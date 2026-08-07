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Doanh nghiệp

Vinhomes ghi dấu ấn quốc tế khi phá vỡ thông lệ của ngành phát triển đô thị thế giới

Lần đầu tiên trên thế giới, một dự án chưa hình thành được trao Chứng nhận Tạm thời ISO 37122 dành cho thành phố thông minh.

PV

Cột mốc của Vinhomes Green Paradise không chỉ tạo tiền lệ mới cho ngành phát triển đô thị toàn cầu mà còn đưa Vinhomes trở thành đại diện tiên phong cho tư duy kiến tạo đô thị theo những chuẩn mực cao nhất thế giới.

“Cột mốc đầu tiên trên phạm vi toàn cầu”

Ngày 5/8 vừa qua, Hội đồng Thế giới về Dữ liệu Đô thị (WCCD) đã trao Chứng nhận Tạm thời ISO 37122 đối với Thành phố Thông minh theo Bộ chỉ số tùy chỉnh cho Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Sự kiện này ngay lập tức trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế.

Phát biểu trên tờ The Manila Times, TS. Patricia McCarney, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc WCCD, đã gọi đây là “cột mốc đầu tiên trên phạm vi toàn cầu”. Bà đồng thời khẳng định, việc Vinhomes được trao chứng nhận này đã thiết lập một tiền lệ mới cho toàn ngành phát triển đô thị trên thế giới.

“Chứng nhận này ghi nhận tầm nhìn dài hạn và cam kết của Vinhomes trong việc phát triển một mô hình đô thị thông minh, bền vững và sẵn sàng cho tương lai”, đại diện WCCD nhấn mạnh.

Điều khiến giới chuyên môn ngạc nhiên nằm ở việc đây không phải là sự ghi nhận dành cho một dự án đã hoàn thiện. Thông thường, các dự án sẽ tìm kiếm chứng nhận quốc tế sau khi hoàn thành. Nhưng Vinhomes lại đi trước một bước khi chủ động đưa bộ chỉ số ISO 37122 vào ngay từ khâu quy hoạch, thiết kế kiến trúc và xây dựng mô hình quản trị tại Vinhomes Green Paradise.

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Siêu đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ vừa được trao Chứng nhận Tạm thời “Thành phố thông minh” theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 37122

Lý giải về lối đi khác biệt nhưng đầy tính chiến lược này của Vinhomes, kênh truyền hình châu Á Zee News trong bài viết “Vì sao các đô thị tham gia ‘cuộc đua dữ liệu’ trước khi xây dựng tương lai” nhận định: Cuộc cạnh tranh giữa các thành phố lớn đã bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới. Người mua ở và giới đầu tư không còn chỉ nhìn vào quy mô hay cơ hội kinh tế ngắn hạn. Họ đánh giá một đô thị dựa trên việc nơi đó có được quản trị hiệu quả, phát triển bền vững và đủ khả năng thích ứng với các thách thức trong nhiều thập niên tới hay không.

Trong bối cảnh đó, các bộ tiêu chuẩn quốc tế như ISO 37122 đang trở thành “ngôn ngữ chung” của phát triển đô thị. Đây là hệ thống chỉ số toàn diện giúp lượng hóa mọi tiêu chí từ quản trị, hạ tầng số, năng lượng, giao thông, dịch vụ công đến khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu bằng dữ liệu minh bạch, giúp các đô thị được so sánh trên cùng một hệ quy chiếu.

Chính vì vậy, việc Vinhomes chuẩn hóa dữ liệu ngay từ bản vẽ quy hoạch đã tạo được niềm tin với các tổ chức đánh giá quốc tế. Theo TS. Patricia McCarney, giá trị lớn nhất của chứng nhận không nằm ở danh hiệu, mà là việc dự án đã tạo lập được một hệ thống dữ liệu nền tảng để theo dõi, đánh giá thường xuyên. Đây chính là cơ sở vững chắc để Vinhomes Green Paradise tiến tới Chứng nhận ISO 37122 đầy đủ khi chính thức vận hành.

Đồng quan điểm, ông Chulse Oh, Trưởng nhóm AX của Công ty Tư vấn KMAC (Hàn Quốc), khẳng định bước đi này giúp hình thành một mô hình đô thị vận hành bằng dữ liệu thực tế và đổi mới sáng tạo, thay vì chỉ phát triển hạ tầng theo cách truyền thống.

Tiên phong kiến tạo những chuẩn mực mới cho đô thị toàn cầu

Khi đề cập đến Vinhomes Green Paradise, cả Zee News lẫn The Manila Times đều không dành quá nhiều dung lượng để nói về những con số đầu tư hàng tỷ USD hay các công trình biểu tượng. Thay vào đó, điều khiến báo chí quốc tế đánh giá cao chính là tư duy phát triển xanh và trách nhiệm với thiên nhiên.

Siêu đô thị có quy mô tới 2.870 ha nhưng mật độ xây dựng chỉ khoảng 17%. Phần lớn diện tích còn lại được dành trọn cho không gian xanh, mặt nước và hạ tầng sinh thái. Dự án còn đặt mục tiêu sử dụng 100% điện sạch từ năng lượng tái tạo và 100% phương tiện nội khu không phát thải.

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Vinhomes luôn đặt yếu tố ESG làm trọng tâm khi phát triển đô thị, kiến tạo không gian xanh khổng lồ cho cư dân

Không dừng lại ở đó, Vinhomes Green Paradise còn đặt mình vào mối tương quan chặt chẽ với hệ sinh thái tự nhiên khi phát triển song hành với nhiệm vụ bảo tồn Khu Dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ. Việc thành lập Quỹ Tái sinh rừng và Thích ứng biến đổi khí hậu là minh chứng rõ nét cho thấy doanh nghiệp đang chủ động bảo vệ môi trường sống cho nhiều thế hệ mai sau.

Toàn bộ chiến lược này được gói gọn trong mô hình ESG++ tiên phong, xây dựng trên 5 trụ cột vững chắc: Môi trường, Xã hội, Quản trị, Tái sinh và Thích ứng biến đổi khí hậu. KMAC xem đây là nền tảng để đơn vị này tiếp tục đồng hành cùng Vinhomes nhằm hiện thực hóa các giải pháp, chiến lược triển khai tiêu chí đô thị thông minh đẳng cấp quốc tế trong suốt giai đoạn vận hành.

Sự công nhận từ các tổ chức uy tín hàng đầu thế giới cho thấy một thay đổi căn bản trong vị thế của doanh nghiệp Việt. Vinhomes Green Paradise không chỉ là một đại dự án bất động sản thuần túy, mà đã trở thành một biểu tượng cho cách tiếp cận mới trong phát triển đô thị của tương lai. Từ chỗ học hỏi và áp dụng các tiêu chí quốc tế, Vinhomes đang tự tin bước vào nhóm những nhà kiến tạo tiên phong, góp phần thiết lập nên những chuẩn mực mới cho đô thị toàn cầu.

Theo Manila Times, Zee News

Nguồn:

https://zeenews.india.com/asia/why-cities-are-racing-to-collect-better-data-before-they-build-the-future-3064106.html

https://www.manilatimes.net/2026/08/05/tmt-newswire/media-outreach-newswire/vinhomes-green-paradise-receives-smart-city-certification-based-on-the-global-iso-37122-standard/2398613

#Vinhomes Green Paradise đạt chứng nhận ISO 37122 #Phát triển đô thị thông minh bền vững #Tiêu chuẩn quốc tế trong quản trị đô thị #Chiến lược phát triển xanh và trách nhiệm môi trường #Vai trò của dữ liệu trong kiến tạo đô thị tương lai

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