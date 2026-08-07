Giải mã sức hút của "bộ sưu tập" BĐS hữu hạn phía Nam trung tâm Đà Nẵng

Đón nhu cầu của nhóm khách hàng thịnh vượng

Báo cáo của Knight Frank cho thấy số cá nhân sở hữu tài sản ròng trên 30 triệu USD tại Việt Nam đã tăng khoảng 29% trong giai đoạn 2021–2026, dự báo tiếp tục tăng gần 60% thời gian tới. Song song, theo McKinsey, tổng tài sản tài chính cá nhân của người Việt có thể đạt khoảng 600 tỷ USD vào năm 2027, với tốc độ tăng trưởng kép lên tới 15%/năm - cao hơn đáng kể so với mặt bằng khu vực.

Sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu và giàu có không chỉ phản ánh sức bật của nền kinh tế, mà còn kéo theo nhu cầu về các không gian sống tiện nghi, linh hoạt, song hành cùng khả năng tạo dòng tiền ổn định. Tại các đô thị năng động như Đà Nẵng, đây chính là lực cầu quan trọng thúc đẩy nhu cầu đầu tư BĐS, đặc biệt là những sản phẩm giá trị cao.

Theo cơ quan Thống kê TP. Đà Nẵng, trong 7 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách thành phố đạt hơn 58 ngàn tỷ đồng, tăng 83,6% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, các khoản thu liên quan đến nhà, đất tăng đột biến 469,8%, chiếm 39,6% tổng thu, trở thành nguồn thu lớn nhất. Điều đó cho thấy nhu cầu đầu tư BĐS tại “thành phố đáng sống nhất Việt Nam” vẫn rất lớn.

Sở hữu hạ tầng kết nối hiện đại và cảnh quan sinh thái, Nam trung tâm Đà Nẵng đang trở thành "phễu" hút dòng người và dòng tiền. Ảnh: Ánh Dương.

Đặc biệt trong bối cảnh TP Đà Nẵng sau sáp nhập Quảng Nam mở rộng diện tích gấp nhiều lần, nhà đầu tư tinh anh càng có xu hướng “chọn mặt gửi vàng” tại những tọa độ thực sự có dư địa phát triển, thay vì đầu tư dàn trải hay chạy theo những “cơn sốt” nhất thời. Trong đó, phía Nam trung tâm Đà Nẵng đang nổi lên như “phễu” hút dòng tiền đầu tư nhờ hạ tầng kết nối hiện đại, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc cùng hệ thống tiện ích đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài.

Tiêu biểu như khu vực Hòa Xuân vẫn còn nhiều dư địa. Chỉ cách trung tâm thành phố qua 1 cây cầu, nơi đây vẫn giữ được cảnh quan thiên nhiên yên bình - nơi hợp lưu của 3 dòng sông: Đô Tỏa, Cẩm Lệ và sông Hàn, gần danh thắng Ngũ Hành Sơn và ngay trên trục đường kết nối di sản thế giới Phố cổ Hội An. Hậu sáp nhập, khu vực này được dự báo sẽ là tâm điểm du lịch - an cư mới của Đà Nẵng, nhất là khi xu hướng phát triển xuống phía Nam ngày một mạnh mẽ.

Sự ra mắt liên tiếp của các tổ hợp căn hộ cao cấp do Sun Group phát triển gồm Cora Tower, Spana Tower, S-Light Tower thời gian qua đã thổi một làn gió mới vào tọa độ vàng này. Những giỏ hàng tung ra liên tục “hết veo” chứng minh sức nóng thị trường và cũng là bệ phóng để chủ đầu tư tiếp tục giới thiệu dòng sản phẩm hữu hạn (penthouse và shop khối đế) với tổng nguồn cung chưa đến 300 căn.

Sống - kinh doanh đắc lợi ngay kề lõi trung tâm

Bộ sưu tập BĐS hữu hạn tại những vị trí đắc địa của khu vực Nam trung tâm Đà Nẵng được săn đón. Ảnh: Sun Property.

