Khách biến spa thành "động vui vẻ", vô tư diễn cảnh nóng như phim

Khách "thác loạn" như chốn không người

Spa Castle ở New York (Mỹ) được so sánh như một Disneyland thu nhỏ với 22 bể bơi cho khách thư giãn. Spa được mở ra với mục đích tốt đẹp cho khách hàng đến bơi lội, dùng các dịch vụ chăm sóc cơ thể. Thế nhưng, nơi đây lại đau đầu với một số vị khách thiếu ý thức, vô tư diễn "cảnh nóng" ở bể bơi.

Theo phóng viên tờ New York Post, vào sáng Chủ nhật, một nhóm vũ nữ thoát y đến đây để thư giãn sau giờ làm việc. Spa là chỗ đông người nhưng các vũ nữ này đều bơi trong tình trạng khỏa thân, vuốt ve lẫn nhau và thác loạn như trong một bộ phim khiêu dâm.

Trong 2 lần phóng viên tới địa điểm này đều nhận thấy một số khách hàng vuốt ve nhau và làm "chuyện ấy" dưới nước. Ngay cả khi đông người, một số vị khách trẻ tuổi vẫn tham gia vào tiệc thác loạn ở bể bơi nước nóng tại tầng 2.

Trong tiếng nhạc, một khách nữ khỏa thân và vui vẻ chơi đùa trong khi một người phụ nữ mặc bikini vàng và một người đàn ông đang chăm chú quan sát.

Một nhân viên giấu tên cho hay: "Vấn đề lớn là khách hàng làm "chuyện ấy" trong bể bơi và những người quản lý không biết làm sao để xử lý". Hằng ngày, các nhân viên đều bắt gặp nhiều cặp đôi "vượt quá giới hạn" ở bể bơi trong nhà và ngoài trời. Các vị khách nghĩ họ làm kín đáo, không ai biết nhưng các nhân viên của spa đều biết điều gì đang xảy ra.

Hệ thống spa Castle được lập nên từ ý tưởng của Steve Chon (56 tuổi). Ông là người Mỹ, gốc Hàn Quốc. Ông đến Mỹ năm 1980 và làm việc tại cơ sở giặt là của gia đình. Sau đó 20 năm, ông mua lại một nhà kho cũ nát và biến thành spa. Hiện, đây là spa lớn nhất ở New York, có 300.000 khách mỗi năm và doanh thu hơn 20 triệu USD. Ngoài ra, Chon đã mở thêm một spa ở Texas vào năm 2012 và một spa nữa tại khu East 57th Street ở Manhattan hồi năm 2015.

Phát hiện nhiều vi phạm

Việc một số dân chơi làm điều quá trớn ở spa đã khiến một số vị khách khác e ngại. Whitney Ward, một nhiếp ảnh gia 42 tuổi ở Manhattan cho hay: "Tôi không đến spa vào ngày thứ 7, vì nơi đây giống như các tiệc thác loạn. Ở hồ bơi ngoài trời, tôi thấy các cô gái ngồi trên lòng các chàng trai và nhảy xuống nước, rõ ràng là họ có quan hệ".

Một người đi spa khác nhận thấy một cô gái trẻ lén lút vào phòng thay đồ dành cho nam giới. "Khi cô ấy thay quần áo, tôi bị sốc khi nhìn thấy vòng một", người này nói.

Các cặp đôi quan hệ tình dục ở nhiều nơi trong spa.

Theo quy định của cơ quan chức năng, các cơ sở không được cho phép khách "mây mưa". Sau khi có phản ánh của tờ New York Post, cơ quan chức năng lĩnh vực y tế của thành phố đã tạm đóng cửa các bể bơi của spa Castle. Theo cơ quan này, spa đã không tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn. Việc đóng cửa bắt nguồn từ một sự việc một bé gái 6 tuổi suýt bị chết đuối. Sau đó, phía spa đã đưa ra một số kế hoạch để đảm bảo an toàn cho khách và trình cơ quan chức năng.

Trong năm 2014 và 2015, cơ quan y tế New York đã phát hiện 49 vi phạm của spa Castle bao gồm cả việc không đưa ra cảnh báo khách không được xả chất dịch cơ thể trong bể bơi. Thậm chí, tháng 1/2015, một cơ sở của hệ thống Spa Castle đã bị đóng cửa do hoạt động không có giấy phép.

Thượng nghị sĩ Tony Avella đã vận động hành lang trong nhiều năm để thu hồi giấy phép hoạt động của spa này. Ông cho hay: "Tôi không ngạc nhiên về điều này đang xảy ra ở spa Castle. Hầu hết các vấn đề của cơ sở xuất phát từ sự thiếu giám sát".