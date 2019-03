Người đàn ông bị xe đâm chết đúng ngày không mặc "áo giáp may mắn"

Ông Sanom Chantaraphirom (58 tuổi) sống tại huyện Sawaeng Ha, tỉnh Ang Thong, Thái Lan được nhiều người biết đến từ cách đây 2 năm, sau khi đoạn video quay cảnh ông mặc áo giáp Phật đi trên đường phố được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Theo đó, ông Sanom kiếm sống bằng nghề lái xe kéo và đã tích lũy được hàng trăm lá bùa may mắn từ nhiều ngôi chùa khác nhau trên khắp cả nước.



Tấm áo giáp may mắn của ông Sanom.

Ông đã kết những lá bùa này thành ba bộ áo giáp và mặc mỗi ngày khi ra đường, với hy vọng chúng sẽ giúp ông tránh xui xẻo và luôn gặp những điều may mắn. Khi thấy ông Sanom mặc bộ áo giáp may mắn này, ai nấy đều tò mò hỏi ông về chúng, thậm chí một số người còn hỏi mượn ông vào những ngày họ cần để tăng thêm chút may mắn, nhưng ông Sanom luôn từ chối.

Thế nhưng, vào tháng trước, ông Sanom đã tử vong trong một vụ tai nạn giao thông . Theo đó, khi ông Sanom đang lái xe kéo về nhà, chuẩn bị dừng xe ghé vào một cửa hàng ở bên đường thì bất ngờ bị một chiếc xe tải đâm phải. Những vụ tai nạn giao thông như thế này không phải là chuyện hiếm, tuy nhiên điều đáng nói là vào hôm gặp tai nạn, ông Sanom đã ra khỏi nhà mà không mặc chiếc áo “may mắn”.