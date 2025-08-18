Israel đẩy mạnh tấn công ở thành phố Gaza

Theo Al Jazeera ngày 17/8, các khu phố Zeitoun, Sabra, Remal và Tuffah thuộc thành phố Gaza đã phải hứng chịu hậu quả nặng nề vì những đợt oanh kích của Israel trong những ngày gần đây, buộc hàng chục nghìn người Palestine phải sơ tán.

Người phát ngôn của Văn phòng Điều phối các Vấn đề Nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết, kế hoạch của Israel về việc di dời bắt buộc người Palestine đến miền nam Gaza sẽ làm gia tăng nỗi khổ của người dân.

Thân nhân của những người Palestine thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel tại Bệnh viện Ả Rập al-Ahli đau buồn chờ nhận thi thể người thân được đưa ra khỏi nhà xác bệnh viện để chôn cất tại thành phố Gaza vào ngày 17/8/2025. Ảnh: Anadolu.

Được biết, hàng nghìn gia đình đã phải rời khỏi Zeitoun, nơi bị tàn phá nghiêm trọng trong các cuộc tấn công liên tục kéo dài nhiều ngày. Ít nhất 7 người thiệt mạng hôm 17/8 khi cuộc không kích của Israel đánh trúng Bệnh viện Ả Rập al-Ahli ở thành phố Gaza.

"Zeitoun là một khu phố đông dân cư, nơi sinh sống của nhiều gia đình, bao gồm cả những người đang trú ẩn tại đây. Người dân lo sợ khi các cuộc pháo kích và không kích dữ dội bắt đầu. Một số người ở lại. Những người khác bắt đầu rời đi. Khi bạo lực leo thang, nhiều người buộc phải sơ tán", phóng viên Hind Khoudary của Al Jazeera nói.

Cũng trong ngày 17/8, Quân đội Israel cho biết lều trại và thiết bị dựng lều sẽ được cung cấp cho những người Palestine vốn đã phải di dời nhiều lần trong 22 tháng xung đột.

Tuần trước, Israel đã công bố kế hoạch tiến sâu hơn vào thành phố Gaza và di dời cư dân về phía nam, dù vấp phải sự phản đối của quốc tế.

Hôm 17/8, thêm 57 người Palestine, trong đó có 38 người đang chờ nhận viện trợ, thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel, nâng tổng số nạn nhân thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 10/2023 đến nay lên gần 62.000 người.

