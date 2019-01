Quân đội Syria giăng lưới ở Manbij, chờ bắt sống Thổ Nhĩ Kỳ?

Theo Al Masdar News, Quân đội Syria đã tập trung binh lực hùng hậu ở phía bắc thành phố Manbij, gần với khu vực do các tay súng nổi dậy được Ankara hậu thuẫn. (Nguồn ảnh: FNA) Hãng thông tấn SANA đưa tin, Quân đội Syria đang tiến hành tuần tra xung quanh vùng nông thôn phía bắc Manbij. Có thể thấy, Quân chính phủ Syria dường như đã sẵn sàng đối phó với bất cứ cuộc tấn công nào của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào người Kurd trong khu vực. Trước đó, RT dẫn lời người phát ngôn lực lượng dân quân người Kurd YPG, Nuri Mahmud, cho hay người Kurd rất có thể sẽ gia nhập Quân đội Syria nhằm đối phó với Thổ Nhĩ Kỳ. “Việc hợp tác giữa các chiến binh người Kurd và Quân đội Syria không gặp bất cứ trở ngại nào. Lực lượng YPG sẽ gia nhập Quân chính phủ Syria sau khi các thoả thuận chính trị về cách thức thành lập một đội quân chung được thực thi”, ông Nuri nhấn mạnh. Trong diễn biến liên quan, ấn phẩm Yeni Safax của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 14/1 đưa tin, gần 80.000 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã sẵn sàng cho hoạt động quân sự xuyên biên giới quy mô lớn. "Gần 80.000 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã sẵn sàng tham gia vào chiến dịch xuyên biên giới quy mô lớn ở Manbij và phía đông khu vực Euphrates của Syria", nguồn tin nói thêm. Trước đó, tháng 12/2018, Tổng thống Donald Trump bất ngờ tuyên bố phiến quân IS đã bị đánh bại tại Syria và Mỹ sẽ rút toàn bộ binh sĩ khỏi quốc gia Trung Đông này. Ảnh: Đoàn xe quân sự của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Tuyên bố của ông Trump đã đẩy lực lượng người Kurd ở Syria vào tình thế nguy hiểm khi có nguy cơ phải đối diện với một cuộc tấn công quy mô lớn của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Mời độc giả xem thêm video: Người Kurd tấn công phiến quân IS tại Raqqa (Nguồn: AMN)

