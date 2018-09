Mỹ áp lệnh trừng phạt Công ty hàng không của Thái Lan

Hãng hàng không Mahan đang phải chịu các biện pháp trừng phạt của Mỹ vì những cáo buộc liên quan tới việc chuyên chở binh lính và vũ khí hỗ trợ cho Chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad.



Một máy bay của hãng hàng không Mahan của Iran.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã thông báo đưa công ty hàng không My Aviation, có trụ sở tại Bangkok, "vào danh sách chỉ định trừng phạt do có các hoạt động thay cho, hoặc thay mặt hãng hàng không Mahan của Iran, một hãng hàng không bị Mỹ trừng phạt do hỗ trợ các hoạt động khủng bố của Iran.”

Bộ trên cáo buộc My Aviation đã cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa cũng như dịch vụ đặt chỗ khách hàng cho hàng không Mahan Air.

Thông báo trích dẫn phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin khẳng định My Aviation đã bỏ qua rất nhiều cảnh bảo từ Chính phủ Mỹ cũng như Chính phủ Thái Lan về việc cắt đứt các mối liên hệ với hàng không Mahan.