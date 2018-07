Điều ít biết về chỉ huy chiến dịch giải cứu đội bóng Thái Lan

Chiến dịch giải cứu toàn bộ 13 thành viên đội bóng Thái Lan ra khỏi hang Tham Luang sau 18 ngày mắc kẹt đã kết thúc tốt đẹp tối 10/7. Và có thể nói, góp phần không nhỏ vào thành công của chiến dịch này chính là vị chỉ huy 57 tuổi, ông Narongsak Osotthanakorn. Ảnh: The Nation. Với vai trò là người chỉ huy chiến dịch giải cứu, ông Narongsak Osotthanakorn đã vạch ra kế hoạch rõ ràng, phân công công việc cụ thể cho lực lượng tham gia vào công tác cứu hộ, hậu cần,... Ảnh: Bangkok Post. Tỉnh trưởng Narongsak luôn theo dõi sát sao hoạt động cứu hộ, kiểm tra tình hình trong hang động mỗi ngày và tích cực thăm hỏi động viên các thân nhân của thành viên đội bóng Lợn Hoang. Chắc hẳn nhiều người sẽ cảm thấy thán phục vị chỉ huy tài ba này hơn khi tìm hiểu về ông. Ảnh: Goal. Theo trang Nation, ông Narongsak có tới 4 bằng cử nhân. Năm 1985, ông tốt nghiệp Đại học Kasetsart với tấm bằng cử nhân kỹ thuật (dân sự). Tiếp đến, ông đã nhận được các bằng cử nhân luật, cử nhân công nghệ và cử nhân hành chính công từ Đại học Mở Sukhothai Thammathirat. Ảnh: Bangkok Post. Năm 1988, ông tốt nghiệp Đại học Bang Ohio với tấm bằng Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật khảo sát và Thông tin địa lý. Ảnh: Bangkok Post. Những tấm bằng đại học này phần nào phản ánh kiến thức sâu rộng của Tỉnh trưởng Narongsak cũng như tinh thần ham học hỏi của ông. Ảnh: ST. The Nation cho biết thêm, trước khi trở thành Tỉnh trưởng Chiang Rai vào năm 2017, ông Narongsak Osotthanakorn là một quan chức cấp cao tại Cục Đất đai. Trong suốt sự nghiệp của mình, ông Narongsak được biết đến là người thanh liêm, can đảm và trung thực. Ảnh: lasvegasnews. Trong thời gian làm việc tại tỉnh Chiang Rai, ông Narongsak đã ngăn chặn nhiều dự án cao cấp vì ông cảm thấy rằng những dự án này không mang lại lợi ích tốt nhất cho người dân. Ông cũng chưa bao giờ bị người dân Chiang Rai phàn nàn về cách làm việc của mình. Ảnh: Hải quân Thái Lan. Cách đây vài ngày, ông Chiang Rai được điều chuyển công tác về làm Tỉnh trưởng Phayao - một tỉnh nhỏ hơn Chiang Rai. Ảnh: Thai PBS. Tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục giữ trọng trách là tổng chỉ huy chiến dịch giải cứu đội bóng nhí Thái Lan cho tới khi tất cả 13 thành viên đội bóng được đưa ra khỏi hang an toàn. Ảnh: Getty. Mời độc giả xem video: Các tình nguyện viên Thái ăn mừng sau khi chiến dịch giải cứu đội bóng Lợn Hoang thành công (Nguồn: Daily Mail)

