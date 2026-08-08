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Doanh nghiệp

Bác sỹ Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy nói gì về việc hợp tác với Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc

Là một người con của Phú Quốc, BS.CKII Phạm Thanh Việt, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, thấu hiểu những khó khăn của người dân trên đảo khi cần tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu.

PV

Theo ông, sự hiện diện của một bệnh viện hiện đại như Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc, cùng cơ chế phối hợp chặt chẽ với bệnh viện tuyến cuối, sẽ giúp đảo ngọc từng bước làm chủ các kỹ thuật cấp cứu phức tạp, bảo vệ “thời gian vàng” cho người bệnh và tạo thêm nền tảng an toàn cho một điểm đến quốc tế.

Nhân sự kiện ký kết hợp tác giữa Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc với Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 25/7, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với BS.CKII Phạm Thanh Việt.

BS.CKII Phạm Thanh Việt, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Bệnh viện Chợ Rẫy

Thưa BS.CKII Phạm Thanh Việt, dưới góc nhìn của một chuyên gia y tế và cũng là người con của Phú Quốc, ông đánh giá như thế nào về sự cần thiết của một bệnh viện tư nhân hiện đại trên đảo cùng cơ chế phối hợp chặt chẽ với bệnh viện tuyến cuối?

Trước hết, tôi là một người dân Phú Quốc. Vì vậy, khi Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc hiện diện tại An Thới, tôi cảm nhận rất rõ ý nghĩa. Người dân Phú Quốc từ lâu cần một cơ sở y tế đủ năng lực để bảo đảm an toàn sức khỏe. Du khách khi đến đảo cũng cần một địa chỉ có thể tin cậy nếu không may gặp vấn đề về sức khỏe.

Phú Quốc cách xa đất liền nên khi xảy ra tình huống cấp cứu, việc vận chuyển người bệnh vào đất liền thường gặp nhiều khó khăn và mất thời gian. Trong khi đó, với nhiều bệnh lý nguy hiểm, thời gian vàng có thể quyết định khả năng sống còn cũng như mức độ hồi phục của người bệnh. Vì vậy, một bệnh viện đủ năng lực cấp cứu và điều trị ngay trên đảo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Khả năng bảo đảm an toàn y tế cũng góp phần củng cố niềm tin của người dân, đồng thời giúp du khách yên tâm hơn khi lựa chọn Phú Quốc. Việc Bệnh viện Chợ Rẫy hợp tác với Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc, với tôi, chính là một cách hỗ trợ người dân quê hương mình và những du khách đang có mặt trên đảo.

Vì sao việc xây dựng mạng lưới cấp cứu và kết nối bệnh viện trên đảo với các bệnh viện tuyến cuối lại đặc biệt quan trọng, thưa ông?

Việc hợp tác xây dựng mạng lưới này sẽ giúp xử trí kịp thời các ca bệnh nghiêm trọng thay vì phải chờ chuyển vào đất liền. Với nhiều ca bệnh, nếu không tranh thủ thời gian vàng, hậu quả có thể để lại di chứng lâu dài, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống; nghiêm trọng hơn là đe dọa tính mạng. Mặt khác, nếu người bệnh là lao động chính, những di chứng đó còn tạo ra gánh nặng kinh tế đối với cả gia đình.

Thực tế, trong quá trình xử lý các trường hợp nặng liên quan đến sự cố lật canô tại Phú Quốc vừa qua, Bệnh viện Chợ Rẫy đã phối hợp với Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc cấp cứu một bệnh nhân người Ấn Độ cần can thiệp mạch vành khẩn cấp.

Nhờ hệ thống trang thiết bị hiện đại tại Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc cùng sự hỗ trợ chuyên môn của Bệnh viện Chợ Rẫy, ca can thiệp đã được thực hiện thành công ngay trên đảo. Người bệnh sau đó đủ điều kiện xuất viện và trở về Ấn Độ.

Trường hợp này cho thấy, khi hạ tầng, trang thiết bị hiện đại được kết hợp với năng lực chuyên môn của bệnh viện tuyến cuối, chúng ta có thể cấp cứu tại chỗ những trường hợp nguy hiểm như nhồi máu cơ tim cấp hoặc đột quỵ, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào việc chuyển người bệnh vào đất liền.

Theo thoả thuận hợp tác chuyên môn toàn diện vừa ký giữa Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc và Bệnh viện Chợ Rẫy, hai bên sẽ phối hợp ở những lĩnh vực nào thưa ông?

Trước mắt, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ hỗ trợ Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc triển khai các kỹ thuật và giải pháp cấp cứu cần thiết, nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh ngay từ những giờ đầu tiên.

Sau đó, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp nâng cao năng lực chuyên môn để bệnh viện phát triển thành một cơ sở y tế chất lượng cao.

