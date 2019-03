Quốc hội Anh bác toàn bộ 8 đề xuất mới về Brexit

Theo phóng viên TTXVN tại Anh, các đề xuất trên được Chủ tịch Hạ viện John Bercow lựa chọn đưa ra lấy ý kiến của các nghị sĩ, trong đó có đề xuất Brexit không thỏa thuận vào ngày 12/4, thành lập Liên minh thuế quan với EU, lập thị trường chung phiên bản 2.0 với sắp đặt khác thay thế cho điều khoản chốt chặn Ireland, hay tìm kiếm sự nhất trí với Liên minh châu Âu (EU) về những sắp xếp thương mại ưu đãi trong trường hợp Anh không thể thực hiện thỏa thuận rút khỏi EU .

Thủ tướng Anh Theresa May (trái, phía trước) tại phiên chất vấn hàng tuần của Hạ viện ở London ngày 27/3/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu sau phiên bỏ phiếu tại Hạ viện, Bộ trưởng phụ trách vấn đề Brexit Stephen Barclay cho rằng thỏa thuận rút khỏi EU của Thủ tướng Theresa May vẫn là lựa chọn tốt nhất. Việc Hạ viện Anh không thể bỏ phiếu thông qua các lựa chọn khác cho thấy tìm kiếm một phương án thay thế cho thỏa thuận Brexit hiện nay sẽ không hề dễ dàng.

Cũng tại cuộc bỏ phiếu, Thủ tướng May đã nhận được sự ủng hộ lớn từ các nghị sĩ chấp thuận thay đổi ngày Anh rời khỏi EU, với 441phiếu ủng hộ và 105 phiếu chống.

Một diễn biến chính trị khác không kém phần quan trọng trong tối 27/3, đó là đảng Dân chủ Hợp nhất (DUP) tuyên bố sẽ không bỏ phiếu ủng hộ thỏa thuận của Thủ tướng May vì cho rằng thỏa thuận này gây ra "đe dọa không chấp nhận được".

Lâu nay, Chính phủ của Thủ tướng May thường dựa vào sự ủng hộ của 10 nghị sĩ DUP để có được số phiếu ủng hộ quá bán tại Hạ viện. Do đó, sự quay lưng của UDP có thể sẽ khiến Thủ tướng May gặp khó trong lần bỏ phiếu tiếp theo đối với thỏa thuận Brexit, nếu diễn ra. Trước đó, thỏa thuận này đã 2 lần bị các nghị sĩ bác bỏ.