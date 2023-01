Những cây cầu đáng sợ không dành cho người yếu tim

Cầu treo Hussaini (Pakistan): Đây được coi là cây cầu đáng sợ nhất thế giới. Cây cầu dây này bắc qua Hồ Borit ở Thượng Hunza. Cây cầu được bảo trì kém và rung chuyển dữ dội khi người ta đi qua nó. Nếu bước sai, bạn sẽ rơi ngay xuống sông Hunza bên dưới. Cầu treo Capilano (Canada): Nằm ngay gần Vancouver, Cầu treo Capilano có thiết kế vô cùng ngoạn mục. Cây cầu được trang bị một cấu trúc an toàn và có thể chịu được sức nặng của 96 con voi. Nhưng bất chấp sự bảo đảm về mặt an toàn, việc đi qua cây cầu đáng sợ này vẫn cần một trái tim dũng cảm. Cầu Langkawi Sky (Malaysia): Cây cầu đi bộ ở Malaysia này cao 100m so với mặt đất và đã bị đóng cửa nhiều lần để bảo trì. Băng qua cây cầu này cũng là thách thức với nhiều người. Cầu đi bộ Kakum Canopo (Ghana): Cây cầu cho phép những người đi bộ đường dài ngắm nhìn khu rừng rậm thường dành cho những người leo núi và lái máy bay. Thế nhưng, đây cũng là một cây cầu không dành cho người yếu tim. Cầu Ghasa (Nepal): Mặc dù cây cầu khá mong manh nhưng không chỉ con người mà cả gia súc cũng đi qua cây cầu này hằng ngày. Cầu Ghasa rất quen thuộc với người dân địa phương nhưng không phải du khách nào cũng đủ can đảm để băng qua đây. Cầu thủy tinh ở Trương Gia Giới (Trung Quốc): Cây cầu này bắc qua hai hẻm núi ở công viên Trương Gia Giới, tại trung tâm tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc. Lối đi của cầu được ghép từ 99 tấm kính trong suốt, chắc chắn nó không dành cho những người “yếu tim”. Cầu treo Trift (Thụy Sĩ): Đây là cầu treo dành cho người đi bộ dài nhất và cao nhất thế giới, có độ cao 100m và dài 170m. Đứng ở trên cầu, bạn sẽ được phóng mắt ra tầm nhìn ngoạn mục và cảm giác… lắc lư theo chiều gió. Cầu Carrick-A-Rede Rope (Ireland): Cây cầu Carrick-A-Rede Rope nằm lơ lửng trên mực nước biển gần 30 m, được dựng lên bởi những người đánh cá hồi cách đây hơn 300 năm. Ngày nay, để băng qua cầu, bạn cần có lòng can đảm để thử cảm giác đu đưa trong gió. Cầu bất tử (Trung Quốc): Cây cầu nối các dãy núi Hoàng Sơn ở phía Nam tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc. Khi băng qua cây cầu này, người ta có thể cảm thấy rất chóng mặt, nhưng quang cảnh xung quanh sẽ khiến du khách phải trầm trồ. Cầu U Bein (Myanmar): Cây cầu này được xây dựng vào năm 1850, được cho là cây cầu gỗ tếch lâu đời nhất trên thế giới. Nó hiện là một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng và tạo ra một số bức ảnh đẹp vào lúc hoàng hôn. Ảnh: IT.

