Choáng ngợp cuộc sống “vương giả” của người giàu ở Hong Kong

Theo Business Insider, Hong Kong là một thành phố cảng và trung tâm tài chính lớn trên thế giới. Thành phố này có tới gần 7,4 triệu dân này là nơi "quy tụ" nhiều người siêu giàu nhất trên thế giới, thậm chí nhiều hơn cả thành phố New York (Mỹ), Tokyo (Nhật Bản) và Paris (Pháp). (Nguồn ảnh: Business Insider) Trung bình, cứ 7 người ở Hong Kong lại có một triệu phú, và ít nhất 10.000 người có tối thiểu 30 triệu USD. Ước tính, 93 tỷ phú sống trong thành phố Hong Kong. Một trong số đó là tỷ phú Li Ka-shing, người giàu nhất Hong Kong với khối tài sản lên tới 29,3 tỷ USD. Ông từng là một trong những doanh nhân có ảnh hưởng nhất Châu Á. Nhà sáng lập Tập đoàn Alibaba Jack Ma, sở hữu khối tài sản 36,7 tỷ USD, được cho là đã mua một tòa biệt thự trị giá 191 triệu USD trong khu dân cư đắt đỏ nhất Hong Kong hồi năm 2015. Hong Kong có một số bất động sản đắt nhất thế giới. Giá trung bình của một ngôi nhà ở Hong Kong rơi vào khoảng 1,28 triệu USD trong quý đầu năm 2018. Những người giàu có nhất Hong Kong sống trong những toà chung cư hạng sang... ...hay biệt thự riêng trong những khu dân cư đắt đỏ. Núi Thái Bình là một địa điểm thu hút du khách của Hồng Kông. Từ đỉnh núi Thái Bình, du khách có thể ngắm nhìn trung tâm Hong Kong và các bến cảng,... The Peak là khu dân cư trên núi Thái Bình có nhiều gia đình giàu có sinh sống. An ninh trong khu dân cư này luôn được thắt chặt. Nhiều tòa nhà đắt nhất và đẹp nhất Hong Kong được tìm thấy trong khu The Peak. Một “khu phố nhà giàu” khác ở Hong Kong đó là ở Vịnh Nước Sâu (Deep Water Bay), nơi được biết đến là “ốc đảo xanh” trong thành phố. Người giàu Hong Kong thường đi mua sắm trong những trung tâm “sang chảnh” nhất thành phố, chẳng hạn như Landmark – nơi tập trung nhiều thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới. Họ thường ăn ở nhà hàng được biết đến là “quán ăn cho người giàu” ở Hong Kong. Trong đó, Fook Lam Moon là một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất Hong Kong. Một bữa tối cho 12 người ở nhà hàng này có thể tiêu tốn 4.000 USD. Những người giàu ở Hong Kong sở hữu siêu xe như Porsches, Lamborghini hay Ferrari,... Vào buổi tối, quầy bar trong khách sạn 5 sao InterContinental là địa điểm lui tới của nhiều người giàu Hong Kong. Mời độc giả xem thêm video: TP.HCM lot top 50 thành phố đẹp nhất thế giới (Nguồn: VTC1)

Theo Business Insider, Hong Kong là một thành phố cảng và trung tâm tài chính lớn trên thế giới. Thành phố này có tới gần 7,4 triệu dân này là nơi "quy tụ" nhiều người siêu giàu nhất trên thế giới, thậm chí nhiều hơn cả thành phố New York (Mỹ), Tokyo (Nhật Bản) và Paris (Pháp). (Nguồn ảnh: Business Insider) Trung bình, cứ 7 người ở Hong Kong lại có một triệu phú, và ít nhất 10.000 người có tối thiểu 30 triệu USD. Ước tính, 93 tỷ phú sống trong thành phố Hong Kong. Một trong số đó là tỷ phú Li Ka-shing, người giàu nhất Hong Kong với khối tài sản lên tới 29,3 tỷ USD. Ông từng là một trong những doanh nhân có ảnh hưởng nhất Châu Á. Nhà sáng lập Tập đoàn Alibaba Jack Ma, sở hữu khối tài sản 36,7 tỷ USD, được cho là đã mua một tòa biệt thự trị giá 191 triệu USD trong khu dân cư đắt đỏ nhất Hong Kong hồi năm 2015. Hong Kong có một số bất động sản đắt nhất thế giới. Giá trung bình của một ngôi nhà ở Hong Kong rơi vào khoảng 1,28 triệu USD trong quý đầu năm 2018. Những người giàu có nhất Hong Kong sống trong những toà chung cư hạng sang... ...hay biệt thự riêng trong những khu dân cư đắt đỏ. Núi Thái Bình là một địa điểm thu hút du khách của Hồng Kông. Từ đỉnh núi Thái Bình, du khách có thể ngắm nhìn trung tâm Hong Kong và các bến cảng,... The Peak là khu dân cư trên núi Thái Bình có nhiều gia đình giàu có sinh sống. An ninh trong khu dân cư này luôn được thắt chặt. Nhiều tòa nhà đắt nhất và đẹp nhất Hong Kong được tìm thấy trong khu The Peak. Một “khu phố nhà giàu” khác ở Hong Kong đó là ở Vịnh Nước Sâu (Deep Water Bay), nơi được biết đến là “ốc đảo xanh” trong thành phố. Người giàu Hong Kong thường đi mua sắm trong những trung tâm “sang chảnh” nhất thành phố, chẳng hạn như Landmark – nơi tập trung nhiều thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới. Họ thường ăn ở nhà hàng được biết đến là “quán ăn cho người giàu” ở Hong Kong. Trong đó, Fook Lam Moon là một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất Hong Kong. Một bữa tối cho 12 người ở nhà hàng này có thể tiêu tốn 4.000 USD. Những người giàu ở Hong Kong sở hữu siêu xe như Porsches, Lamborghini hay Ferrari,... Vào buổi tối, quầy bar trong khách sạn 5 sao InterContinental là địa điểm lui tới của nhiều người giàu Hong Kong. Mời độc giả xem thêm video: TP.HCM lot top 50 thành phố đẹp nhất thế giới (Nguồn: VTC1)