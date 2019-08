Nhớ điều Phật dạy này để cuộc sống luôn thuận buồm xuôi gió

Tu tâm dưỡng tính để được Phúc báo

Phúc báo của một người chính theo nhà Phật đó là quả báo tốt đẹp đến với người đó có nguyên nhân xuất phát từ một hành vi lương thiện trong quá khứ. Nghĩa là ngày hôm nay một người làm một việc làm tốt, trong tương lai một điều tốt đẹp cũng sẽ tự nhiên đến với người đó.

Phúc báo là do tu tập hành thiện bố thí mà có được - do đó chúng ta nếu biết học từ, bi, hi, xả một cách chân chính tức cũng có thể làm bố thí một cách chân chính, từ đó mới có được phúc báo.

Nếu không cho dù có được một chút lợi ích nhất thời thì đó cũng là một loại đau khổ, một loại áp lực chứ hoàn toàn không phải phúc báo đích thực, không thể đem đến cho bạn sự an vui đích thực.

Phúc báo có được chính là từ tu tập chân chính nó là tự nhiên mà đến, trong suốt quá trình phúc báo đều không đem đến cho bạn chút áp lực hay phiền não nào. Phúc báo đến tự nhiên mới là lợi ích bền vững.

Do đó bạn đừng ngại cho đi cho dù chỉ là thứ nhỏ nhất. Người ta nói rằng một miếng khi đói bằng một gói khi no, nếu bạn không có nhiều tiền nhưng trên tay bạn có một bát cơm khi gặp kẻ lang thang đói rách bạn cũng có thể vui lòng chia sẻ với người đó dù chỉ một nắm cơm, điều đó cũng là vô cùng quý giá rồi.

Đừng lo lắng

Lo lắng thực chất chỉ khiến bạn cảm thấy sợ sệt và làm cho bản thân khó có thể tập trung vào những gì cần phải thực hiện. Nếu bạn nhận thấy mình quá ưu phiền về chuyện gì ngoài khả năng của bản thân thì nên lựa chọn cách giải quyết từng bước, từng phần vấn đề thay vì ôm đồn hết một lần.

Trường hợp bạn bị mất việc, lo lắng phải thanh toán hóa đơn sinh hoạt hàng ngày thế nào khi không có tiền trong tài khoản ngân hàng. Thay vì lo lắng, bạn hãy lên một bản kế hoạch chi tiết về những điều cần làm cũng như tận dụng nguồn năng lượng lạc quan trong mình, đừng để bản thân chịu quá nhiều áp lực.

Chớ nên chịu trách nhiệm về sai lầm do người khác gây ra

Nên nhớ khi bản thân đang chìm đắm trong những vấn đề của mình, bạn cần phải nhớ lại từng bước thực hiện một để giải quyết. Sự cởi mở và sẵn lòng giúp đỡ mọi người xung quanhluôn được xem là đức tính tốt đẹp. Nhưng nhớ rằng đừng để bản thân bị lạm dụng nhiều đến nỗi chẳng còn sức lực giải quyết chuyện của mình. Điều này chỉ luôn làm bạn cảm thấy thêm mệt mỏi mà thôi.