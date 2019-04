Hàng trăm người Việt ở Mỹ bị nhà thờ "đa cấp" lừa gần 25 triệu USD

Cục Điều tra Liên bang (FBI) đang tiến hành điều tra cáo buộc hai mục sư của "nhà thờ ảo" The Church of Healthy Self (CHS) tổ chức mô hình đa cấp và lừa đảo hàng trăm người Việt, theo trang Orange County Register.

Theo văn bản của tòa án, hai đối tượng chính trong nghi án lừa đảo này là Kent Whitney, 37 tuổi, và David Lee Parrish, 47 tuổi. "Trụ sở hoạt động" của nhà thờ đặt tại một khu mua sắm ở khu Little Saigon, thuộc Westminster, hạt Orange (Quận Cam), bang California.

Đầu tư tài chính đa cấp dưới vỏ bọc nhà thờ

Các đối tượng tự lập một quỹ tín thác, kêu gọi cộng đồng người Việt đầu tư mà không bị đóng thuế vì đóng góp cho cơ sở từ thiện về lý thuyết là phi lợi nhuận, nhưng vẫn phân lời cho người đầu tư mỗi năm từ 12-43%.

Trụ sở của CHS nằm tại một khu trung tâm mua sắm ở Quận Cam. Ảnh: SCNG.

Những người đóng góp còn được thưởng 100 USD cho mỗi khoản đầu tư 10.000 USD mà mình giới thiệu cho nhà thờ "đa cấp". Mục sư khuyến khích những người tham gia lôi kéo thêm bạn bè và người thân gia đình đầu tư vào quỹ của CHS.

Đầu tháng 3, theo đề nghị của Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC), một thẩm phán Tòa sơ thẩm liên bang đã cho đóng băng tài sản của CHS.

Nhà thờ đã đóng cửa từ ngày 14/3. Bên trong văn phòng vẫn còn một tấm poster quảng bá về giải golf "Đường đến thiên đàng" dành cho người nổi tiếng, tổ chức ở Newport Beach vào tháng 1.

Sau khi CHS bị đóng băng tài sản, FBI thu hồi được 4,4 triệu USD từ các tài khoản của cơ sở này. Mô hình đa cấp chủ yếu nhắm đến người lớn tuổi gốc Việt trong khu vực Westminster và San Jose.

"Một số nạn nhân có lẽ đã bị lừa hết tài sản", cơ quan điều tra cho biết. "Nhiều người giờ đây rơi vào cảnh không còn tiền để trả các chi phí như các khoản vay thế chấp, điện nước, bảo hiểm hay trang trải các chi tiêu thường nhật".

SEC mô tả cơ sở của Whitney và Parrish là "nhà thờ ảo". Trang mạng của CHS cung cấp đường dẫn đến các kênh YouTube, đăng tải nhiều đoạn video tôn giáo và các đơn cầu nguyện trực tuyến.

"CHS không tổ chức các hoạt động tôn giáo thường gắn liền với một nhà thờ bình thường. Sứ mệnh chủ đạo của nhà thờ này dường như chỉ là thu gom tiền quỹ từ các nhà đầu tư", khiếu nại của SEC cho biết.

Nhà thờ đã đóng cửa từ ngày 14/3. Tài sản của CHS đã bị đóng băng theo yêu cầu của SEC. Ảnh: SCNG.

Ra tù hai tháng, trở thành mục sư

Whitney và Parrish đang bị FBI điều tra nhưng vẫn chưa bị truy tố với bất kỳ tội danh nào, theo công tố viên Kyra Andrassy.

Thư khiếu nại của SEC cho biết Kent Whitney là người sáng lập ra nhà thờ CHS vào năm 2014. Người này từng nhận mức án 44 tháng tù giam cũng với tội danh lừa đảo ở Chicago, bắt đầu thụ án từ tháng 12/2011. Whitney bị cáo buộc quỵt gần 600.000 USD từ 10 nhà đầu tư, tham gia vào đường dây lừa đảo chứng khoán trị giá gần 96 triệu USD.

Tháng 8/2014, chỉ hai tháng sau khi ra tù, Whitney trở thành "mục sư" nhờ một chương trình sắc phong trên mạng. Sau một tháng, Whitney thành lập CHS và tự nhận mình có "sự kết nối đặc biệt với Chúa trời". Ông giấu nhẹm thông tin về án tù ở Chicago.

David Lee Parrish, "mục sư" còn lại của nhà thờ, từng bị cáo buộc là đồng phạm của Whitney trong vụ lừa đảo chứng khoán khiến y phải vào tù. Parrish cũng là giám đốc điều hành quỹ tín thác CHS.

CHS sử dụng các đoạn video trên YouTube, mua quảng cáo trên các đài truyền hình và phát thanh của người Việt tại Quận Cam để lôi kéo người đầu tư.

Trên thực tế, những "mục sư" này đã dùng tiền quỹ để trang trải cho lối sống xa xỉ của bản thân. Họ mua từ đồng hồ Rolex, xe sang Bentley, đồ thời trang Gucci và súng đắt tiền. Tiền của quỹ tín thác còn là nguồn thu để những người này trả tiền thuê các bất động sản ở khu Newport Beach lân cận với giá từ 7.500-11.000 USD/ tháng.

Kent Whitney, 37 tuổi, từng ngồi tù 44 tháng vì tội lừa đảo chứng khoán trở thàng mục sư chỉ hai tháng sau khi ra tù. Ảnh: Orange County Weekly.

Cảnh sát đã tiến hành lục soát nơi ở của Parrish và Whitney. Các điều tra viên tìm thấy súng trường tấn công với hai băng đạn và ống nhắm laser. Cảnh sát còn thu giữ súng ngắn bán tự động Uzi có thiết bị giảm thanh. Nhiều khẩu súng ngắn và súng săn cũng được tịch thu.

Các điều tra viên còn tìm thấy nhiều trang sức, máy tính, trang phục đắt tiền, dụng cụ thể thao, ba điện thoại di động và hơn 53.000 USD tiền mặt. Giới chức địa phương còn xác định được ít nhất ba ngôi nhà của những người đầu tư chuyển cho nhà thờ sử dụng.

"Thật đau lòng khi nghe câu chuyện của những người đầu tư. Chúng tôi đã trao đổi với một vài người. Họ quyên góp hết tài sản cho nhà thờ, nghĩ rằng mình tìm ra được một nơi đầu tư an toàn", công tố viên Andrassy cho biết.

FBI đang điều tra cáo buộc mô hình gây quỹ đa cấp của nhà thờ CHS đã bòn rút gần 25 triệu USD từ những nhà đầu tư. Tuy nhiên, bà Andrassy lo ngại số tiền bị hai "mục sư" biển thủ có thể lên đến gần 40 triệu USD, theo Orange County Weekly.

Whitney và Parrish vẫn tiếp tục lảng tránh báo chí. Luật sư đại diện cho Kent Whitney là Ken White cũng từ chối mọi bình luận về hồ sơ khiếu nại của SEC.