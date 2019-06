3 việc người thông minh luôn tránh mắc phải

Điều không nên nói để tránh tổn thương người khác

Không tôn trọng sự tồn tại của người khác

Muốn mọi người tôn trọng mình thì trước tiên mình phải tôn trọng họ, vì vậy hãy học cách coi trọng sự tồn tại của đối phương.

Bình phẩm về khuyết điểm của người khác

Chẳng có ai là hoàn hảo không tì vết, bản thân mỗi người đều có ưu và nhược điểm riêng. Vì vậy nếu là người tử tế đừng vội phán xét, bình phẩm về khuyết điểm của người khác.

Con người nên sớm nhận ra rằng ngôn ngữ chính là thứ vũ khí đáng sợ nhất trên đời. Bởi đôi khi, những trận đòn, cái bạt tai lại chỉ là vết thương ngoài da, có thể nhanh chóng xoa dịu nó, chữa lành nó.

Ảnh minh họa. Những chuyện không đem ra so sánh làm ảnh hưởng đến cảm xúc người khác



Thành tích, điểm số

Việc so sánh là điều tối kỵ, kể cả thành tích khi còn đi học hay khi đã đi làm. So sánh chính là cách làm rạn nứt mối quan hệ cực nhanh.

Hãy thử đặt bản thân mình vào vị trí của người khác. So đo thành tích, điểm số dễ khiến đối phương không thoải mái, vui vẻ.

Tiền bạc, vật chất

Cuộc sống có người sinh ra đã ở vạch đích, có người vật lộn mãi mới thành công. Tiền bạc, vật chất là thứ không nên so bì vì việc so sánh như vậy sẽ khiến đối phương cảm thấy tự ti, xấu hổ. Còn việc bản thân đứng trên người khác bằng cách so đo với người kém hơn thì có gì là vui?

Ngoại hình

Con người không thể lựa chọn xuất thân cũng như ngoại hình. Ai cũng muốn xinh đẹp chứ chẳng ai muốn xấu xí. Vì vậy đừng mang ngoại hình của người khác ra phán xét.

Nếu không thể cho người khác một lời an ủi thật lòng thì đừng đem ngoại hình của họ ra để so sánh người này với người khác. Điều đó thật chẳng dễ chịu chút nào.

3 điều người thông minh tránh hỏi để không rước họa vào người

Người trưởng thành không hỏi quá khứ

Những chuyện đã qua không nên níu giữ và bận tâm. Bởi lẽ chúng ta sống trong thực tại, hãy nhìn vạn vật khách quan hơn, xử lý mọi việc với tấm lòng bao dung hơn, chứ không phải chuốc thêm sự phiền não cho bản thân.

Người nỗ lực không hỏi hiện tại

Đời người cũng giống như một con lợn đất, mỗi ngày bạn cho vào con lợn đấy một chút nỗ lực, âu cũng vì một ngày trong tương lai, những gì người khác có được, chỉ cần bạn cố gắng nỗ lực, bạn chịu bỏ ra công sức thì nhất định thứ bạn đạt được cũng chẳng thua kém gì người ta.

Vậy nhưng quan trọng là bạn có làm được điều đó hay không. Những người thực sự biết mình muốn gì, sẽ không bị trói buộc trong một trạng thái nhất định. Cơ hội luôn luôn dành cho những người có sự chuẩn bị.

Người rộng lượng không hỏi tương lai

Có người nói, nụ cười của đứa trẻ và nụ cười của những người đã ở cái tuổi gần đất xa trời là những nụ cười hồn nhiên, thuần khiết và chân thật nhất. Bởi lẽ đời người còn chưa bắt đầu, chẳng phải bận tâm quá nhiều điều, bởi lẽ đã nhìn thấu nhân sinh, tâm chẳng còn vướng bận chi.

Thực ra, mỗi người đều có một cuộc đời vui vẻ, chỉ cần có tâm thái như vậy phải không nào? Đời người vốn dĩ chẳng có nhiều phiền não như vậy, chỉ là ta có quá nhiều nguyện vọng mà thành phiền não.