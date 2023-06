Tai nạn đường sắt Ấn Độ, 300 người chết: Điểm loạt thảm họa kinh hoàng

Thảm họa đường sắt Ấn Độ mới đây



Các quan chức Ấn Độ cho biết, hơn 300 người đã thiệt mạng và hơn 800 người bị thương trong vụ va chạm 3 bên giữa 2 đoàn tàu chở khách và 1 đoàn tàu chở hàng ở bang miền Đông – Odisha hôm 2/6.

Vụ tai nạn đường sắt chết người một lần nữa làm dấy lên vấn đề an toàn trong hệ thống đường sắt vận chuyển hơn 13 triệu hành khách mỗi ngày ở quốc gia đông dân nhất thế giới như Ấn Độ. Bất chấp việc chính phủ nước này đã chi hàng triệu USD vào việc nâng cấp hệ thống thời gian qua, nhiều tuyến đường sắt vốn cũ kỹ đã bị xuống cấp trầm trọng.

Theo tờ DW (Đức), ngày 4/6, Bộ trưởng Đường sắt Ấn Độ Ashwini Vaishnaw cho biết, vụ tai nạn tàu hỏa tồi tệ nhất ở nước này trong nhiều thập kỷ là do "sự thay đổi xảy ra trong quá trình khóa liên động điện tử". Thuật ngữ kỹ thuật này đề cập đến một hệ thống tín hiệu phức tạp sắp xếp chuyển động của các đoàn tàu trên đường ray để ngăn chúng va chạm với nhau.

Bộ trưởng Ashwini nói thêm rằng, việc cung cấp thêm chi tiết về nguyên nhân vụ tai nạn trước khi có báo cáo điều tra cuối cùng là "không phù hợp".

Ông Ashwini cho biết, một trục trặc với hệ thống tín hiệu điện tử đã khiến một đoàn tàu chuyển nhầm đường ray. "Ai đã làm điều đó và lý do là gì sẽ được điều tra", ông nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn với mạng truyền hình New Delhi.

Dưới đây là những vụ tai nạn tàu hỏa gây thương vong nhiều nhất trong 2 thập kỷ qua:

Đài Loan năm 2021: Thảm họa đường sắt xảy ra ngày 2/4/2021 ở Đài Loan khiến ít nhất 51 người chết và 146 người bị thương.

Toa tàu gặp nạn trong đường hầm ở Đài Loan. Ảnh: DM.

Vụ tai nạn tài hỏa xảy ra trên tuyến đường ray phía Đông vào khoảng 9h30 sáng 2/4, giờ địa phương (tức 8h30 sáng, giờ Việt Nam). Thời điểm xảy ra tai nạn, đoàn tàu gồm 8 toa chở khoảng 350 hành khách di chuyển từ thành phố Đài Bắc tới thành phố Đài Đông (Taitung) thì trật đường ray tại một đường hầm ở phía Bắc thành phố Hoa Liên, khiến nhiều toa tàu bị văng ra ngoài và va chạm với thành của đường hầm. Hình ảnh hiện trường ghi lại được cho thấy các toa tàu bên trong đường hầm bị vỡ nát và xé toạc do va chạm. Nhiều hành khách may mắn sống sót đã buộc phải trèo qua các cửa sổ và đi dọc theo nóc tàu để đến nơi an toàn.

Nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn được cho là do một chiếc xe tải đỗ không đúng vị trí, bị mất phanh và trôi về phía đường ray. Trong khi đó, một bức ảnh do cơ quan cứu hỏa cung cấp cho thấy một chiếc xe tải bị hư hỏng nặng nằm bên cạnh các toa tàu trật đường ray.