Mỹ đình chỉ dịch vụ hàng không với Venezuela

Bộ Giao thông Mỹ đã chỉ đạo đình chỉ mọi chuyến bay chở khách và chở hàng giữa Mỹ và Venezuela, viện dẫn lý do là tình hình bất ổn và an ninh xung quanh các sân bay tại quốc gia Nam Mỹ này.

Báo “The Hill” cho hay trong lá thư Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) gửi Bộ Giao thông, DHS cho rằng các điều kiện tại Venezuela đe dọa an ninh và sự an toàn của hành khách, máy bay và phi hành đoàn trên các chuyến bay tới hoặc khởi hành từ nước này.

Căng thẳng đang leo thang giữa Mỹ và Venezuela. Chính phủ Venezuela cho rằng việc cảnh sát Mỹ xâm nhập tòa nhà Đại sứ quán nước này ở thủ đô Washington D.C đêm 13/5 là hành động vi phạm luật pháp quốc tế. Phản ứng trên được đưa ra sau khi cảnh sát Mỹ xông vào tòa nhà Đại sứ quán Venezuela, nơi các nhà hoạt động Mỹ đã phong tỏa nhiều tuần nay, để buộc những người này rời tòa nhà.

Một máy bay của hãng hàng không United Ailines của Mỹ. Ảnh: dailystar

Trên mạng xã hội Twitter, Văn phòng Phó Tổng thống Venezuela nêu rõ nhà chức trách Mỹ đã vi phạm luật pháp quốc tế bằng việc xâm phạm trụ sở cơ quan ngoại giao Venezuela tại Mỹ mà không có sự cho phép của Chính phủ Bolivar và Tổng thống Nicolas Maduro.

Cuối tháng 4 vừa qua, Washington đã yêu cầu các nhà ngoại giao Venezuela rời khỏi đại sứ quán nước này tại Mỹ. Từ đó, một nhóm các nhà hoạt động Mỹ đã phong tỏa tòa nhà 4 tầng này để ngăn cản nhà chức trách Mỹ cũng như những người ủng hộ thủ lĩnh đối lập Venezuela Juan Guaido chiếm giữ. Tối 13/5, cảnh sát Mỹ đã xông vào tòa nhà và yêu cầu các nhà hoạt động rời khỏi, nếu không sẽ bị bắt.

Tình hình chính trị xã hội Venezuela đang diễn biến hết sức căng thẳng sau khi thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido đã tự phong là “tổng thống lâm thời” của nước này. Tổng thống đương nhiệm Maduro cho rằng đây là một âm mưu đảo chính. Mỹ và một số nước phương Tây bày tỏ ủng hộ ông Guaido, đã gửi "tối hậu thư" tới Tổng thống Maduro, yêu cầu tiến hành bầu cử tổng thống trước thời hạn.

Trong khi đó, nhiều nước như Nga, Belarus, Bolivia, Iran, Trung Quốc, Cuba, Nicaragua, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ ủng hộ Tổng thống Maduro. Mỹ đã áp đặt nhiều lệnh trừng phạt kinh tế và tài chính nhằm vào quốc gia Nam Mỹ này để gây sức ép đối với chính quyền Tổng thống Maduro.

Ngày 30/4 vừa qua, Chính phủ Venezuela đã đập tan cuộc đảo chính do thủ lĩnh đối lập Juan Guaido phát động với sự tham gia của một nhóm nhỏ các binh sĩ phản bội trong lực lượng phòng vệ quốc gia. Chính quyền của Tổng thống Maduro cũng cáo buộc Mỹ có vai trò trong âm mưu lật đổ chính quyền hợp hiến nói trên nhằm thúc đẩy một cuộc nội chiến tại quốc gia Nam Mỹ này.