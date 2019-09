Vụ Saudi Arabia: Mỹ lập kế hoạch “phản đòn”, người dân nghĩ sao?

Ngày 16/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận các bằng chứng cho thấy Iran có thể đã đứng sau vụ tấn công nhà máy dầu ở Saudi Arabia hôm 14/9 vốn làm căng thẳng leo thang ở vùng Vịnh. Ảnh: NR. Ông Trump cho biết Mỹ không muốn chiến tranh với bất kỳ ai, song khẳng định Washington sẵn sàng bảo vệ các lợi ích cũng như đồng minh của Mỹ ở Trung Đông. Ảnh: ET. Theo CNN, trong cuộc họp hôm 16/9 với Tổng thống Trump, các quan chức quốc phòng Mỹ đã được lệnh lên kế hoạch đối phó với cuộc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của Saudi Arabia. Tuy nhiên, Nhà Trắng vẫn đang chờ phía Saudi Arabia quyết định phản ứng trước khi vạch ra con đường sắp tới. Ảnh: Tổng thống Trump (phải) và Thái tử kế vị Saudi Arabia Mohammed bin Salman. Ảnh: TM. Trước nguy cơ về một cuộc chiến tranh xảy ra ở vùng Vịnh, Business Insider đã thực hiện cuộc khảo sát trên 1.142 người Mỹ từ ngày 17-18/9 để xem phản ứng của họ về việc Mỹ có nên can thiệp sau vụ hai nhà máy dầu của đồng minh Saudi Arabia bị tấn công hay không. Ảnh: Reuters. Kết quả cuộc khảo sát mới được công bố cho thấy, chỉ 13% số người Mỹ được hỏi ủng hộ việc quân đội nước này "sát cánh" với Riyadh để trả đũa vụ tấn công hai cơ sở dầu khí ở Saudi Arabia. Ảnh: AP. 6% người Mỹ cho rằng Washington chỉ nên tham gia không kích hoặc ném bom (hỗ trợ Riyadh) nếu Saudi Arabia quyết định trả đũa, mà hạn chế triển khai lực lượng trên bộ. Ảnh: The Nation. Hơn 7% nói rằng Mỹ nên hỗ trợ quân sự cho Saudi Arabia về mọi mặt nếu được đề nghị. Ảnh: Politico. Trong khi đó, gần 25% số người được hỏi nói Mỹ không nên can thiệp vào các vấn đề trong khu vực (vùng Vịnh) và để Saudi Arabia tự giải quyết. Ảnh: Reuters. Còn 25% cho rằng Mỹ nên lên án vụ tấn công vừa qua cũng như xem xét biện pháp trừng phạt và chỉ trích các bên chịu trách nhiệm. Ảnh: Reuters. Cuộc khảo sát cũng cho thấy khoảng 16% "khuyên" chính quyền Mỹ chỉ nên hỗ trợ về hậu cần và tình báo cho Saudi Arabia nếu Riyadh quyết định đáp trả quân sự. Ảnh: SCMP. Mời độc giả xem thêm video về vụ tấn công nhà máy lọc dầu ở Saudi Arabia (Nguồn: CBS Weekend News)

