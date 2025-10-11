Thiệt hại 600 triệu sau cơn lũ, chủ tiệm thời trang khóc nghẹn

Sau cơn lũ lớn, các chủ kinh doanh ở Thái Nguyên phải dọn dẹp đống đổ nát, đối mặt với thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Sau cơn lũ lịch sử ở Thái Nguyên, nhiều chủ tiệm kinh doanh thiệt hại nặng nề, mất trắng tài sản.

Sau gần 3 ngày bị cô lập do ngập lụt, sáng 9/10, khi nước rút, chị Vũ Ngọc Dương (35 tuổi) mới có thể trở lại cửa hàng của mình trên đường Phan Đình Phùng (Thái Nguyên). Mở cửa tiệm, đập vào mắt chị là hàng loạt quần áo, nội thất, máy móc ngập ngụa bùn đất. Chị như chết lặng, không muốn tin vào mắt mình.

“Thật sự là muốn khóc mà không khóc nổi, chỉ biết nhìn quanh rồi lại bắt tay dọn dẹp, dù chẳng biết phải dọn từ đâu”, chị nghẹn ngào.

Theo chị Dương, tuyến đường này ở vị trí khá cao. Suốt nhiều năm buôn bán ở đây, chị chưa bao giờ thấy nước ngập sâu đến thế. Khi nghe tin lũ về, chị vội về nhà đưa con đi sơ tán. Đến lúc quay lại cửa hàng, đường đã ngập hơn 2 m, không thể tiếp cận được, chị đành bất lực để mọi thứ bị nước nhấn chìm.

“Những bộ quần áo còn bọc nylon bên ngoài thì tạm giữ được, có thể thanh lý cho những ai cần. Còn đồ treo làm mẫu, đồ để ở sàn dính bùn hết, phải bỏ đi”, chị Dương nói.

Cửa hàng áo quần trẻ em của chị Dương ngổn ngang bùn đất sau cơn lũ.

Cửa hàng là nguồn thu nhập chính của gia đình chị Dương suốt 11 năm qua, nay bỗng chốc trở thành gánh nặng. Tổng thiệt hại ước tính lên đến 500-600 triệu đồng. Lô hàng thu đông chị vừa nhập về có giá trị khá lớn, cũng đành bỏ.

“Công sức gây dựng bao nhiêu lâu nay coi như mất hết rồi. Thật sự là bắt đầu lại từ con số 0”, chị nghẹn ngào.

Dẫu vậy, chị Dương vẫn cố gắng nén lại nỗi buồn để tập trung khắc phục hậu quả của cơn lũ lịch sử. Suốt hai ngày qua, chị chỉ chợp mắt được vài tiếng ít ỏi, quần quật từ sáng sớm đến đêm muộn mới thu dọn được khoảng 30% cửa hàng. Lục lọi trong đống hỗn độn, chị cùng nhân viên cố gắng nhặt lại từng chiếc móc treo, kệ nhựa, vì với chị bây giờ, “giữ được gì thì cố mà giữ”.

“Cả tuần nay không có thu nhập rồi, tôi phải cố gắng sửa chữa để sớm mở cửa buôn bán trở lại”, chị nói.

Chị Dương có 4 người con, lớn nhất 11 tuổi, nhỏ nhất mới 2 tuổi. Những ngày qua, con cả phải ở nhà chăm em để bố mẹ dọn dẹp. Thương các con còn nhỏ, chị gửi sang nhờ ông bà trông giúp, còn mình tiếp tục ở lại cửa hàng, loay hoay giữa đống đổ nát.

Chung cảnh ngộ, chị Nguyễn Thị Xuyến (41 tuổi) cũng đối diện với cảnh cửa hàng ngổn ngang bùn đất, rau củ quả dập nát, tủ lạnh gãy cánh, sàn nhà lấm lem, hư hại sau nhiều ngày ngập lụt ở Thái Nguyên.

“Hàng hoá nhà tôi chủ yếu là nông sản, nước ngập cao nên gần như hỏng hết. Một số đồ khô như mì, miến, phở, gia vị… bị ngấm nước cũng phải bỏ đi”, chị nói.

Toàn bộ nông sản, tủ lạnh trong cửa hàng chị Xuyến đều bị hư hỏng do ngập nước.

Cửa hàng nông sản này là tâm huyết của chị Xuyến suốt 6 năm qua, từng sản phẩm bày bán đều được chị chọn lựa kỹ càng. Thế nhưng, chỉ sau một cơn lũ, chị phải tự tay mang hoa quả, rau củ trong cửa hàng bỏ đi.

Chị Xuyến ước tính tổng thiệt hại khoảng 400 triệu đồng, trong đó riêng hệ thống tủ lạnh chiếm hơn 200 triệu, phần còn lại là hàng hoá, bao bì, giấy tờ.

“Giờ chỉ biết cố gắng khắc phục bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tôi cũng chưa biết kế hoạch sắp tới như thế nào, bao giờ vay được tiền mới tính tiếp”, chủ cửa hàng nông sản tâm sự.

Sau khi dọn dẹp lớp bùn đất ngổn ngang, chị Xuyến cố gắng vớt vát những món hàng ít ỏi còn nguyên vẹn để thanh lý, với hy vọng được khách quen ủng hộ, giúp chị gỡ gạc phần nào.

“Bão Yagi năm ngoái lớn như thế, nước chỉ dâng đến cửa, không tràn vào nhà, nên tôi không thể ngờ năm nay nước lại dâng cao như vậy. Tôi đã kê tủ và máy móc lên khoảng 50 cm, nhưng nào ngờ nước lại dâng đến tận 2 m”, chị Xuyến vẫn còn sốc khi kể lại.

Nhiều cửa hàng thời trang tại Thái Nguyên thiệt hại nghiêm trọng do ảnh hưởng bão Matmo.

Theo thống kê sơ bộ, từ ngày 7/10, tỉnh Thái Nguyên ghi nhận 50 xã bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão Matmo, hơn 200.000 ngôi nhà bị ngập nước, nhiều khu vực nằm trong vùng cảnh báo sạt lở nghiêm trọng.

Mưa lũ cũng khiến nhiều hàng hoá bị cuốn trôi, ngập úng, không ít người gần như mất trắng tài sản. Tổng thiệt hại toàn tỉnh ước tính trên 3.000 tỷ đồng.