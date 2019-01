Toàn cảnh cuộc tuần hành của phụ nữ trên khắp nước Mỹ

Theo hãng thông tấn Reuters ngày 19/1, cuộc tuần hành của phụ nữ Women's March đã diễn ra tại nhiều thành phố trên khắp nước Mỹ, thu hút sự tham gia của hàng nghìn, thậm chí là hàng triệu phụ nữ. (Nguồn ảnh: Reuters) 2019 là năm thứ ba phụ nữ tổ chức cuộc tuần hành quy mô lớn này. Được biết, cuộc tuần hành đầu tiên diễn ra vào ngày 21/1/2017, đúng một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên thệ nhậm chức. Cuộc tuần hành này thể hiện quyền lực (của phụ nữ) cũng như là tiếng nói phản đối những chính sách đi ngược lại với lợi ích của phụ nữ. Phong trào Women’s March năm nay diễn ra tại thủ đô Washington và nhiều thành phố khác trên khắp nước Mỹ trong bối cảnh Chính phủ Mỹ vẫn đang đóng cửa một phần vì phe Dân chủ và Tổng thống Trump vẫn bất đồng về ngân sách liên quan đến việc xây dựng bức tường biên giới Mỹ-Mexico. Nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez phát biểu trong cuộc tuần hành do phong trào Women’s March tổ chức ở Manhattan, thành phố New York. Người phụ nữ mặc bộ trang phục in hình khuôn mặt của cựu ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ Hillary Clinton tham gia cuộc tuần hành ở Boston, bang Massachusetts. Đông đảo người biểu tình trên đường phố Manhattan, New York. Những người phụ nữ hô vang khẩu hiệu khi tuần hành trên Đại lộ Pennsylvania ở Washington. Đoàn người biểu tình đi qua Khách sạn Quốc tế Trump ở thủ đô Washington. Hàng nghìn phụ nữ tham gia cuộc tuần hành ở Washington. Một người phụ nữ lớn tuổi tham gia cuộc tuần hành ở New York. Bé trai đi cùng cha qua Quảng trường Foley ở Manhattan, thành phố New York. Một tấm poster phản đối Tổng thống Trump xuất hiện tại một bến xe buýt ở thủ đô Washington. Linda Sarsour và Tamika Mallory, hai người tổ chức phong trào Women’s Warch, tuần hành cùng mọi người trên Đại lộ Pennsylvania ở Washington. Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Trump công du Anh (Nguồn: Daily Mail)

