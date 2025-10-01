Công ty Phúc Khang trúng gói thầu tại Thủy điện Thác Mơ: Năng lực thực sự?

Công ty TNHH Thương mại Vật tư Phúc Khang vừa được phê duyệt trúng gói thầu hơn 1,3 tỷ đồng tại Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ với tỷ lệ tiết kiệm khá thấp. Doanh nghiệp này có lịch sử trúng hàng trăm gói thầu, đặc biệt tại các chủ đầu tư ngành điện.

Công ty TNHH Thương mại Vật tư Phúc Khang (gọi tắt là Công ty Phúc Khang) đã được công bố trúng Gói thầu 2025-TMP-TB-09.21 Mua sắm thiết bị cơ khí năm 2025 do Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ làm chủ đầu tư, với giá trị hơn 1,3 tỷ đồng và tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách khá khiêm tốn. Việc trúng thầu này tiếp tục làm dày thêm "bộ sưu tập" hàng trăm gói thầu mà doanh nghiệp này đã thắng, đặc biệt là tại các đơn vị thuộc ngành điện lực, làm dấy lên những câu hỏi về tính cạnh tranh trong hoạt động đấu thầu.



Gói thầu hơn 1,3 tỷ và cuộc đua "song mã"

Theo Quyết định số 3025/QĐ-TMP do ông Nguyễn Hùng Lượng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ ký ngày 23/09/2025, Công ty Phúc Khang đã được phê duyệt trúng thầu Gói thầu 2025-TMP-TB-09.21 Mua sắm thiết bị cơ khí năm 2025, với giá trúng thầu là 1.338.984.000 đồng. Gói thầu này có giá được duyệt là 1.379.180.000 đồng, như vậy, tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 2,91%.

Biên bản mở thầu ngày 04/09/2025 cho thấy, gói thầu có mã thông báo mời thầu IB2500360413 có hai nhà thầu tham gia. Cùng với Công ty Phúc Khang, nhà thầu còn lại là Công ty TNHH Thiết bị Khôi Nguyên, có giá dự thầu là 1.378.080.000 đồng.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 86/TCG ngày 15/09/2025, Công ty TNHH Thương mại Vật tư Phúc Khang được xếp hạng thứ nhất và đáp ứng các yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật. Trong khi đó, Công ty TNHH Thiết bị Khôi Nguyên bị loại vì lý do "nhà thầu xếp hạng 2 nên không xem xét đánh giá". Điều này cho thấy cuộc "so găng" về giá đã quyết định kết quả cuối cùng.

"Hồ sơ vàng" Công ty Phúc Khang với hàng trăm gói thầu đã trúng

Công ty TNHH Thương mại Vật tư Phúc Khang, có mã số doanh nghiệp 5701785965, do ông Ngô Văn Lập làm giám đốc, là một cái tên không còn xa lạ trên thị trường đấu thầu, đặc biệt trong lĩnh vực cung cấp vật tư, thiết bị cho ngành điện.

Theo dữ liệu, tính đến cuối tháng 9/2025, Công ty Phúc Khang đã tham gia tới 992 gói thầu trên cả nước, trong đó trúng 286 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu gần 29%. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) lên đến hơn 681 tỷ đồng. Riêng với vai trò độc lập, con số này là hơn 485 tỷ đồng.

Trong năm 2025, hoạt động đấu thầu của doanh nghiệp này vẫn diễn ra sôi nổi. Dù tỷ lệ trúng thầu trong năm có phần khiêm tốn hơn so với lịch sử, công ty vẫn ghi nhận nhiều gói thầu giá trị lớn, chủ yếu từ các khách hàng quen thuộc trong ngành điện như Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, Công ty Nhiệt điện Uông Bí...

Ảnh minh hoạ

Những mối quan hệ "quen mặt" tại các chủ đầu tư ngành điện

Phân tích sâu hơn về lịch sử đấu thầu của Công ty Phúc Khang cho thấy một quy luật đáng chú ý: sự tập trung trúng thầu tại một nhóm các chủ đầu tư nhất định, phần lớn là các đơn vị thành viên của các Tổng Công ty Phát điện.

Điển hình nhất là tại Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân - chi nhánh Tổng công ty Phát điện 3, Công ty Phúc Khang đã tham gia 95 gói và trúng tới 30 gói. Tương tự, tại Công ty dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện chi nhánh Tổng Công ty phát điện 3, nhà thầu này trúng 32 trong số 94 gói đã tham gia. Tại Công ty Nhiệt điện Mông Dương, con số còn ấn tượng hơn với 33 gói trúng trên 82 gói tham dự.

Bên cạnh đó, dữ liệu cũng cho thấy sự xuất hiện của các "đối thủ quen thuộc".

Công ty TNHH Thương mại Phúc Lộc đã đối đầu với Công ty Phúc Khang trong 142 gói thầu nhưng trượt tới 96 gói. Một trường hợp thú vị khác là Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp TND, vừa là đối thủ "bại trận" thường xuyên (trượt 84/126 gói đối đầu), vừa là đối tác liên danh với Công ty Phúc Khang trong 5 gói thầu khác.

Những mối quan hệ chồng chéo và tần suất trúng thầu dày đặc tại một số chủ đầu tư cụ thể làm dấy lên câu hỏi về môi trường cạnh tranh liệu có thực sự công bằng và minh bạch theo đúng tinh thần của pháp luật.

Soi chiếu dưới quy định mới của Luật Đấu thầu

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) cùng các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC đã có nhiều quy định mới nhằm tăng cường tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Võ Quang Vinh, Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long, cho biết: "Điều 6 của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 quy định rất chặt chẽ về việc bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu. Theo đó, nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và tài chính với chủ đầu tư, bên mời thầu và các nhà thầu tư vấn. Các mối quan hệ phức hợp, vừa cạnh tranh vừa hợp tác, cần được xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo không có sự thông đồng, dàn xếp, vi phạm các hành vi bị cấm tại Điều 16 của Luật này ".

Cùng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt nhận định: "Thông tư 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính đã chuyển giao nhiều trách nhiệm cho chủ đầu tư, đồng thời đẩy mạnh đấu thầu qua mạng và bắt buộc ký hợp đồng điện tử nếu thanh toán qua Kho bạc Nhà nước. Mục tiêu là minh bạch hóa tối đa thông tin, từ khâu lập kế hoạch đến thực hiện hợp đồng. Những con số về tỷ lệ tiết kiệm thấp hay việc một nhà thầu 'thống trị' ở một vài chủ đầu tư sẽ dễ dàng được cộng đồng và cơ quan quản lý giám sát hơn". Những quy định mới này đặt ra yêu cầu cao hơn về trách nhiệm giải trình của cả chủ đầu tư và nhà thầu.