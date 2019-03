Lập pháp Anh bác thỏa thuận Brexit, London "rối như tơ vò"

Diễn biến trên đã đẩy cuộc khủng hoảng Brexit kéo dài 3 năm qua thêm rơi vào bế tắc và làm dấy lên câu hỏi liệu Anh rời EU hay không và nếu có thì khi nào.

"Tác động từ quyết định của hạ viện là nghiêm trọng" - bà May nhận định sau cuộc bỏ phiếu trên, đồng thời nói thêm về mặt pháp lý Anh vẫn sẽ rời EU vào ngày 12-4 tới.

Dù vậy, theo đài Sky News (Anh), phát ngôn viên thủ tướng Anh cho biết bà May vẫn sẽ tiếp tục thương thảo với phe phản đối thỏa thuận. Khả năng cuộc bỏ phiếu lần thứ 4 về thỏa thuận cũng được nói đến trong lúc nhiều nghị sĩ tin rằng cách duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay là tiến hành tổng tuyển cử sớm.

Không lâu sau khi các nghị sĩ Anh bỏ phiếu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk cho biết các nhà lãnh đạo EU sẽ họp khẩn vào ngày 10-4 để thảo luận về Brexit. Không ít nhà lãnh đạo châu Âu cho rằng rất có khả năng Anh rời EU mà không đạt được thỏa thuận nào. Các doanh nghiệp lo ngại một viễn cảnh như thế sẽ khiến nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới này rơi vào hỗn loạn.

Hồi tuần trước, theo hãng tin AP, EU đã gia hạn cho Anh rời khỏi khối này vào ngày 22-5 nếu thỏa thuận "ly hôn" nói trên được thông qua hôm 29-3 hoặc rời đi vào ngày 12-4 nếu thỏa thuận bị bác bỏ. Sau đó, bà May đã đề nghị từ chức để đổi lấy việc thỏa thuận được thông qua nhưng bước đi này vẫn không thể đảo ngược được làn sóng phản đối trong các nhà lập pháp. Thất bại mới nhất có thể khiến bà May đối mặt nguy cơ nhường chỗ cho một lãnh đạo Đảng Bảo thủ khác tiến hành đàm phán với EU.

Chính phủ Anh cũng cảnh báo những chính trị gia ủng hộ Brexit phủ quyết thỏa thuận do bà May đề xuất có thể sẽ chứng kiến quá trình này kéo dài vô thời hạn. Dù từng phản đối thỏa thuận của bà May trong cuộc bỏ phiếu trước, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Anh Boris Johnson - gương mặt tiềm năng thay thế bà May làm lãnh đạo Đảng Bảo thủ - cũng đã lên tiếng cảnh báo thỏa thuận của bà May bị bác lần này có thể buộc nước Anh phải chấp nhận một phiên bản Brexit thậm chí còn tồi tệ hơn hoặc không Brexit.

Ngay sau khi thỏa thuận của Thủ tướng Theresa May bị phủ quyết lần thứ 3 chỉ trong vòng một năm, hàng ngàn người ở London đã xuống đường phản đối việc Anh trì hoãn rời EU. Cuộc biểu tình hôm 29-3 diễn ra một tuần sau khi hàng trăm ngàn người đã tuần hành kêu gọi tổ chức cuộc trưng cầu dân ý lần hai, qua đó cho thấy sự chia rẽ trong nội bộ nước Anh 3 năm sau cuộc bỏ phiếu Brexit.