Thợ lặn Anh tìm thấy đội bóng mắc kẹt nhờ... hết dây thừng

Chính vào lúc đó, ông Volanthen đã gặp đội bóng Thái Lan mất tích gồm 12 thiếu niên và huấn luyện viên bóng đá của các em, tất cả đang nhìn chằm chằm vào ông thông qua ánh sáng từ đèn pha.

Phát hiện may mắn nói trên, do báo The New York Times đăng tải ngày 3/7, đã giúp kết thúc quá trình tìm kiếm gian nan của lực lượng cứu hộ Thái Lan và quốc tế kéo dài gần 10 ngày.

Nếu sợi dây thừng của ông Volanthen ngắn hơn vài mét thì thợ lặn này có thể đã quay trở lại và không tìm được những người mất tích vào thời điểm đó.

Hai thợ lặn người Anh Rick Stanton (phải) và John Volanthen (trái) trong hang Tham Luang. Ảnh: SWNS

Hôm 3/7, quá trình tìm kiếm chính thức chuyển sang hoạt động cứu hộ. Câu hỏi bây giờ là dùng cách nào và thời điểm thích hợp để đưa đội bóng ra khỏi hang an toàn.

Đại úy Anand Surawan của hải quân Thái Lan tính đến khả năng trong trường hợp xấu nhất, 13 người có thể phải ở trong hang 4 tháng cho đến cuối mùa mưa.

Tuy nhiên, những người khác lo ngại rằng ngay cả khi có ánh sáng, thức ăn và một số nhu yếu phẩm khác, họ vẫn có thể bị chấn thương, bệnh tật và tổn thương tâm lý.

Ông Ben Raymenants, một thợ lặn người Bỉ tham gia quá trình tìm kiếm, cho biết việc đưa các thiếu niên ra khỏi hang trong lúc tình trạng sức khoẻ của họ đang yếu sẽ rất khó khăn và nguy hiểm.

Theo ông Ben, Tham Luang là hang động dài và phức tạp. Vì vậy, các em có thể bị hoảng sợ và thậm chí không thể bơi được.

Hai nhân viên y tế của hải quân Thái Lan đã tình nguyện ở lại với đội bóng cho đến khi mực nước rút xuống trong một vài tháng. Nhưng mưa lớn có khả năng sẽ sớm quay trở lại. "Tôi nghĩ rằng thời tiết sẽ là yếu tố quyết định" – ông Ben nói.

Còn chuyên gia hang động Anh Vern Unsworth – người đã khám phá hang Tham Luang trong hơn 6 năm, nhận định rằng sẽ tốt hơn nếu đưa những người mắc kẹt ra ngoài ngay lập tức bằng cách sử dụng mặt nạ dưỡng khí trùm mặt. Vấn đề là họ phải học cách lặn.

Theo báo Anh Guardian hôm 4-7, 12 cậu bé đang được dạy cách thở bằng mặt nạ lặn.

Các thiếu niên tuổi từ 11 đến 16 và huấn luyện viên 25 tuổi của các em biến mất ở hang Tham Luang vào ngày 23-6 sau một buổi tập bóng đá. Mưa lớn sau đó bắt đầu rơi khiến nước dâng lên, ngăn chặn lối ra của họ.

Hai thợ lặn người Anh có kinh nghiệm trong việc giải cứu hang động, John Volanthen và Rick Stanton, là những người đầu tiên tiếp cận đội bóng.