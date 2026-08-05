Năng lực tồn chứa dầu thô của NMLD Dung Quất tăng thêm 12,5%

Việc đưa vào vận hành bể chứa dầu thô mới với dung tích 65.000 m³ đã nâng tổng năng lực tồn chứa của Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất từ khoảng 520.000 m³ lên 585.000 m³, tương đương tăng thêm 12,5%.

Công trình không chỉ mở rộng quy mô tồn chứa dầu thô của NMLD Dung Quất mà còn nâng cao khả năng chủ động nguồn nguyên liệu, tăng tính linh hoạt trong chế biến, góp phần củng cố an ninh năng lượng quốc gia.

Ngày 4/8, Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR, đơn vị thành viên của Petrovietnam) đã tổ chức Lễ khánh thành dự án “Xây dựng bổ sung bể chứa dầu thô cho NMLD Dung Quất hiện hữu”. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng tồn chứa nguyên liệu của NMLD Dung Quất, nâng cao năng lực dự trữ và khả năng ứng phó trước những biến động ngày càng phức tạp của thị trường năng lượng thế giới.

Tham dự lễ khánh thành có ông Đặng Hải Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than (Bộ Công Thương). Về phía tỉnh Quảng Ngãi có ông Đỗ Tâm Hiển - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lương Kim Sơn - Trưởng ban Quản lý KKT Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh. Về phía BSR có ông Bùi Ngọc Dương - Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Việt Thắng - Tổng Giám đốc và các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành.

Trước đó, tháng 7/2024, HĐQT BSR đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng bổ sung bể chứa dầu thô mới có dung tích 65.000 m³. Dự án thuộc công trình công nghiệp dầu khí cấp I, được triển khai trong điều kiện NMLD Dung Quất vẫn duy trì hoạt động sản xuất liên tục và phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật, an toàn, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường.

Dự án "Xây dựng bổ sung bể chứa dầu thô cho NMLD Dung Quất hiện hữu" do Liên danh PTSC - PTSC Quảng Ngãi - BCA Thăng Long thi công từ đầu tháng 2/2025. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn và nhà thầu, dự án đã hoàn thành vượt tiến độ hơn 30 ngày, bảo đảm các yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật và an toàn.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi, BSR và PTSC Quảng Ngãi khởi động van dẫn dầu vào bể chứa dầu thô.

Sau khi bể chứa mới được đưa vào vận hành, tổng năng lực tồn chứa dầu thô của NMLD Dung Quất tăng từ khoảng 520.000 m³ lên 585.000 m³, tương đương tăng thêm 12,5%. Với quy mô tồn chứa mới, hệ thống bể chứa của NMLD Dung Quất có thể đáp ứng lượng tồn kho tương đương khoảng 25 ngày vận hành, đồng thời có khả năng tiếp nhận thêm một chuyến dầu thô bằng tàu Suezmax. Điều này giúp NMLD Dung Quất có thêm khoảng dự phòng cần thiết để duy trì sản xuất ổn định khi lịch tàu thay đổi, điều kiện thời tiết bất lợi hoặc chuỗi cung ứng bị gián đoạn.

Không chỉ gia tăng khả năng dự trữ, công trình còn tạo thêm dư địa để BSR linh hoạt hơn trong hoạt động nhập khẩu và chế biến dầu thô. Với năng lực tồn chứa lớn hơn, NMLD Dung Quất có thể chủ động điều độ tiếp nhận các chuyến hàng quy mô lớn, đa dạng hóa nguồn dầu thô, tối ưu phương án phối trộn nguyên liệu, giảm phụ thuộc vào một số nguồn cung truyền thống và tận dụng tốt hơn các cơ hội thị trường.

Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng: Việc tăng thêm bồn chứa dầu thô giúp Tổng công ty chủ động hơn trong điều hành sản xuất và bảo đảm nguồn nguyên liệu, đồng thời có thêm không gian chứa dầu thô, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng cho biết, những năm gần đây, thị trường năng lượng toàn cầu liên tục chịu tác động của xung đột địa chính trị, biến động giá dầu, rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng và thay đổi dòng chảy thương mại. Trong bối cảnh đó, việc nâng cao năng lực tồn chứa không chỉ đáp ứng yêu cầu vận hành liên tục của NMLD Dung Quất mà còn giúp BSR chủ động hơn trong điều hành sản xuất và bảo đảm nguồn nguyên liệu. Giá trị nổi bật nhất của công trình là nâng cao năng lực bảo đảm nguyên liệu cho NMLD Dung Quất. Ngoài ra, bể chứa dầu thô mới cũng cũng góp phần giảm nguy cơ phát sinh chi phí lưu tàu, gửi kho…

Các đại biểu chúc mừng dự án hoàn thành vượt tiến độ, góp phần tăng sức chứa của NMLD Dung Quất từ 520.000 m³ lên 585.000 m³.

Bên cạnh hiệu quả đối với hoạt động sản xuất, bể chứa dầu thô mới còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Việc nâng cao năng lực tồn chứa góp phần tăng cường năng lực dự trữ dầu thô, phù hợp với định hướng của Chính phủ về phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và sản phẩm xăng dầu, qua đó nâng cao khả năng ứng phó trước các tình huống gián đoạn nguồn cung

Trong thời gian tới, BSR sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả của công trình, quản lý và khai thác tối ưu hệ thống tồn chứa dầu thô. Đồng thời, tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng, nâng cao năng lực bảo đảm nguyên liệu, tối ưu hóa hoạt động của NMLD Dung Quất và triển khai các dự án trọng điểm, đặc biệt là Dự án Nâng cấp, mở rộng NMLD Dung Quất, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của đơn vị và đóng góp tích cực vào mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.