Miss World 2026 chính thức công bố sự kiện khai mạc tại Hạ Long

Chặng hành trình tại Quảng Ninh từ ngày 8 đến 12/8 là cơ hội để tỉnh Quảng Ninh giới thiệu đến đông đảo du khách và khán giả quốc tế hình ảnh của một đô thị du lịch ven biển hiện đại và năng động, một điểm đến di sản giàu bản sắc văn hóa.

Quảng Ninh - lời chào ấn tượng của nước chủ nhà Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh phát biểu tại buổi họp báo

Năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam đăng cai Miss World, đồng thời là kỳ tổ chức thứ 73 và phiên bản kỷ niệm 75 năm hình thành cuộc thi. Theo lịch trình do Ban Tổ chức công bố, cuộc thi năm nay chính thức diễn ra từ ngày 8/8 đến 5/9, đi qua ba điểm đến gồm Quảng Ninh, Hải Phòng và Nha Trang.

Đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc trong buổi họp báo tại khu ngủ dưỡng InterContinental Halong Bay chiều 5/8

Đại diện Việt Nam tại cuộc thi năm nay là Lê Nguyễn Bảo Ngọc – Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022, Hoa hậu Liên lục địa 2022. Việc Bảo Ngọc tranh tài trên sân nhà cũng tạo thêm điểm kết nối gần gũi với công chúng trong nước trong lần đầu Việt Nam đăng cai Miss World.

Quảng Ninh là điểm đến đầu tiên trên chặng hành trình, diễn ra từ ngày 8 đến 12/8. Tâm điểm là đêm khai mạc Miss World lần thứ 73, dự kiến tổ chức tối 11/8 tại Quảng trường biển Halong Marina – khu đô thị vịnh biển do BIM Land phát triển tại phường Bãi Cháy. Việc Quảng Ninh trở thành địa điểm tổ chức Lễ Khai mạc không chỉ khẳng định vị thế của tỉnh trên bản đồ du lịch và sự kiện quốc tế, mà còn mở ra cơ hội giới thiệu những giá trị nổi bật về thiên nhiên, văn hóa, con người và môi trường đầu tư nơi đây đến bạn bè thế giới thông qua sức lan tỏa của Miss World.

Vịnh Hạ Long, văn hóa vùng biển Đông Bắc và tinh thần hiếu khách của người dân địa phương trở thành một phần trong lời chào Việt Nam gửi tới các thí sinh, Ban Tổ chức và công chúng quốc tế. Việc tổ chức đêm khai mạc tại Quảng Ninh vì thế mang ý nghĩa lớn hơn một hoạt động quảng bá du lịch. Sự kiện góp phần giới thiệu năng lực đón tiếp, tổ chức các chương trình văn hóa, du lịch và đối ngoại quốc tế của địa phương; đồng thời tạo cơ hội lan tỏa hình ảnh Quảng Ninh qua nội dung do các đại diện quốc tế chia sẻ.

Sự kiện khai mạc hoành tráng tại Quảng trường biển Halong Marina

Theo lịch trình công bố, ngày 8/8, các đại diện quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ bắt đầu tham gia các hoạt động đồng hành cùng cuộc thi tại Khu nghỉ dưỡng InterContinental Halong Bay Resort.

Ngày 9/8, chương trình Welcome Party được tổ chức để chào đón các thí sinh, đoàn quốc tế và những đơn vị đồng hành. Tối 11/8, đêm khai mạc Miss World lần thứ 73 diễn ra tại Quảng trường biển Halong Marina, đánh dấu cột mốc chính thức khởi động cuộc thi với sự tham gia của thí sinh đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sân khấu với hệ thống màn LED lớn được dựng trên nền biển trời Vịnh di sản sẽ mang đến cho các khán giả một chương trình khai mạc ấn tượng với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc kết hợp trình diễn âm thanh, ánh sáng. Điểm nhấn của đêm khai mạc là màn trình diễn áo dài Việt Nam của toàn bộ 120 thí sinh, góp phần tôn vinh vẻ đẹp văn hóa truyền thống, đồng thời lan tỏa hình ảnh đất nước Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc đến cộng đồng quốc tế.

Sân khấu sự kiện khai mạc tại Quảng trường biển Halong Marina, quy mô đón tiếp hơn 10.000 khán giả

Năng lực vận hành một điểm đến quốc tế

Toàn bộ các lịch trình chính của Sự kiện khai mạc cuộc thi “Miss World” đều được tổ chức trong Khu đô thị vịnh biển Halong Marina thể hiện khả năng đáp ứng đồng thời các yêu cầu về công tác đón tiếp, hậu cần và bảo đảm an ninh dành cho đoàn thí sinh cũng như các yêu cầu về địa điểm tổ chức và vận hành sự kiện quy mô lớn của Ban Tổ chức.

InterContinental Halong Bay Resort do BIM Land phát triển và IHG Hotels & Resorts quản lý, đi vào hoạt động từ năm 2025 với quần thể 275 phòng, suite và biệt thự, cùng các không gian hội họp, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng hướng vịnh. Khu nghỉ dưỡng được lựa chọn là địa điểm lưu trú và tổ chức các hoạt động chào đón đoàn thí sinh quốc tế của cuộc thi “Miss World” cho thấy uy tín và đẳng cấp khách sạn hạng sang, đủ khả năng đáp ứng các yêu cầu khắt khe về điều kiện lưu trú, đảm bảo an ninh, an toàn ở đẳng cấp quốc tế.

Sau chặng Quảng Ninh, Miss World sẽ tiếp tục đi qua Hải Phòng và Nha Trang. Nhưng những hình ảnh bên Vịnh Hạ Long sẽ trở thành dấu ấn đầu tiên của kỳ tổ chức năm 2026 tại Việt Nam.

Trong bức tranh ấy, Halong Marina không chỉ là địa điểm tổ chức. Với vai trò một trung tâm đô thị biển hiện đại, tích hợp không gian sống, du lịch, dịch vụ và sự kiện, Halong Marina đang từng bước được định vị như một “cửa ngõ trải nghiệm” của Hạ Long – nơi kết nối di sản với nhịp sống đô thị mới, và là điểm khởi đầu cho hình ảnh một Quảng Ninh năng động, hội nhập và giàu sức sống trong mắt bạn bè quốc tế.