Khác với căn hộ thông thường, dòng sản phẩm penthouse và shophouse khối đế hút giới đầu tư bởi đẳng cấp và hữu hạn. Với tổng số lượng chỉ 150 căn shophouse và 132 căn penthouse ở cả 3 tổ hợp căn hộ Cora Tower, Spana Tower, S-Light Tower, đây là dòng sản phẩm phù hợp với xu hướng lựa chọn BĐS của nhóm tinh hoa gồm cả người nước ngoài và giới chuyên gia, kỹ sư cao cấp đang chọn Đà Nẵng để sống, làm việc lâu dài.

Trong bối cảnh phía Nam trung tâm Đà Nẵng ngày càng sầm uất, sản phẩm khối đế và penthouse không chỉ đáp ứng nhu cầu sở hữu tài sản phiên bản giới hạn, mà còn mang đến những lợi ích về vị thế - tiềm năng kinh doanh và không gian sống sang trọng. Cùng với mạng lưới giao thông đa kết nối và cảnh quan thiên nhiên hiện hữu, hàng loạt các tiện ích đạt chuẩn quốc tế đang dần thành hình tại khu vực như trung tâm thương mại AEON Mall, hệ thống trường phổ thông liên cấp Edison Schools hay công viên ven sông rộng tới 50ha lớn bậc nhất miền Trung… cũng đáp ứng nhu cầu tận hưởng cuộc sống của cộng đồng cư dân cao cấp.

Shophouse khối đế kiến tạo dòng tiền bền vững nhờ đón đầu tệp khách hàng cao cấp nội khu và khu vực lân cận. Ảnh: Sun Property.

Cụ thể, shophouse khối đế thu hút bởi khả năng khai thác kinh doanh linh hoạt, đón đầu xu hướng chuyển dịch của nhóm cư dân cao cấp đổ về Nam trung tâm Đà Nẵng. Với chiều cao trần lên đến 7m, chủ sở hữu có thể dễ dàng thiết kế linh hoạt thành 2 tầng riêng biệt (đa mô hình kinh doanh, hoặc mô hình vừa ở vừa kinh doanh), hưởng lợi trực tiếp từ hàng nghìn cư dân tại các tầng phía trên, kiến tạo dòng tiền bền vững cho các mô hình F&B, siêu thị mini, spa, phòng khám, văn phòng...

Trong khi đó penthouse mang đến trải nghiệm sống độc bản hiếm có trên thị trường. Ưu thế chiều cao 7m và bàn giao thô cũng cho phép chủ sở hữu penthouse tùy biến cá nhân hóa không gian sống. Chị Nguyễn Thị Lệ Huyền, nhà đầu tư chuyên khai thác căn hộ cho thuê tại Đà Nẵng chia sẻ: “Đây là sản phẩm rất đặc thù và đặc biệt. Ở trên cao không khí thoáng mát, trong lành giống như mình đang ở tại một khu villa, tầm nhìn không bị giới hạn. Gia đình 3 thế hệ có thể sinh sống mà vẫn có không gian sinh hoạt chung. Tôi nghĩ tiềm năng tăng giá rất tốt”.

Theo ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam, Đà Nẵng đang hút nguồn lao động chất lượng cao, từ giới kinh doanh, các kỹ sư AI, chip bán dẫn đến giới tài chính. Những đối tượng này có thu nhập rất lớn và đòi hỏi chất lượng sống cao. “Trong khi bờ biển hiện nay ưu tiên cho du lịch, thì khu vực dọc sườn núi và bờ sông phía Nam sẽ trở thành nơi ở lý tưởng. Đó là lý do các dự án tìm đến đây để đầu tư, vì đây là "điểm trũng" thu hút giới tinh hoa. BĐS ở đây sẽ dễ dàng được hấp thụ dù ở mức giá cao”, ông Đính nhận định.