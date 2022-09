“Thiên đường” suối nước nóng Nhật Bản đẹp như chốn tiên cảnh

Beppu được coi là thiên đường suối nước nóng ở Nhật Bản. Beppu có hơn 2.900 suối nước nóng với 9 loại khác nhau. Mỗi ngày Beppu có khoảng 130.000 tấn nước nóng chảy ra mặt đất, hơi nước bay lên làm cho toàn bộ thành phố như đang bốc cháy. Đến thành phố Beppu, khi nhìn từ xa khách du lịch sẽ thấy những cột hơi nước bốc lên cao giống như khói từ một đám cháy. Hơn nữa với việc có số lượng suối nóng nhiều nhất Nhật Bản, nhiệt độ nước dao động từ 40 – 99 độ C nên thành phố Beppu luôn chìm trong làn hơi nước mờ ảo. Đến với thiên đường suối nước nóng Beppu, du khách sẽ được trải nghiệm nhiều hình thức onsen khác nhau, từ tắm nóng truyền thống đến tắm bùn, tắm cát,... giữa khung cảnh thiên nhiên hữu tình. Beppu có lượng mạch nước nóng ngầm đứng thứ 2 thế giới chỉ sau vùng Yellowstone ở Mỹ, mỗi năm thu hút hàng triệu lượt du khách đổ về tham quan và nghỉ dưỡng. Hình ảnh những cột khói bốc cao lên không trung tại Kannawa là một trong những hình ảnh biểu tượng của Beppu. "Các hồ tắm hơi Kannawa" trong khu vực này là những hồ tắm suối nước nóng truyền thống do nhà sư Ippen Shonin (1239-1289) thành lập. Những bể tắm này sử dụng hơi nóng từ các suối nước nóng để giúp cơ thể thư giãn, giảm đau nhức, mỏi cơ bắp. Ở Beppu, khách du lịch Nhật Bản còn có cơ hội chiêm ngưỡng chuỗi “địa ngục Onsen” gồm 8 suối nóng rất đặc biệt và vô cùng kỳ lạ. 8 địa ngục bao gồm 6 suối nước nóng ở Kannawa và 2 địa điểm khác ở xa trung tâm thành phố. Nếu cố gắng tham quan toàn bộ vòng 8 địa ngục cùng một lúc, bạn sẽ mất khoảng một ngày. Các suối địa ngục này đều thuộc dạng độc nhất vô nhị ở Nhật Bản và có nhiệt độ khá cao từ 50 đến gần 100 độ C. Ảnh: IT. Mời độc giả xem video Thưởng thức cà phê trên suối. Nguồn: VTV24.

