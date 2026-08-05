Đi tỉnh như đi phố, chủ xe VinFast yên tâm nhờ mạng lưới xưởng dịch vụ có mặt khắp 34 tỉnh, thành phố

''Tấm bảo hiểm” cho những chuyến đi xa

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, VinFast tiếp tục là thương hiệu ô tô bán chạy nhất thị trường Việt Nam, với mốc bàn giao kỷ lục 115.916 xe điện. Theo giới quan sát, ngoài chất lượng sản phẩm đã được khẳng định, mạng lưới xưởng dịch vụ lớn nhất Việt Nam chính là đòn bẩy củng cố niềm tin, giúp thương hiệu xe điện Việt chinh phục hàng vạn khách hàng.

Hiện hãng xe Việt đã mở rộng gần 450 xưởng dịch vụ tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, vượt xa các hãng khác trên thị trường. Độ phủ rộng khắp này giúp những người thường xuyên di chuyển như anh Nguyễn Văn Công (Phú Thọ) luôn dễ dàng tiếp cận dịch vụ chính hãng, dù ở bất kỳ đâu.

“Đặc thù công việc phải chạy đường dài liên tục, mỗi tháng 4.000-5.000 km nên việc VinFast phủ xưởng dịch vụ khắp cả nước chính là ‘tấm bảo hiểm’ lớn nhất giúp tôi hoàn toàn an tâm dù đi đến bất kỳ đâu”, anh Công chia sẻ.

Anh Công kể, trong một chuyến công tác lên Lào Cai vào đầu năm nay, chiếc VF 8 đến kỳ bảo dưỡng đúng lúc lịch trình của anh tại địa phương kéo dài, không thể trở về Phú Thọ như dự kiến. Thay vì phải trì hoãn hoặc thay đổi kế hoạch, anh chỉ cần mở ứng dụng VinFast, lựa chọn xưởng dịch vụ gần nhất và đặt lịch hẹn trước.

“Từ kiểm tra hệ thống treo, cập nhật phần mềm đến thay thế các linh kiện định kỳ đều được thực hiện nhanh chóng, đồng bộ. Vừa tiện lợi, vừa yên tâm về chất lượng”, anh cho biết.

Anh Lê Xuân Đức (Hà Nội), chủ một chiếc VF 6, cũng là một trong những khách hàng đánh giá cao độ phủ xưởng dịch vụ của VinFast. Anh vẫn nhớ sự cố xảy ra trong chuyến công tác kết hợp du lịch cùng gia đình tại Hà Giang vào dịp nghỉ lễ 30/4. Khi đang di chuyển trên cung đường từ Đồng Văn về Mèo Vạc, xe anh không may cán phải vật sắc nhọn, khiến lốp bị rách và phần gầm chịu va chạm nhẹ.

“Lúc đó là gần 7 giờ tối, giữa khu vực đèo núi nên cả nhà khá lo lắng. Tôi lập tức liên hệ tổng đài cứu hộ VinFast qua ứng dụng. Chưa đầy 40 phút sau, xe cứu hộ cùng kỹ thuật viên từ xưởng dịch vụ gần nhất đã có mặt. Họ xử lý lốp, kiểm tra kỹ phần gầm và toàn bộ hệ thống an toàn trước khi xác nhận xe có thể tiếp tục di chuyển. Qua trải nghiệm này, tôi mới thực sự cảm nhận rõ giá trị của hệ thống hậu mãi trong quá trình sử dụng xe”, anh Đức chia sẻ.

Trạm sạc phủ rộng trên mọi cung đường

Bên cạnh mạng lưới xưởng dịch vụ, hệ thống trạm sạc phủ rộng trên toàn quốc là điểm tựa quan trọng không kém giúp những khách hàng thường xuyên đi xa tự tin lựa chọn xe điện VinFast.

“Nhiều người thắc mắc đi xe điện phượt Đà Nẵng ổn không, tôi trả lời là ‘ngon’ nhé. Về sạc thì không cần phải lo lắng, dọc lối ra cao tốc rất nhiều trạm sạc. Tôi chỉ sạc một lần ở nhà, một lần ở Hà Tĩnh là đến Đà Nẵng rồi. Mọi người cứ yên tâm mà đi”, chị Nguyễn Thanh Thảo chia sẻ trải nghiệm xuyên Việt bằng ô tô.

Sự tự tin của chị Thảo đến từ hơn 150.000 cổng sạc V-Green đã đưa vào vận hành. Mạng lưới này được quy hoạch khoa học tại các địa điểm phù hợp: từ khu đô thị, trung tâm thương mại, trạm xăng, bãi đỗ xe cho đến hệ thống trạm dừng nghỉ trên cao tốc.

Lợi thế về hạ tầng này sẽ còn được củng cố thêm trong thời gian tới, khi V-Green đang trong quá trình triển khai 99 “siêu trạm sạc” tại các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên toàn quốc. Theo đó, mỗi trạm sạc sẽ có 100 cổng sạc siêu nhanh với công suất 150 kW, đảm bảo phục vụ lượng lớn xe điện VinFast cùng lúc.

Theo nhiều người dùng, độ tiện lợi của hạ tầng sạc và dịch vụ là yếu tố quan trọng hàng đầu đưa xe điện VinFast trở thành lựa chọn ưu tiên của người Việt. VinFast cũng được cho là động lực tăng trưởng chính đưa thị trường xe điện Việt Nam dẫn đầu tại Đông Nam Á, vượt qua các thị trường ô tô lớn trong khu vực như Indonesia, Thái Lan... về doanh số.