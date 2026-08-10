Vietjet tiên phong kết nối Việt Nam với sân bay quốc tế mới nhất Australia, mở rộng động lực hợp tác hai nước

Vietjet và Sân bay Quốc tế Western Sydney (WSI) hôm nay trao Thoả thuận hợp tác chiến lược, đồng thời công bố đường bay thẳng TP.HCM – Western Sydney, mở thêm cầu nối hàng không giữa hai quốc gia, thúc đẩy du lịch, thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo và giao lưu nhân dân.

Lễ trao Thoả thuận diễn ra trước sự chứng kiến của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, cùng lãnh đạo cấp cao và cộng đồng doanh nghiệp hai nước, trong khuôn khổ Diễn đàn Tech Connect tại Sydney – diễn đàn quy mô lớn đầu tiên giữa Việt Nam và Australia chuyên sâu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và giáo dục.

Tiên phong đến cửa ngõ hàng không mới của Australia

Trong dấu mốc quan trọng của quan hệ Việt Nam – Australia, Vietjet chính thức công bố đường bay thẳng TP.HCM – Western Sydney từ ngày 9/1/2027, trở thành một trong những hãng hàng không tiên phong kết nối quốc tế tới sân bay mới nhất Australia.

Đường bay khai thác 2 chuyến khứ hồi mỗi tuần, kết nối TP.HCM – trung tâm kinh tế năng động hàng đầu Việt Nam – với Western Sydney, một cực tăng trưởng mới của Australia, mở rộng dòng chảy hành khách, hàng hóa, thương mại và đầu tư giữa hai nền kinh tế.

Các chuyến bay từ TP.HCM khởi hành vào thứ Ba và thứ Bảy lúc 21:20, đến WSI lúc 10:00 ngày hôm sau. Chiều ngược lại khởi hành từ WSI vào thứ Tư và Chủ Nhật lúc 12:05, đến TP.HCM lúc 16:30 cùng ngày (giờ địa phương).

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Tổng giám đốc Vietjet, cho biết: “Vietjet tự hào là một trong những hãng hàng không tiên phong kết nối Việt Nam với Western Sydney – cửa ngõ hàng không quốc tế mới và một trung tâm tăng trưởng mới của Australia. Mỗi đường bay mới không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý, mà còn mở thêm những dòng chảy du lịch, thương mại, đầu tư, tri thức và cơ hội giữa hai quốc gia. Với mạng bay ngày càng rộng khắp, đội tàu hiện đại và dịch vụ chất lượng, Vietjet mong muốn góp phần đưa quan hệ Việt Nam – Australia ngày càng gần gũi, hiệu quả và bền vững.”

Chào mừng Vietjet đến với cửa ngõ hàng không mới, ông Simon Hickey, CEO Sân bay Quốc tế Western Sydney, chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng khi Vietjet chính thức mở bán vé từ hôm nay cho đường bay mới dự kiến khai thác từ tháng 1/2027. Tây Sydney là một trong những khu vực đa văn hóa và phát triển nhanh nhất Australia, đồng thời là nơi sinh sống của hơn một nửa cộng đồng người Việt tại vùng đại đô thị Sydney, với hơn 70.000 người thường xuyên có nhu cầu đi lại, thăm thân.”

Kết nối hai trung tâm tăng trưởng

WSI là sân bay quốc tế đầu tiên được xây dựng mới hoàn toàn tại Australia trong hơn 50 năm, hoạt động 24/7 và là hạt nhân của Western Sydney Aerotropolis – trung tâm kinh tế, logistics và đổi mới sáng tạo mới của Sydney. Sân bay được quy hoạch công suất 82 triệu lượt hành khách mỗi năm.

Sydney và TP.HCM đều là những trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại và cửa ngõ quốc tế quan trọng. Vì vậy, kết nối trực tiếp giữa hai đô thị không chỉ mang ý nghĩa hàng không, mà còn góp phần hình thành một hành lang mới cho du lịch, thương mại, đầu tư, giáo dục, công nghệ và giao lưu nhân dân Việt Nam – Australia.

Australia hiện là một trong những thị trường quốc tế chiến lược của Vietjet. Với mạng bay kết nối Việt Nam tới Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth và nay là Western Sydney, Vietjet tiếp tục mở rộng hiện diện tại Australia, mang tới thêm nhiều lựa chọn bay thuận tiện với chi phí hợp lý cho người dân, du khách và cộng đồng doanh nghiệp.

Từ những đường bay nối các thành phố đến những cầu nối giữa các nền kinh tế, Vietjet tiếp tục sứ mệnh mở rộng bầu trời, đưa Việt Nam đến gần hơn với thế giới và đưa thế giới đến gần hơn với Việt Nam, góp phần tạo nên những động lực tăng trưởng mới cho hai quốc gia và khu vực.

Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet dẫn đầu cuộc cách mạng trong ngành hàng không Việt Nam, khu vực và thế giới. Với khả năng quản lý chi phí, khai thác, vận hành vượt trội, Vietjet mang tới cơ hội bay với chi phí tiết kiệm, linh hoạt, cung cấp đa dạng dịch vụ, đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.

Vietjet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và sở hữu chứng nhận An toàn Khai thác IOSA. Hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam được xếp hạng 7 sao - cao nhất thế giới về an toàn hàng không bởi tổ chức uy tín AirlineRatings, top 50 hãng hàng không tốt nhất toàn cầu về hoạt động và sức khỏe tài chính của AirFinance Journal, liên tục nhận giải hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất trao bởi các tổ chức uy tín như Skytrax, CAPA, AirlineRatings...