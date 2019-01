Nổ đường ống dẫn nhiên liệu tại Mexico: Gần 150 người thương vong

Theo quan chức trên, lực lượng cứu hộ tiếp tục đưa thêm nhiều thi thể ra khỏi hiện trường, trong khi một số trường hợp bị thương nặng trong vụ nổ đường ống dẫn nhiên liệu tại Mexico đã không qua khỏi trong các bệnh viện. Ông Fayad thông báo số người bị thương hiện ghi nhận được là 74 người, trong đó 24 người đang được điều trị trong các bệnh viện tại Hidalgo và 50 người điều trị ở các bang khác.

Chuyển nạn nhân tới bệnh viện để điều trị sau vụ nổ đường ống dẫn nhiên liệu tại khu dân cư Tlahuelilpan, bang Hidalgo tối 18/1/2019. Ảnh: THX/TTXVN Tổng Chưởng lý Mexico Alejandro Gertz cho biết một trong các manh mối đang được điều tra là hiện tượng điện tích tụ trên quần áo làm từ sợi tổng hợp của những người đứng quanh đường ống dẫn của Tập đoàn dầu khí quốc gia (Pemex) và đây có thể là tác nhân gây nổ đường ống chứa nhiên liệu có nhiều chất dễ bắt lửa. Hiện chưa có người nào bị bắt liên quan vụ nổ này.

Vụ nổ xảy ra vào tối 18/1 tại khu dân cư Tlahuelilpan, gần nhà máy lọc dầu Tula, phía Bắc thủ đô Mexico City, khi hàng trăm người đang vây quanh một điểm rò nhiên liệu để thu lượm. Một cảnh quay trên truyền hình địa phương cho thấy ngọn lửa bốc cháy dữ dội giữa màn đêm sau một tiếng nổ lớn .

Trước đó, Pemex cho biết đã ghi nhận thông báo về sự cố rò rỉ tại đường ống ở khu vực trên do các đối tượng đục đường ống để ăn cắp nhiên liệu. Tại khu vực này, cơ quan chức năng phát hiện nhiều thùng, can và nhiều bình chứa của các đối tượng trộm cắp. Bộ Quốc Phòng đã triển khai binh sỹ tới khu vực nhưng sau đó đã rút khỏi vị trí do tránh một cuộc đụng độ với người dân địa phương. Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador đã chỉ đạo "chính phủ dành mọi sự hỗ trợ cho các nạn nhân tại hiện trường", đồng thời cam kết tăng cường các biện pháp nhằm chấm dứt nạn trộm cắp nhiên liệu.

Thời gian qua, nhà lãnh đạo này đã phát động chiến dịch trấn áp lớn trước hành vi trộm cắp nhiên liệu tràn lan, từng khiến nước này thiệt hại hơn 3 tỷ USD hồi năm ngoái.