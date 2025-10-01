Đối thủ liên tục mắc lỗi “sơ đẳng”, Trí Minh giành gói thầu gần 6,3 tỷ

Mới đây (29/9), Trung tâm Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật TP Thủ Đức (TP HCM) đã phê duyệt cho Công ty Trí Minh trúng gói thầu gần 6,3 tỷ đồng.

Gói thầu thuộc dự án Sửa chữa vỉa hè đường số 8 (từ Quốc Lộ 1K đến đường số 2), phường Linh Xuân với tổng mức đầu tư 7,28 tỷ đồng; UBND TP Thủ Đức phê duyệt theo Quyết định 8498/QĐ-UBND ngày 22/06/2025.

Gói thầu số 4: Xây lắp với giá dự toán hơn 6,48 tỷ đồng do Trung tâm Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật TP Thủ Đức mời thầu rộng rãi.

Nguồn: MSC

Ngày 29/09/2025, Giám đốc Trung tâm Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật TP Thủ Đức – ông Lưu Văn Tấn đã phê duyệt cho Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Trí Minh (Công ty Trí Minh) trúng thầu với giá 6,28 tỷ đồng.

Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Xây dựng Ban Mê liên tục bị loại vì lỗi "sơ đẳng". Nguồn: MSC

Tại gói thầu này, đối thủ Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Xây dựng Ban Mê bị loại với lý do “Nhà thầu có E-HSDT không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT về năng lực và kinh nghiệm”.

Trước đó, tại gói số 4: Xây lắp (bao gồm: chi phí xây dựng + chi phí an toàn giao thông + chi phí dự phòng) thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo mặt đường và lắp đặt hệ thống thoát nước đường số 7, phường Hiệp Bình Phước của Trung tâm Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật TP Thủ Đức, công ty Trí Minh cũng đối đầu với Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Xây dựng Ban Mê.

Cụ thể ngày 9/9, Trung tâm Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật TP Thủ Đức đã phê duyệt Công ty Trí Minh trúng thầu với giá hơn 5 tỷ đồng thực hiện trong 120 ngày. Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Xây dựng Ban Mê, Công ty CP Kontana, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xây dựng Công trình Hải Đăng bị loại với lý do “Nhà thầu có E-HSDT không đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT”.

Công ty Trí Minh có địa chỉ tại xã Bà Điểm, TP HCM đã trúng 10/14 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu hơn 46,71 tỷ đồng (toàn bộ trúng độc lập).

Trước đó, ngày 5/9, Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TP HCM đã ký Quyết định số 150/QĐ-TTQLHTKT Công ty Trí Minh trúng gói thầu số 3: Xây lắp thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Duy tu sửa chữa hệ thống thoát nước đường Quốc Lộ 13 (từ Nguyễn Xí đến Hẻm 153) với giá hơn 11,68 tỷ đồng. Đây là nhà thầu duy nhất tham gia và trúng.

Tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi, công ty Trí Minh đã tham gia và trúng 5 gói, đạt tỷ lệ thành công tuyệt đối 100%. Tổng giá trị của 5 gói thầu này là 11.767.306.788 đồng. Tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán tại bên mời thầu này cũng ở mức rất cao, đạt 99,26%, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm trung bình chỉ khoảng 0,74%.

Trong đó phải kể đến, gói thầu thuộc dự án sửa chữa nâng cấp Hẻm 28 (điểm đầu là đường Mai Thị Chửng, điểm cuối là giáp Bùi Thị Bùng) Bàu Tre 1 với giá 2 tỷ đồng thực hiện trong 180 ngày;

Gói thầu thuộc dự án Xây dựng hệ thống thoát nước đường 27, (ấp Tân Định Tân Lập)(điểm đầu: đường số 42 và điểm cuối: đường Huỳnh Văn Cọ) với giá hơn 3,77 tỷ đồng thực hiện trong 120 ngày…

Việc một nhà thầu có tần suất trúng thầu dày đặc và tỷ lệ trúng tuyệt đối tại một chủ đầu tư/bên mời thầu nhất định thường là một trong những dấu hiệu được các chuyên gia trong lĩnh vực đấu thầu quan tâm, nhằm đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.