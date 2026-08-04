VinFast VF MPV 7 giúp các gia đình “giải nhiệt” mùa hè

Quên đi cái nóng của mùa hè cùng khói bụi đô thị, VinFast VF MPV 7 được nhiều gia đình Việt ưu tiên lựa chọn cho các chuyến du lịch nhờ chi phí và tiện ích.

Không gian rộng rãi phục vụ mọi nhu cầu

Sau ba tháng sử dụng VinFast VF MPV 7 phục vụ nhu cầu công việc và gia đình, chủ kênh Camera of Life (Vĩnh Long) càng thấy quyết định mua xe của mình là hợp lý.

“Không gian của VinFast VF MPV 7 rộng rãi, thông số kích thước đều tốt hơn khá nhiều so với MPV chạy xăng khác cùng tầm giá. Hành khách ở hàng ghế thứ hai và thứ ba ngồi thoải mái hơn, và có thể tăng không gian chở hàng nếu gập hàng ghế thứ ba”, anh chia sẻ về chiếc xe điện mới của mình.

“Chốt” VinFast VF MPV 7 để đi lại hàng ngày cho gia đình

Vị khách hàng còn đánh giá cao nội thất của xe. Riêng về ghế ngồi, VF MPV 7 cho gia đình anh cảm giác hoàn toàn thoải mái về cả không gian để chân cũng như phía trên đầu.

“Ngồi ghế không thấy bị nóng, khoảng cách giữa các hàng ghế rất rộng, kể cả ở hàng ghế thứ ba”, anh nói. Nhiều người trải nghiệm VF MPV 7 cũng nhận định, hàng ghế thứ ba thường là khu vực bị các hãng xe “bỏ quên”, nhưng vẫn được “chăm chút” đáng kể ở trên mẫu xe Việt.

“Hai người ngồi ở hàng ghế thứ ba của VF MPV 7 có cửa gió làm mát thổi từ trần xuống, cùng với khoang để vật dụng ở hai bên và kèm thêm cổng sạc điện 12 V tiện dụng”, reviewer Nguyễn Hùng Đăng Khoa (Vlog Xe) phân tích thêm.

Loạt công nghệ giúp cả gia đình “trốn nóng” mùa hè

Mẫu MPV 7 chỗ của VinFast còn được ưa chuộng trong những chuyến du lịch mùa hè nhờ hệ thống điều hòa làm mát nhanh kết hợp khả năng lọc bụi mịn Combi 1.0, giúp loại bỏ các hạt bụi kích thước siêu nhỏ cùng nhiều tác nhân gây dị ứng và mùi khó chịu.

“Gia đình tôi mua ô tô chủ yếu là để cho tụi nhỏ đi chơi nên tôi tìm hiểu khá kỹ những tính năng liên quan đến không khí trong xe. Giờ môi trường ô nhiễm hơn trước, đi đâu cũng có khói bụi nên một chiếc xe có khả năng lọc bụi mịn như VF MPV 7 khiến tôi yên tâm hơn. Từ khi chuyển sang dùng xe này, mấy nhóc nhà tôi bớt hẳn cảnh viêm mũi dị ứng”, chị Nguyễn Thu Minh, chủ xe tại TP.HCM chia sẻ.

Ngoài ra, một trong những lợi thế của VinFast VF MPV 7 so với xe xăng là tính năng cắm trại, giúp người dùng có thể sử dụng điều hòa trong thời gian dài nhưng vẫn tiết kiệm pin. Theo chị Minh, tính năng này đặc biệt thiết thực khi gia đình cần nghỉ ngơi trên xe hoặc khi đi cắm trại.

“Đi cắm trại giữa thiên nhiên mà bật xe xăng thì vừa bất khả thi về mặt nhiên liệu, vừa phải chịu khói xăng phả ra làm ảnh hưởng không khí. Nên gia đình nào thích đi ‘phượt’ thì mua xe điện hợp lý hơn hẳn”, chị Minh bổ sung.

Đặc biệt, theo chị Minh - người quản lý chi tiêu gia đình – VF MPV 7 đang là mẫu xe có lợi ích kinh tế bậc nhất trong phân khúc, giúp người dùng tiết kiệm đáng kể chi phí trong suốt vòng đời sở hữu.

Hiện tại, VF MPV 7 đang có giá niêm yết 750 triệu đồng. Chủ sở hữu đầu tiên của các mẫu xe xăng VinFast còn được áp dụng voucher giá trị từ 30 đến 80 triệu đồng để mua xe điện mới. Trường hợp mua xe trên website vinfastauto.com, chủ xe là thành viên VinClub có thể được ưu đãi lên tới 9% giá trị xe (giảm trực tiếp 4,5% và tích điểm VPoint 4,5%). Người mua cũng được miễn 100% lệ phí trước bạ tới năm 2030 theo chính sách ưu đãi cho xe điện từ Chính phủ.

Khách hàng còn được miễn phí sạc tại các trạm V-Green tới ngày 10/2/2029 (tối đa 10 lần/tháng với khách hàng cá nhân). Chính sách này đưa mức chi phí vận hành hàng tháng của VF MPV 7 về mức tối thiểu trong khoảng 2,5 năm tới cho số đông người dùng.