Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Israel đẩy mạnh tấn công ở thành phố Gaza

Quân đội Israel tăng cường các cuộc tấn công vào thành phố Gaza, buộc hàng chục nghìn người Palestine phải sơ tán.

An An (Theo AJ)

Theo Al Jazeera ngày 17/8, các khu phố Zeitoun, Sabra, Remal và Tuffah thuộc thành phố Gaza đã phải hứng chịu hậu quả nặng nề vì những đợt oanh kích của Israel trong những ngày gần đây, buộc hàng chục nghìn người Palestine phải sơ tán.

Người phát ngôn của Văn phòng Điều phối các Vấn đề Nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết, kế hoạch của Israel về việc di dời bắt buộc người Palestine đến miền nam Gaza sẽ làm gia tăng nỗi khổ của người dân.

gazaa.png
Thân nhân của những người Palestine thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel tại Bệnh viện Ả Rập al-Ahli đau buồn chờ nhận thi thể người thân được đưa ra khỏi nhà xác bệnh viện để chôn cất tại thành phố Gaza vào ngày 17/8/2025. Ảnh: Anadolu.

Được biết, hàng nghìn gia đình đã phải rời khỏi Zeitoun, nơi bị tàn phá nghiêm trọng trong các cuộc tấn công liên tục kéo dài nhiều ngày. Ít nhất 7 người thiệt mạng hôm 17/8 khi cuộc không kích của Israel đánh trúng Bệnh viện Ả Rập al-Ahli ở thành phố Gaza.

"Zeitoun là một khu phố đông dân cư, nơi sinh sống của nhiều gia đình, bao gồm cả những người đang trú ẩn tại đây. Người dân lo sợ khi các cuộc pháo kích và không kích dữ dội bắt đầu. Một số người ở lại. Những người khác bắt đầu rời đi. Khi bạo lực leo thang, nhiều người buộc phải sơ tán", phóng viên Hind Khoudary của Al Jazeera nói.

Cũng trong ngày 17/8, Quân đội Israel cho biết lều trại và thiết bị dựng lều sẽ được cung cấp cho những người Palestine vốn đã phải di dời nhiều lần trong 22 tháng xung đột.

Tuần trước, Israel đã công bố kế hoạch tiến sâu hơn vào thành phố Gaza và di dời cư dân về phía nam, dù vấp phải sự phản đối của quốc tế.

Hôm 17/8, thêm 57 người Palestine, trong đó có 38 người đang chờ nhận viện trợ, thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel, nâng tổng số nạn nhân thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 10/2023 đến nay lên gần 62.000 người.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel mở chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Gaza

Nguồn video: X
#Israel tấn công Gaza #Xung đột Israel Palestine #Hậu quả không kích Gaza #Di dời dân Gaza #Bệnh viện al-Ahli Gaza #Các cuộc không kích Gaza

Bài liên quan

Thế giới

Thêm nhiều người ở Gaza thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel

Cơ quan Y tế Gaza cho biết, ít nhất 32 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công mới nhất của Israel trên khắp Dải Gaza.

Al Jazeera dẫn thông tin từ Cơ quan Y tế Gaza cho biết, ít nhất 32 người, trong đó có 13 nạn nhân đang chờ nhận viện trợ, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel trên khắp Dải Gaza hôm 14/8.

gaza1.png
Các cuộc tấn công của Israel đã tàn phá nặng nề Gaza và khiến nhiều người thiệt mạng. Ảnh: euromedmonitor.
Xem chi tiết

Thế giới

Tổng thống Macron tuyên bố Pháp sẽ công nhận Nhà nước Palestine

Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố Pháp sẽ công nhận Nhà nước Palestine tại một cuộc họp của Liên Hợp Quốc vào tháng 9 tới.

RT đưa tin ngày 24/7, Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố Pháp sẽ chính thức công nhận Nhà nước Palestine tại một cuộc họp của Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, vào tháng 9 tới.

Ông Macron cho biết động thái này nhằm theo đuổi điều mà ông gọi là "cam kết lịch sử về một nền hòa bình công bằng và lâu dài" trong khu vực.

Xem chi tiết

Thế giới

Israel tấn công điểm phát viện trợ ở Gaza, hơn 30 người chết

Ít nhất 50 người, bao gồm 32 nạn nhân gần các địa điểm phát viện trợ thực phẩm ở Rafah, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel trên khắp Gaza ngày 19/7.

Theo Al Jazeera, ít nhất 50 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel trên khắp Gaza ngày 19/7.

Cơ quan Y tế Gaza cho biết, Bệnh viện đa khoa Nasser đã tiếp nhận 32 thi thể kể từ rạng sáng 19/7 sau vụ xả súng mới nhất tại địa điểm phân phát viện trợ thực phẩm của Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF) ở Rafah.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới