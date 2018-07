Đường nhựa tan chảy “nuốt” luôn cả chân người vì trời nóng như nung

Trời quá nóng, anh chàng này bị đường nuốt chân

Theo Daily Star, sự cố dở khóc dở cười trên xảy ra ở Newcastle, nước Anh. Chàng trai 24 tuổi đã phải méo mặt gọi tới đường dây khẩn cấp 999 nhờ trợ giúp sau khi một chân của anh bị mắc kẹt trong lớp nhựa đường bị tan chảy.

Theo đó, cứu hộ đã phải dùng búa và đục để đào lớp nhựa đường xung quanh chân của chàng trai trẻ để giải cứu chân của anh.

Còn lại cái hố này sau khi chân chàng trai trẻ được giải cứu.

Lực lượng cứu hộ cho biết, chàng trai may mắn không bị thương vì đã đi đôi giày hiệu Dr Martens trứ danh của ông mình.

Một phát ngôn viên của lực lượng cứu hộ cho biết, nhiệt độ quá nóng những ngày qua tại Anh là nguyên nhân khiến đường nhựa tan chảy "nuốt" cả chân của chàng trai trẻ.

"Trong tiết trời này, hãy chú ý những điều như thế này có thể xảy ra, hãy cẩn thận hơn khi bạn đi bộ xung quanh", cơ quan cứu hộ cảnh báo.

Anh sẽ vẫn tiếp tục chịu nắng nóng kỷ lục vào tuần tới, với nhiệt độ xung quanh 30 độ C. Hành khách tàu hỏa đã được cảnh báo về việc trễ tàu do phải hạn chế tốc độ do đường ray bị cong vênh do trời quá nóng.

Các tài xế cũng được cảnh báo lái xe cẩn thận vì gần đây đường nhựa đã tan chảy vì nắng nóng dữ dội.