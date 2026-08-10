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Doanh nghiệp

Vietjet được vinh danh “Dấu ấn Thương hiệu Việt hướng tới tăng trưởng xanh”

Hãng hàng không Vietjet vừa được vinh danh với giải thưởng “Dấu ấn Thương hiệu Việt hướng tới tăng trưởng xanh” tại Lễ vinh danh Made by Vietnam 2026.

PV

Đây là năm thứ hai liên tiếp Vietjet được xướng tên tại sự kiện do Đài Phát thanh và Truyền hình - Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) tổ chức.

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Phó Tổng giám đốc Thường trực Vietjet Tô Việt Thắng đã đại diện hãng nhận giải thưởng. Hội đồng thẩm định chuyên môn ghi nhận và vinh danh Vietjet dựa trên các tiêu chí về giảm phát thải, tối ưu tài nguyên, chiến lược ESG, chuyển đổi xanh và hiệu quả triển khai các giải pháp phát triển bền vững.

Vietjet đang thúc đẩy tăng trưởng xanh trên nền tảng đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa đội bay và chuyển đổi công nghệ. Hãng liên tục đầu tư đội tàu bay thế hệ mới có khả năng tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải cao hơn các tàu bay thế hệ cũ, đồng thời nghiên cứu và thúc đẩy sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), tối ưu quy trình khai thác, vận hành nhằm tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải. Vietjet cùng hướng tới mục tiêu hướng tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, đồng hành cùng định hướng phát triển bền vững của ngành hàng không quốc tế.

Cùng với các giải pháp môi trường, Vietjet đẩy mạnh ứng dụng AI, Big Data, Blockchain và các công nghệ số trong hoạt động khai thác, quản trị và tối ưu nguồn lực; đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng hệ sinh thái hàng không hiện đại, hiệu quả.

Phó Tổng giám đốc Thường trực Vietjet Tô Việt Thắng chia sẻ: “Tăng trưởng xanh không chỉ là mục tiêu về môi trường mà còn là động lực để Vietjet đổi mới, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh. Chúng tôi tiếp tục đầu tư vào đội bay thế hệ mới, công nghệ, nguồn nhân lực và phát triển bền vững, hướng tới một mô hình hàng không xanh hiệu quả và có trách nhiệm cao với cộng đồng.”

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Với những bước đi cụ thể trong chuyển đổi xanh, Vietjet liên tục được ghi nhận qua các giải thưởng của các tổ chức trong nước và quốc tế, trong đó có Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu 2026 và Top hãng hàng không bền vững toàn cầu 2025, cùng nhiều giải thưởng về quản trị, trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững.

Giải thưởng “Dấu ấn Thương hiệu Việt hướng tới tăng trưởng xanh” tiếp tục khẳng định định hướng phát triển bền vững của Vietjet, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của hãng trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

#Vietjet nhận giải thưởng tăng trưởng xanh #Chuyển đổi công nghệ hàng không bền vững #Ứng dụng công nghệ số trong vận hành #Mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào 2050 #Đổi mới sáng tạo thúc đẩy phát triển bền vững

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Vietjet tăng trưởng mạnh mẽ nửa đầu năm 2026, đầu tư đội tàu hơn 600 máy bay đến 2030 và hoàn thiện hệ sinh thái hàng không

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Chủ tịch nước Lương Cường chứng kiến Vietjet nhận tàu bay Boeing đầu tiên

Vietjet chính thức nhận bàn giao tàu bay Boeing 737-8 đầu tiên trong đơn đặt hàng 200 chiếc trị giá 32 tỷUSD với Boeing, nhà sản xuất tàu bay hàng đầu thế giới.

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Forbes vinh danh Vietjet trong Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2025

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Danh sách Top 50 của Forbes được lựa chọn dựa trên quy trình đánh giá nghiêm ngặt về tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất ROE, ROC, EPS giai đoạn 2019–2024, vị thế ngành, chất lượng quản trị và triển vọng phát triển. Việc tiếp tục góp mặt trong danh sách này một lần nữa khẳng định sức mạnh tài chính, năng lực quản trị hiệu quả của Vietjet, đồng thời củng cố niềm tin của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

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