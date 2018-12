Hiện trường nơi cảnh sát Pháp tiêu diệt nghi phạm xả súng ở Strasbourg

Khoảng 22h ngày 13/12, Viện kiểm sát thành phố Paris đã ra thông cáo xác nhận, sau 48 tiếng truy tìm ráo riết, cảnh sát Pháp đã phát hiện Chérif Chekatt, đối tượng tình nghi gây ra vụ khủng bố tại khu chợ giáng sinh nằm tại thành phố Strasbourg, miền Đông nước Pháp. Ảnh: AP. Vào thời điểm bị phát hiện, Chérif Chekatt lẩn trốn tại một nhà kho, chỉ cách hiện trường vụ xả súng xảy ra 48 tiếng trước vài trăm mét. Khi đối tượng ra khỏi một tòa nhà, cảnh sát phát hiện và tiến tới không chế. Tuy nhiên, đối tượng đã nổ súng chống trả, buộc cảnh sát phải bắn hạ. Ảnh: AP. Chân dung đối tượng Chérif Chekatt, nghi phạm chính trong vụ xả súng tại chợ Giáng sinh ở thành phố Strasbourg. Ảnh: EPA. Cảnh sát Pháp đã tiến hành khám xét hiện trường phát hiện đối tượng, lực lượng rà mìn cũng được huy động nhằm phát hiện các vật liệu nổ mà đối tượng này có thể cất giấu tại đây. Ảnh: Reuters. Ít phút sau, Bộ trưởng Nội vụ Pháp, ông Christophe Castaner cũng đã xác nhận việc cảnh sát đã tiêu diệt đối tượng khủng bố. Ảnh: AP. Theo Reuters, trang tin Amaq của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ngày 13/12 cho biết, IS thừa nhận thủ phạm gây ra vụ tấn công tại thành phố Strasbourg, Pháp làm là một trong những chiến binh của tổ chức này, song không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào. Ảnh: Reuters. Một tuyên bố trực tuyến được Amaq đưa ra nêu rõ kẻ tấn công "là một chiến binh IS và tiến hành chiến dịch nhằm đáp lại lời kêu gọi tấn công công dân của các quốc gia liên quân" chống lại nhóm phiến quân tại Syria và Iraq. Trước đó, khoảng 700 cảnh sát đã được huy động để truy tìm dấu vết của Chérif Chekatt kể từ sau khi tên này xả súng tại khu chợ giáng sinh nổi tiếng nhất nước Pháp. Ảnh: AP. Cũng kể từ sau vụ xả súng, cảnh sát Pháp đã tổ chức chiến dịch kiểm tra đặc biệt tại khu vực này nhằm loại bỏ nghi ngại kẻ khủng bố có thể vẫn đang lẩn trốn tại đây. Ảnh: Reuters. Tính đến tối qua (13/12), cảnh sát xác nhận, vụ khủng bố đã khiến 3 người chết, 1 người đang trong tình trạng chết não và 12 người bị thương nặng đang được điều trị tích cực. Ảnh người dân thắp nến cầu nguyện cho các nạn nhân vụ xả súng: AP.

