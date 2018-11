“Sinh vật” quái dị trông như não người khiến dân Mỹ khiếp sợ

Video cho thấy “sinh vật” đỏ như máu đang quằn quại bên ngoài một căn nhà ở Houston, Texas, nước Mỹ.

Chủ nhà nói: "Khi nhìn thấy nó, tôi thấy có gì đó sai sai. Tôi nhìn gần hơn và thấy nó đang di chuyển và quằn quại. Tôi không biết nó là gì nhưng tôi có thể thấy những con giun bò xung quanh”.

Ảnh cắt từ clip.

Cư dân mạng tin rằng “sinh vật này” là một tập hợp giun tubifex - còn được gọi là giun máu.

Nhà khoa học Timothy Wood cho biết: “Khi không có đất, chung cuộn vào nhau. Chúng co thắt cùng nhau là vì khi một con giun co lại, nó kích thích tất cả những con khác co lại gần như cùng lúc, vì vậy mọi thứ trông giống như một cơn co cơ".

Theo The Sun, giun máu từng được dùng làm thức ăn cho cá. Tuy nhiên, chúng có thể bị nhiễm nhiều loại bệnh khác nhau khi sống trong hệ thống cống rãnh.