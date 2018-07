Nắng nóng kinh hoàng đến nhựa đường cũng bị nung chảy

Nhiều tài xế tại Australia đã buộc phải bỏ xe của mình lại giữa đường vì nhựa đường tan chảy do nắng nóng hoàn toàn phủ kín lốp xe, khiến xe không hoạt động được. Ảnh: Nhựa đường chảy nhão do nắng nóng bọc kín bánh xe tải. Bà Deborah Stacey – người dân địa phương tại Tarzali – cho phóng viên tờ Courier Makil biết: “Ngay khi mặt trời xuất hiện, đường bắt đầu nhớp dính… nhựa đường tan chảy dính chặt vào các bánh xe tải”. Người phát ngôn của Bộ Giao thông Australia cho biết hiện bộ đang làm việc để giải quyết vấn đề. Hàng chục chiếc xe buộc phải bỏ lại giữa đường. Trong khi đó, tại tỉnh Quebec (Canada), nắng nóng ngột ngạt khiến 34 người tử vong. Nhiệt độ ở Ottawa đạt đỉnh điểm 47 độ C trong khi Montreal đạt kỷ lục 36,6 độ C. Ở Bắc Siberia, dọc theo bờ biển Bắc Băng Dương, các phân tích mô hình cho thấy nhiệt độ tăng vọt 22 độ C trên mức bình thường ngày 5/7, lên tới mốc 32 độ C. Nhiệt độ tại Ahvaz (Iran) trong tuần này cũng đạt 54 độ C – mức nhiệt độ cao nhất mà quốc gia này từng phải hứng chịu. Nguyên nhân khiến hiện tượng thời tiết nóng bất thường trong tuần này là do hiệu ứng nóng lên toàn cầu.

