Đi xa mùa hè cùng gia đình, chủ xe mê trải nghiệm VIP của VinFast VF 9

Không gian rộng, nhiều tiện nghi, khả năng vận hành mạnh mẽ cùng những tính năng ADAS hiện đại là “combo” ưu thế khiến VinFast VF 9 được nhiều chủ xe lựa chọn.

Chiếc xe mang lại cảm giác tận hưởng

Là người thường xuyên đi công tác các tỉnh, chị Thân Thị Loan (Hà Nội) cho biết điều chị thích nhất ở VF 9 là cảm giác ngồi đâu cũng thoải mái. Ghế lái và ghế phụ có chức năng làm mát, massage cả phần lưng và đệm ngồi, giúp người lái bớt mỏi sau nhiều giờ cầm vô-lăng.

Theo chị Loan, trên VF 9, hàng ghế thứ hai là vị trí mang lại nhiều cảm xúc nhất. Không gian rộng, tư thế ngồi thoải mái cùng bệ tỳ tay lớn khiến chị liên tưởng đến khoang thương gia trên máy bay. Tại vị trí này, hành khách có thể điều chỉnh điều hòa, tùy chỉnh hệ thống giải trí thông qua màn hình riêng, đồng thời sử dụng sạc không dây và các cổng kết nối cho thiết bị cá nhân.

Điều khiến chị bất ngờ hơn là ngay cả hàng ghế thứ ba cũng đủ rộng cho những chuyến đi dài. “Tôi từng ngồi từ Hà Nội lên Trạm Tấu ở hàng ghế cuối nhưng không thấy mệt hay say xe. Xe chạy rất êm nên ngồi phía sau vẫn dễ chịu”, chị chia sẻ.

Khoang hành lý cũng đáp ứng tốt nhu cầu của các gia đình đông người. Từ trải nghiệm thực tế trong chuyến công tác, chị ghi nhận 4 người mang theo vali cỡ lớn, ba lô cùng nhiều đặc sản địa phương vẫn có thể sắp xếp gọn trong xe.

Bên cạnh không gian, nhiều tiện ích trên VF 9 cũng góp phần giúp hành trình trở nên thoải mái hơn. Hệ thống điều hòa tự động 3 vùng cho phép từng vị trí thiết lập mức nhiệt riêng. Chủ xe còn có thể bật điều hòa từ xa trước khi lên xe thông qua ứng dụng VinFast trên điện thoại, đồng thời theo dõi tình trạng xe, kiểm tra pin hay xác định vị trí phương tiện.

Theo anh Nguyễn Đức Tuấn, một chủ xe VF 9 tại Hà Nội, loạt tiện ích trên xe cho phép cả gia đình tận hưởng quãng thời gian bên nhau. “Ngày trước tôi chỉ cần nghe nhạc hoặc VOV Giao thông. Giờ có con rồi, xe kể chuyện cười, tương tác bằng giọng nói khiến các cháu thích thú, còn mình cũng tỉnh táo hơn khi lái đường dài”, anh nói.

Tăng sự tự tin cho người cầm lái

Nếu khoang nội thất quyết định sự thoải mái, thì khả năng vận hành là yếu tố tạo nên sự tự tin để người dùng sẵn sàng lên đường. Đó là cảm nhận của anh Trần Đức Hạnh sau khi lái VF 9 qua nhiều quốc gia Đông Nam Á, từ Việt Nam, Lào, Thái Lan đến Malaysia và Singapore.

Theo anh, điều gây ấn tượng nhất là cảm giác đầm chắc của chiếc SUV điện trên nhiều dạng địa hình. Động cơ điện có mô-men xoắn lớn kết hợp hệ dẫn động bốn bánh giúp xe vượt đèo dốc hay những đoạn đường xấu một cách nhẹ nhàng. Trọng tâm thấp nhờ bộ pin đặt dưới sàn cũng giúp xe ổn định hơn khi vào cua hoặc di chuyển trên cao tốc.

Những ưu điểm này càng thể hiện rõ trong một chuyến thiện nguyện lên Tây Bắc của anh. “Dù đường đá, bùn đất hay sạt lở, chiếc VF 9 vẫn vận hành ổn định. Xe chở rất nặng nhưng không có cảm giác hụt hơi”, anh Hạnh chia sẻ.

Đặc biệt, ở những chặng cao tốc, hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS) trên VF 9 phát huy hiệu quả tốt khi hỗ trợ giữ làn, kiểm soát khoảng cách và phanh trong một số tình huống, giảm đáng kể áp lực cho người lái.

Đồng quan điểm, anh Nguyễn Đức Tuấn nhận định trong hành trình xuyên Việt dài 5.500 km trong 18 ngày, anh có thể lái liên tục 500-600 km mà vẫn không cảm thấy quá mệt nhờ sự hỗ trợ của các tính năng ADAS.

Mặt khác, nhiều chủ xe thừa nhận với quãng đường vận hành hiện tại lên tới 626 km (bản Eco pin CATL), việc di chuyển đường dài với VF 9 hiện nay đã quá đơn giản. Song song với đó, mạng lưới hơn 150.000 cổng sạc và gần 450 xưởng dịch vụ phủ khắp 34 tỉnh, thành phố cũng giúp những chuyến đi nhiều ngày trở nên thuận tiện hơn.

Thực tế từ những hành trình hàng trăm, hàng nghìn km cho thấy giá trị của VF 9 không chỉ nằm ở một vài trang bị riêng lẻ, mà ở khả năng kết hợp giữa tiện nghi, công nghệ và trải nghiệm vận hành làm hài lòng cả người lái lẫn hành khách ở hàng ghế sau. Với những gia đình thường xuyên di chuyển đường dài, VF 9 đang là lựa chọn lý tưởng cho các chuyến du lịch mùa hè này.

Người dùng Việt quan tâm tới VF 9 đang có cơ hội sở hữu xe dễ dàng với nhiều ưu đãi. Từ mức giá niêm yết chỉ từ 1,348 tỷ đồng, chủ xe xăng Fadil, Lux A2.0 và Lux SA2.0 mua trực tiếp từ hãng được tặng voucher từ 30-80 triệu đồng khi đổi sang xe điện VinFast. Chủ xe cá nhân được miễn phí sạc pin tại các trạm công cộng V-Green tới 10/2/2029 (tối đa 10 lần/tháng), tương đương khoảng 2,5 năm tới gần như không phải lo về chi phí năng lượng.