Hai bệnh viện đã có những bước đi cụ thể nào để sớm đưa nội dung hợp tác vào thực tế?

Ngay sau lễ ký kết, với sự tham gia của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Đặc khu Phú Quốc, Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc, Bệnh viện Chợ Rẫy và sự chứng kiến của lãnh đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, chúng tôi đã tổ chức cuộc họp để thống nhất các nội dung triển khai cụ thể.

Lễ ký kết hợp tác chuyên môn toàn diện giữa Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc và Bệnh viện Chợ Rẫy

Từ kinh nghiệm phối hợp can thiệp thành công cho bệnh nhân người Ấn Độ bị nhồi máu cơ tim cấp, hai bệnh viện đã thống nhất thiết lập quy trình phối hợp xử trí các trường hợp đột quỵ do nhồi máu não và nhồi máu cơ tim cấp tại Phú Quốc.

Theo đó, khi xuất hiện những trường hợp này, người bệnh sẽ được đưa đến Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc. Từ đây, bệnh viện sẽ kết nối với Bệnh viện Chợ Rẫy để hội chẩn, phối hợp chuyên môn và triển khai cấp cứu kịp thời.

Điều quan trọng nhất là quy trình giúp người bệnh được tiếp cận điều trị ngay trong thời gian vàng, hạn chế nguy cơ để lại di chứng hoặc đe dọa tính mạng do mất quá nhiều thời gian vận chuyển vào đất liền. Lãnh đạo Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh cũng đánh giá cao tinh thần chủ động của hai bệnh viện.

Từ sự hợp tác giữa hai bệnh viện, ông kỳ vọng năng lực y tế của Phú Quốc sẽ thay đổi như thế nào trong thời gian tới?

Tôi mong từ cơ chế phối hợp này, người dân và du khách tại Phú Quốc sẽ được bảo vệ tốt hơn trước những bệnh lý nguy hiểm như nhồi máu cơ tim cấp và nhồi máu não – những tình trạng trước đây rất khó xử trí chuyên sâu ngay trên đảo.

Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc được trang bị nhiều máy móc, thiết bị hiện đại vốn thường chỉ có ở tuyến cuối

Về lâu dài, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng dịch vụ, để nơi đây không chỉ đáp ứng nhu cầu cấp cứu của người dân, du khách mà còn trở thành cơ sở y tế chất lượng cao được người bệnh chủ động lựa chọn để khám và điều trị.

Nhìn rộng hơn, theo ông, việc hoàn thiện năng lực y tế có ý nghĩa như thế nào đối với chất lượng sống của người dân và sức hấp dẫn của Phú Quốc?

Cha ông ta khi nói về những điều kiện thiết yếu của một nơi đáng sống thường nhắc đến “điện, đường, trường, trạm”. Trong đó, bệnh viện là một trong những yếu tố được người dân quan tâm hàng đầu. Khi lựa chọn nơi an cư, ai cũng mong muốn được sống gần một cơ sở y tế có chất lượng.

Sự ra đời của Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc giúp người dân trên đảo có cảm giác như từ chỗ ở xa bệnh viện nay đã được sống gần một bệnh viện hiện đại. Điều đó tạo thêm sự an tâm cho cộng đồng, đặc biệt với người dân và du khách ở khu vực phía Nam đảo.

Xin chân thành cảm ơn ông!

Hoàn thiện năng lực cấp cứu và điều trị chuyên sâu ngay tại đảo

Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc thuộc hệ thống y tế chất lượng cao Sun Group Healthcare, do Tập đoàn Sun Group đầu tư phát triển, ngày 25/7 đã ký kết thỏa thuận hợp tác chuyên môn toàn diện với Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Quân y 175.

Sự kiện diễn ra tại Phú Quốc, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình hoàn thiện năng lực y tế của đảo Ngọc, trong bối cảnh Phú Quốc đang chuẩn bị cho APEC 2027 và được định hướng trở thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, tổ chức sự kiện quốc tế.

Theo thỏa thuận, Bệnh viện Chợ Rẫy – bệnh viện hạng đặc biệt, tuyến cuối của khu vực phía Nam – sẽ đồng hành cùng Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc trong chuỗi hoạt động chuyên môn gồm hội chẩn trực tiếp và từ xa, hỗ trợ điều trị các ca bệnh phức tạp, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nhân lực và phối hợp chuyển tuyến khi cần thiết.

Trong khi đó, chương trình hợp tác với Bệnh viện Quân y 175 tập trung hoàn thiện chuỗi cấp cứu, chuyển viện và vận chuyển người bệnh, đặc biệt đối với các trường hợp cần cấp cứu khẩn cấp bằng đường hàng không.

#sun #sun group #bệnh viên mặt trời

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