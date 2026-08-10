Từ bài toán thực tiễn đến lời giải AI: Cách SHB kết nối đổi mới sáng tạo

Trong kỷ nguyên AI, lợi thế cạnh tranh không chỉ thuộc về những doanh nghiệp sở hữu công nghệ, mà còn thuộc về những doanh nghiệp biết “ra đề” và tối ưu hóa.

Khi những ý tưởng sáng tạo được kết nối với các nhu cầu thực tiễn, khoảng cách giữa nghiên cứu và ứng dụng sẽ được rút ngắn, tạo ra giá trị cho doanh nghiệp, khách hàng và xã hội.

Trong chưa đầy ba năm, trí tuệ nhân tạo (AI) đã chuyển từ một xu hướng công nghệ thành động lực tái định hình mọi lĩnh vực của nền kinh tế. Từ những mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), AI tạo sinh đến các AI Agent có khả năng tự động thực hiện chuỗi tác vụ, cuộc đua AI hiện nay không còn xoay quanh việc ai sở hữu công nghệ tiên tiến nhất mà là ai ứng dụng công nghệ nhanh hơn, hiệu quả hơn và tạo ra giá trị thực tiễn lớn hơn.

Đối với ngành tài chính - ngân hàng, AI đang tạo ra sự thay đổi mang tính cách mạng. Các ngân hàng trên thế giới ngày càng ứng dụng AI để quản trị dữ liệu, tự động hóa quy trình nghiệp vụ, nâng cao trải nghiệm khách hàng, phát hiện gian lận, dự báo rủi ro và hỗ trợ ra quyết định theo thời gian thực. AI không chỉ giúp giảm chi phí vận hành mà còn mở ra khả năng thiết kế những dịch vụ tài chính thông minh, cá nhân hóa và linh hoạt hơn bao giờ hết.

Tại VAIC 2026, SHB đưa ra những bài toán thật trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng để các tài năng trong cộng đồng AI cùng tư duy và đề xuất giải pháp.

Trong bối cảnh đó, điều mà các doanh nghiệp cần không chỉ là những công nghệ mới, mà còn là nguồn ý tưởng sáng tạo và những con người có khả năng biến AI thành các giải pháp giải quyết bài toán thực tế. Đó cũng là lý do các cuộc thi đổi mới sáng tạo đang trở thành bệ phóng, nơi doanh nghiệp và cộng đồng công nghệ cùng tìm lời giải cho tương lai.

Tại Vietnam AI Innovation Challenge 2026 (VAIC 2026) – hackathon AI quy mô quốc gia quy tụ đông đảo AI Builders, chuyên gia và các nhà phát triển trẻ – SHB là một trong những doanh nghiệp đồng hành xuyên suốt và toàn diện. Không chỉ tài trợ nguồn lực cho chương trình, SHB còn trực tiếp đưa ra những bài toán thật trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng để các tài năng trong cộng đồng AI cùng tư duy và đề xuất giải pháp.

Những đề bài bắt nguồn từ thực tiễn

Đội ngũ cố vấn của SHB luôn đồng hành cùng các đội thi trên hành trình chinh phục Vietnam AI Innovation Challenge 2026.

Khác với nhiều cuộc thi công nghệ vốn tập trung vào việc trình diễn năng lực mô hình AI, 5 đề bài của SHB đều xuất phát từ chính những nhu cầu đang hiện hữu trong hoạt động của một ngân hàng hiện đại.

Đó là bài toán xây dựng Advanced RAG Knowledge Base nhằm phát triển AI Chatbot có khả năng tra cứu và khai thác kho văn bản nghiệp vụ khổng lồ của ngân hàng; Digital Expert Agents với mục tiêu xây dựng các AI Agent hỗ trợ cán bộ trong nhiều nghiệp vụ chuyên môn; Intelligent Document Processing (IDP) để tự động hóa việc xử lý, đọc hiểu và trích xuất dữ liệu từ hàng triệu tài liệu; Customer Churn Prediction giúp dự báo sớm nguy cơ khách hàng rời bỏ ngân hàng nhằm tối ưu chiến lược chăm sóc; và Sales Support AI hỗ trợ đội ngũ kinh doanh quản lý khách hàng tiềm năng, nâng cao hiệu quả bán hàng.

Đây đều là những bài toán mà các tổ chức tài chính trên thế giới đang đầu tư mạnh mẽ bởi khả năng tạo ra giá trị kinh doanh trực tiếp. Mỗi giải pháp thành công không chỉ giúp tiết kiệm nguồn lực mà còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu trải nghiệm khách hàng và gia tăng năng lực cạnh tranh.

Chính tính thực tiễn đó đã tạo nên sức hút đặc biệt. Chỉ trong vòng 10 phút sau khi công bố, toàn bộ các đề bài của SHB đã được các đội thi đăng ký kín chỗ.

Điều hấp dẫn nhất là được giải quyết vấn đề thật

Nhiều AI Builders tham gia chương trình cho biết, điều khiến họ lựa chọn đề bài của SHB không phải bởi mức độ khó, mà bởi cơ hội được xây dựng sản phẩm có khả năng ứng dụng ngay trong môi trường doanh nghiệp.

Một đội thi chia sẻ rằng điều hấp dẫn nhất là nhóm được tiếp cận đúng những thách thức mà ngành ngân hàng đang đối mặt. Theo nhóm, nếu một giải pháp AI có thể hỗ trợ cán bộ xử lý nghiệp vụ nhanh hơn, chính xác hơn hay giúp khách hàng có trải nghiệm tốt hơn thì giá trị tạo ra sẽ lớn hơn rất nhiều so với một mô hình chỉ dừng ở việc trình diễn công nghệ.

Đội Big Flag nhận giải SHB Best Banking & Finance Solution Award

Một đội thi khác cho biết, ngân hàng là môi trường có khối lượng tài liệu khổng lồ với nhiều định dạng phức tạp. Đây là "bài kiểm tra" lý tưởng để đánh giá năng lực của các mô hình AI về khả năng đọc hiểu tài liệu, xử lý dữ liệu phi cấu trúc và tự động hóa quy trình. Nếu giải được bài toán này, giải pháp hoàn toàn có thể mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác như bảo hiểm, y tế hay hành chính công.

Không ít AI Builders cũng nhìn nhận, việc doanh nghiệp lớn như SHB sẵn sàng mở các bài toán thực tế là cơ hội hiếm có để những người làm AI hiểu rõ hơn nhu cầu của thị trường. Điều này giúp khoảng cách giữa nghiên cứu và ứng dụng được thu hẹp, đồng thời mở ra cơ hội để các sản phẩm sau cuộc thi tiếp tục được hoàn thiện và triển khai trong thực tế.

SHB tìm kiếm nhiều hơn những ý tưởng

Đồng hành cùng VAIC 2026, SHB không chỉ tìm kiếm những lời giải công nghệ cho hôm nay, mà còn mong muốn góp phần nuôi dưỡng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở, nơi những ý tưởng được kết nối với nhu cầu thực tiễn, những tài năng được trao cơ hội phát triển và những giải pháp AI được tạo điều kiện để tạo ra giá trị cho doanh nghiệp, cộng đồng và đất nước.

"SHB mong muốn trở thành một phần trong hệ sinh thái AI Việt Nam, mang đến những bài toán thật của ngành tài chính - ngân hàng; kết nối các giải pháp công nghệ với chuyên gia nghiệp vụ; tạo điều kiện để những ý tưởng có tiềm năng được tiếp tục hoàn thiện, thử nghiệm và từng bước đưa vào thực tế”, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc SHB Đỗ Quang Vinh chia sẻ.

Là người dẫn dắt hành trình chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện của SHB, ông Đỗ Quang Vinh cho biết ngân hàng kỳ vọng sẽ trở thành người đặt hàng, đối tác phát triển, môi trường thử nghiệm và bệ phóng thị trường cho những giải pháp AI có giá trị. Mục tiêu cuối cùng là hiện thực hóa tinh thần "AI for Everyone - AI cho mọi người", để công nghệ giúp mỗi cá nhân làm việc hiệu quả hơn, doanh nghiệp vận hành thông minh hơn và khách hàng được phục vụ tốt hơn.

Data+AI First - nền tảng cho một ngân hàng thế hệ mới

Việc đồng hành cùng Vietnam AI Innovation Challenge 2026 cũng phản ánh rõ định hướng phát triển dài hạn của SHB. Là Ngân hàng TMCP tư nhân TOP 5 Việt Nam, SHB đang triển khai chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện, hướng tới trở thành Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới. Công nghệ được xác định là động lực tăng trưởng cốt lõi với chiến lược "5 First" gồm Data + AI First, People First, Cloud First, Security First và Mobile First.

Đây không chỉ là định hướng đầu tư công nghệ mà còn là triết lý phát triển, lấy dữ liệu và AI làm nền tảng để đổi mới toàn diện hoạt động vận hành, nâng cao trải nghiệm khách hàng, phát triển các dịch vụ tài chính số và xây dựng hệ sinh thái ngân hàng thông minh.

Trong chiến lược đó, việc hợp tác với cộng đồng AI đóng vai trò quan trọng. Bởi đổi mới sáng tạo ngày nay không còn diễn ra trong phạm vi một doanh nghiệp mà được thúc đẩy bởi sự kết nối giữa doanh nghiệp, các trường đại học, chuyên gia công nghệ, startup và cộng đồng nhà phát triển.

Vietnam AI Innovation Challenge 2026 vì thế không chỉ là một cuộc thi công nghệ, mà còn là bước tiếp theo trong hành trình kiến tạo những giá trị bền vững cho cộng đồng và đất nước của SHB. Thông qua chương trình, ngân hàng góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết 57, đồng thời mở rộng cơ hội hội nhập quốc tế về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phù hợp với định hướng của Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

SHB đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành ngân hàng số 1 về hiệu quả, ngân hàng số được yêu thích, ngân hàng bán lẻ tốt nhất và là ngân hàng Top đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính, dịch vụ đối với khách hàng doanh nghiệp chiến lược có hệ sinh thái, chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, phát triển xanh; doanh nghiệp nhỏ và vừa, khách hàng cá nhân. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB phấn đấu trở thành ngân hàng hiện đại, ngân hàng số, ngân hàng xanh thuộc nhóm dẫn đầu khu vực.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, SHB đang tiếp tục tập trung triển khai Chiến lược chuyển đổi toàn diện dựa theo 4 trụ cột: Lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm; Cải cách cơ chế, chính sách, quy định, quy trình; Con người là chủ thể; Hiện đại hóa công nghệ thông tin và chuyển đổi số, với 6 giá trị cốt lõi: Tâm – Tin – Tín – Tri – Trí – Tầm.