng thời tiệm cận các dòng SUV hiệu suất cao có giá bán đắt hơn.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Bác sĩ Long Châu và ‘phút sinh tử’ cứu bé 6 tháng tuổi sặc sữa

Bác sĩ Long Châu và ‘phút sinh tử’ cứu bé 6 tháng tuổi sặc sữa

Em bé khoảng 6 tháng tuổi đột ngột có biểu hiện tím tái, khóc yếu, nghi do sặc sữa đã được đội ngũ y tế Trung tâm Tiêm chủng Long Châu (xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) kịp thời sơ cứu, giúp bé nhanh chóng ổn định. Tình huống khẩn cấp một lần nữa cho thấy ý nghĩa của việc xử trí đúng lúc trong những phút đầu, đặc biệt với các trường hợp tắc nghẽn đường thở.

Viện Chiến lược và Chính sách Y tế cùng đội ngũ y tế thăm hỏi, tặng quà cho thương binh, bệnh binh tại Ninh Bình

Viện Chiến lược và Chính sách Y tế cùng đội ngũ y tế thăm hỏi, tặng quà cho thương binh, bệnh binh tại Ninh Bình

Đồng hành cùng Viện Chiến lược và Chính sách Y tế (Bộ Y tế), đội ngũ Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu đã tận tay gửi trao nhiều phần quà sức khoẻ ý nghĩa, bày tỏ lòng tri ân và sự biết ơn sâu sắc đến những các thương binh, bệnh binh đang được chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình.

Masterise Homes đồng hành cùng khách hàng trên toàn quốc với giải pháp tài chính ưu việt

Masterise Homes đồng hành cùng khách hàng trên toàn quốc với giải pháp tài chính ưu việt

Một quyết định sở hữu bất động sản là một kế hoạch kéo dài nhiều năm, gắn với kỳ vọng về một không gian sống, một tài sản bền vững và cả những dự định quan trọng của mỗi gia đình. Chính vì vậy, cùng với chất lượng sản phẩm, khách hàng ngày càng kỳ vọng nhiều hơn vào khả năng đồng hành của nhà phát triển trong suốt hành trình an cư.

Từ Phú Quốc, VIFF 2026 mở ra cánh cửa mới cho nghệ thuật sáo Việt Nam

Từ Phú Quốc, VIFF 2026 mở ra cánh cửa mới cho nghệ thuật sáo Việt Nam

Khép lại một tuần đưa tiếng sáo từ khắp nơi trên thế giới ngân lên giữa biển trời Phú Quốc, Vietnam International Flute Festival 2026 (VIFF) - Lễ hội và Cuộc thi sáo Quốc tế với sự đồng hành của Sun Group không chỉ tìm ra những gương mặt xuất sắc chiến thắng, mà còn mở ra một không gian học hỏi hiếm có để những tài năng trẻ nghệ thuật sáo Việt Nam đến gần hơn với thế giới.

Eximbank tiếp tục triển khai lộ trình hoàn thiện khung quản trị và bộ máy điều hành theo Chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030

Eximbank tiếp tục triển khai lộ trình hoàn thiện khung quản trị và bộ máy điều hành theo Chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tổ chức vào tháng 4/2026, Eximbank đã thông qua Chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030 và Khung quản trị doanh nghiệp mới theo định hướng tiếp cận các chuẩn mực quản trị quốc tế, phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

PVFCCo – PHÚ MỸ lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn”

PVFCCo – PHÚ MỸ lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn”

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), vào sáng ngày 27/7/2026, đại diện Công đoàn - Đoàn Thanh niên - Hội Cựu chiến binh Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ) cùng các đơn vị trong toàn Tổng công ty đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, thành kính tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ; thăm hỏi, động viên mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng.