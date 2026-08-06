Sống xa trung tâm, chủ xe VinFast vẫn tự tin “sạc điện tiện hơn đổ xăng”

Nhờ mạng lưới trạm sạc phủ rộng tới các khu vực miền núi, biên giới, kết hợp công nghệ sạc nhanh và chính sách miễn phí sạc pin, việc sử dụng ô tô điện VinFast ngày càng thuận tiện ngay cả với người dân sống xa trung tâm.

Trạm sạc về tận vùng xa, chủ xe không lo “thiếu điện”

Sinh sống tại Yên Minh, một khu vực miền núi cách xa trung tâm tỉnh Tuyên Quang, anh Nguyễn Văn Mạnh từng khá thận trọng khi cân nhắc chuyển từ ô tô xăng sang xe điện. Điều khiến anh băn khoăn không nằm ở chất lượng phương tiện, mà là khả năng tiếp cận trạm sạc trong quá trình sử dụng hằng ngày.

VinFast VF 6 - SUV điện thực dụng, bền bỉ cho gia đình Việt

Tuy nhiên, khi trạm sạc được xây dựng ngay tại trung tâm Yên Minh, anh Mạnh quyết định lựa chọn VinFast VF 6 để phục vụ nhu cầu đi lại của gia đình và đưa đón khách du lịch. “Xe chất lượng tốt, tiết kiệm, trạm sạc lại ngay cạnh nhà thì không có lý do gì không dùng xe điện”, anh chia sẻ.

Cùng chung quyết định với anh Mạnh, anh Lê Văn Bá, sinh sống tại xã biên giới Hải Sơn (Quảng Ninh), cũng mạnh dạn mua chiếc VinFast VF 7 sau khi nhận thấy trạm sạc đã xuất hiện ngay tại cây xăng trong xã.

“Hải Sơn là xã biên giới, cách trung tâm Móng Cái hơn 40 km. Tôi từng có dịp lái thử VF 7 và rất thích, nhưng vẫn băn khoăn về chuyện sạc pin. Đến khi thấy trạm sạc được lắp đặt ngay tại xã, tôi hoàn toàn yên tâm và quyết định mua xe”, anh Bá kể.

Thực tế, theo nhiều chủ xe, hạ tầng sạc xe điện đã sớm vượt ra khỏi phạm vi các đô thị lớn để phủ rộng tới cả khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Hiện mạng lưới V-Green đã đạt quy mô hơn 150.000 cổng sạc, hiện diện tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trên nhiều diễn đàn, nhiều chủ xe đã chia sẻ cảm giác ngạc nhiên bởi dù đặt chân tới địa bàn miền núi như Đồng Văn, Mèo Vạc (Tuyên Quang), Phong Thổ (Lai Châu), Mường Lát (Thanh Hóa)… cũng có thể tiếp cận hạ tầng sạc dễ dàng.

Không dừng lại ở mở rộng độ phủ, V-Green còn đẩy mạnh đầu tư các trạm sạc quy mô lớn nhằm nâng cao công suất phục vụ trên những tuyến giao thông trọng điểm. Bằng chứng là V-Green đang triển khai 99 “siêu trạm sạc” dọc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ tại 34 tỉnh, thành phố. Mỗi trạm sạc được trang bị tới 100 cổng sạc nhanh công suất 150 kW.

“Đi đâu cũng thấy trạm sạc VinFast, còn tiện hơn cả thời dùng xe xăng”, anh Bá khẳng định.

Chi phí “về gần 0”, chủ xe thêm tự tin đi xa

Bên cạnh mạng lưới trạm sạc ngày càng phủ rộng, các chính sách ưu đãi thiết thực cũng tiếp thêm động lực để người dân tại khu vực xa trung tâm tự tin chuyển sang sử dụng ô tô điện VinFast.

Hiện chủ ô tô điện VinFast cá nhân đang được miễn phí sạc pin tại hệ thống V-Green đến hết ngày 10/2/2029 (10 lượt sạc mỗi tháng). Theo các chuyên gia, số lượt này tương ứng quãng đường khoảng 5.000 km/tháng, đủ đáp ứng nhu cầu đi lại của phần lớn người dùng cá nhân.

Điều đó đồng nghĩa trong suốt thời gian hưởng ưu đãi, chi phí năng lượng cho những hành trình hằng ngày của gia đình anh Lâm gần như bằng 0. Trước đây, gia đình anh sử dụng một chiếc Hyundai Grand i10 có mức tiêu thụ khoảng 6 lít/100 km. Mỗi tháng, anh phải dành ít nhất 2-3 triệu đồng cho tiền xăng, tương đương khoảng 30 triệu đồng mỗi năm. Chuyển sang VF 5, khoản chi này gần như được xóa bỏ, giúp gia đình anh có thể tiết kiệm khoảng 90 triệu đồng sau 3 năm.

“Tôi đã tính rồi, ngay cả khi hết ưu đãi miễn phí sạc, chi phí điện cho VF 5 cũng chỉ bằng khoảng 1/5 tiền xăng. Xét về bài toán kinh tế, dùng xe theo cách nào thì tôi vẫn thấy có lợi”, anh Lâm nhấn mạnh.

Thực tế sử dụng của anh Tới Nguyễn, YouTuber quen thuộc với cộng đồng yêu xe, còn cho rằng, chi phí bảo dưỡng xe điện cũng khiến người dùng nhẹ nhõm.

“Việc bảo dưỡng VF 5 rất nhẹ nhàng, xe đi 15.000 km mới cần bảo dưỡng một lần, chi phí mỗi lần chưa tới 600.000 đồng. Đi VF 5 thực sự còn tiết kiệm hơn một chiếc xe máy xăng”, anh Tới chia sẻ.

Hạ tầng sạc phủ rộng, thời gian sạc ngày càng rút ngắn và chi phí sử dụng ở mức rất thấp đang giúp xe điện VinFast trở thành lựa chọn ngày càng thực tế cho người dùng.