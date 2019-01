Kỳ án New Orleans: Cuộc thanh trừng của mafia hay trò quảng bá nhạc Jazz?

Có rất nhiều vụ án mạng xảy ra mà nguyên nhân chỉ vì những lý do tưởng chừng như rất hoang đường, nhưng lại gây chấn động thế giới, thậm chí còn tác động rất lớn đến đời sống xã hội, hệ thống tư pháp...



Loạt bài 10 vụ án mạng gây chấn động sau đây sẽ lột tả chân thực những gì xảy ra trong các vụ trọng án, vốn đã đi vào lịch sử nhân loại.

Câu hỏi muôn đời: Có phải mafia Italia?

Đêm muộn ngày 22/5/1918, Jake và Andrew Maggio phát hiện ra một chuyện động trời. Người anh trai và chị dâu bị giết khi đang ngủ, ngay trên chiếc giường của họ. Hung thủ đã đột nhập vào căn nhà và ra tay tàn độc. Điều khủng khiếp hơn nữa, hung khí của vụ án ấy là một chiếc rìu. Cả hai cùng sống ở New Orleans (Mỹ), và họ là những nạn nhân đầu tiên của cái gọi là “Axeman of New Orleans” - một trong những vụ giết người hàng loạt kinh hoàng nhất lịch sử.

Gã sát nhân “Axeman of New Orleans” trở thành nỗi ám ảnh của cả một thành phố. Trong khoảng thời gian từ 1918 đến 1919, hàng triệu người New Orleans sống trong nỗi sợ hãi. 18 tháng sau vụ đầu tiên, “Axeman of New Orleans” đã vác rìu đi khắp thành phố, và có ít nhất 10 vụ trọng án nữa xảy ra. Điều đáng nói, tên sát nhân bí ẩn này đều ra tay ngay trong ngôi nhà nạn nhân và ra đi, để lại hiện trường là chiếc rìu và không lấy bất cứ của cải gì.



Cho đến ngày hôm nay, sau chẵn 1 thế kỷ diễn ra vụ giết người hàng loạt, cảnh sát New Orleans vẫn chưa tìm thấy hung thủ. Tập hồ sơ mang tên “Axeman of New Orleans” qua tay bao đời viên cảnh sát trưởng, nhưng cho đến nay nó vẫn chỉ là một bí mật không lời giải đáp. Và cũng vì thế, người ta đặt ra rất nhiều giả thiết cho vụ trọng án này.

Một trong số đó, là cuộc thanh trừng tàn độc của giới mafia Italia. Hầu hết các nạn nhân đều là người Mỹ gốc Italia. Đây có thể là một cuộc chiến sắc tộc, hoặc tệ hơn là những cuộc thanh trừng nội bộ đẫm máu của giới mafia. Cũng bởi giả thiết này, cảnh sát tiến hành một cuộc truy quét các tổ chức mafia Italia trên địa bàn thành phố, nhưng số người bị giết trong “Axeman of New Orleans” thì không hề vơi bớt.

Cả thành phố nghe nhạc Jazz để… không bị giết

Có giả thiết khác cho rằng hung thủ là một gã sát nhân máu lạnh, và đối tượng của hắn là phụ nữ. Nhiều năm sau khi “Axeman of New Orleans” đã ném chiếc rìu chết chóc ấy vào dĩ vãng, hai nhà tội phạm học Colin và Damon Wilson đưa ra giả thiết rằng “Axeman” chỉ giết các nạn nhân là nam giới trong trường hợp họ cản trở quá trình tấn công phụ nữ của gã. Lý do là bởi trong số các vụ giết người “Axeman” gây ra, nếu người đàn ông trong gia đình không biết đến sự hiện diện của gã sát nhân trong ngôi nhà của mình, họ sẽ an toàn.

Nhưng một giả thiết kỳ lạ và đặc biệt có tính chính xác cao khác xung quanh vụ trọng án giết người hàng loạt này. Hung thủ đang cố gắng… quảng bá nhạc Jazz! Hắn gửi cho tờ The Times-Picayune và nói rằng sẽ ra tay một lần nữa vào thứ Ba tuần sau, ngày 19/3/1919 vào lúc 12 giờ 5 phút. Tuy nhiên, hắn cũng nói thêm, những ai đang nghe nhạc Jazz ở thời điểm đó sẽ không phải mục tiêu tấn công. Nỗi hoảng sợ của New Orleans lên đến đỉnh điểm. Ngày 19/3/1919, nhạc Jazz được phát trên toàn thành phố, và đã không có vụ giết người nào xảy ra!

Vụ giết người cuối cùng được biết đến và quy trách nhiệm cho “Axeman” xảy ra vào ngày 27/10/1919. Mike Pepitone bị giết ngay trong phòng ngủ của mình. Và đó là chiếc rìu cuối cùng người ta tìm thấy ở New Orleans, trong vụ trọng án đáng sợ và ly kỳ bậc nhất mọi thời đại.

Có những cái tên nằm trong diện nghi ngờ. Hai nhà tội phạm học Colin và Damon Wilson tin rằng kẻ giết người hàng loạt đó là Joseph Momfre. Anh ta bị bắn chết vào năm 1921, bởi một người tự xưng là “Góa phụ của Pepitone” - nạn nhân cuối cùng của vụ sát nhân hàng loạt.

Trong khi đó, học giả Richard Warner thì cho rằng hung thủ là Frank “Doc” Mumphrey. Sau này Mumphrey rời New Orleans, chuyển đến Los Angeles và có quan hệ mật thiết với các gia đình mafia. Tuy nhiên, cảnh sát thì không bao giờ đưa ra được một cái tên chính xác, và tập hồ sơ “Axeman of New Orleans” vẫn còn nằm trong khu vực những vụ trọng án chưa có lời giải của cảnh sát New Orleans.