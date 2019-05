Nhận kết cục bi thảm vì chọc giận voi mẹ mới sinh con non

Theo Daily Star, vụ việc xảy ra ở Ajnashuli, tây Bengal, khi người dân Ấn Độ tập trung xem voi mẹ sinh con.

Voi mẹ mới sinh con non.

Voi mẹ đẻ ra con non còn khá yếu, nên nó cố gắng đẩy con non vào trong rừng, tránh xa ánh mắt nhòm ngó của con người. Tuy nhiên, con non tỏ ra không thể đứng dậy được.