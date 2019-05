Ngoại trưởng Mỹ bất ngờ đến Iraq

Hiện một nguồn tin chính phủ Iraq đã xác nhận cuộc gặp này song không cho biết thêm chi tiết. Phát biểu với các phóng viên trước cuộc gặp, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết ông muốn thảo luận về các thỏa thuận với giới chức nước chủ nhà, trong đó có các thỏa thuận năng lượng lớn, cũng như về các vấn đề an inh.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: THX/TTXVN

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ diễn ra sau khi ông Pompeo hủy chuyến thăm theo kế hoạch tới Đức, với lý do "các vấn đề an ninh quốc tế". Đáng chú ý ông Pompeo tới Iraq chỉ 2 ngày sau khi cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho biết Washington đang triển khai tàu sân bay USS Abraham Lincoln và nhóm tàu tấn công cũng như một nhóm máy bay ném bay đến khu vực do "mối đe dọa đáng kể của lực lượng chế độ Iran".

Thời gian qua, Mỹ đã gia tăng áp lực trừng phạt đối với Iran liên quan đến chương trình hạt nhân của nước Hồi giáo cũng như liệt lực lượng Vệ binh cách mạng Iran vào danh sách tổ chức khủng bố.