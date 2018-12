"Cô dâu châu Á" gục chết bên bờ suối 14 năm chưa có lời giải

Năm 2004, Richard Hill và những người bạn leo núi đã chụp tấm hình này ở cao nguyên miền bắc nước Anh. Nhưng rồi họ phát hiện có điều bất ổn ngay phía sau. Ban đầu, họ tưởng đó là một búp bê ma-nơ-canh. Chỉ đến khi nhìn thấy những chiếc móng tay đứt lìa, nhóm bạn mới nhận ra đó là một xác chết. Cảnh sát ngay lập tức được thông báo, bắt đầu vụ điều tra suốt 14 năm chưa có hồi kết.



Danh tính bí ẩn của nạn nhân

Điều tra mãi, cảnh sát hạt Yorkshire vẫn chưa thể trả lời 2 câu hỏi quan trọng nhất: Nạn nhân là ai và đã chết như thế nào?

Chỉ biết đó là thi thể phụ nữ cao 149cm, nặng 63kg, trong độ tuổi từ 25 - 35, tóc màu nâu sẫm, dài đến vai. Với ngoại hình như thế, cảnh sát cho rằng cô gái đến từ Đông Nam Á. Tuy vậy phạm vi điều tra vẫn còn quá rộng.

Nhiều tuần sau, không ai đến xác minh danh tính cô gái trẻ. Không có một người thân nào! Người dân địa phương xót xa trước tình cảnh đó và quyết định tự tổ chức đám tang, chôn cất ở nghĩa trang thị trấn và gọi cô là Lady of the Hills (Cô gái trên đồi).

"Lady of the Hills - Được tìm thấy ngày 20/9/2004 - Tên chưa rõ - Xin hãy yên nghỉ".

Về phía cảnh sát, họ không những đau buồn mà còn đau đầu khi việc điều tra không tiến triển. Bên pháp y khẳng định nạn nhân chết từ 1 - 3 tuần nhưng không có dấu vết chấn thương nghiêm trọng nào.

Dựa vào tình trạng vi khuẩn trong ruột, xác định được sau khi chết, thi thể đã ở ngoài trời một vài ngày - không lâu lắm. Nhưng nội tạng đã bắt đầu phân hủy, khiến pháp y không thể trả lời nạn nhân chết do nguyên nhân tự nhiên (đau tim, đột quỵ...) hay là bị sát hại!

Mọi thông tin đều rất mơ hồ, nhưng các nhà điều tra lại bỏ qua kịch bản cô gái bị giết chết.

Phác họa chân dung nạn nhân. Thay vào đó, họ thấy trên thi thể chỉ còn một đôi vớ, chiếc quần jeans hiệu Marks & Spencer và áo ngực đã bung móc ở phía tay trái. Cảnh sát nghĩ rằng cô gái đã chết sau khi... đi lạc và bị giảm thân nhiệt.

Việc thiếu vắng quần áo được giải thích là do hội chứng "Nghịch lí cởi quần áo" (paradoxical undressing) - xảy ra khi một người lạnh cóng đến chết, nhưng họ lại ảo giác mình đang bị thiêu đốt và trút bỏ hết những thứ đang mặc trên người.

Tuy nhiên đó chỉ là giả thiết, chẳng có đủ bằng chứng. Cảnh sát liên lạc ủy ban báo người mất tích, các đại sứ quán, hợp tác với nhà nhân chủng học lẫn khám nghiệm răng vẫn không thể tìm ra danh tính nạn nhân.

Vụ án được chuyển cho nhóm điều tra hồ sơ cũ và gây ám ảnh cho người dân thị trấn nước Anh. Đó là một khu dân cư khá nhỏ, lại có một người phụ nữ ngoại quốc chết trên đồi, suốt hơn chục năm không biết được danh tính... Chẳng trách người địa phương lại ái ngại như vậy!

Tuy nhiên một bước ngoặt vào năm 2016. Người phụ nữ nhiều khả năng không chết vì nguyên nhân tự nhiên. Cô ấy bị sát hại.

Mở lại vụ án, khoanh vùng điều tra

Cảnh sát kì cựu Adam Harland, người phụ trách chính nhóm điều tra năm 2016, cho biết nạn nhân thuộc kiểu "cô dâu Thái Lan".

Ông Adam giải thích: "Cụm từ cô dâu Thái không nhất thiết chỉ cô gái đến từ Thái Lan; mà nói chung những cô gái Đông Nam Á kết hôn với chồng da trắng và chuyển đến Anh sinh sống trong giai đoạn thập niên cuối 90, đầu 2000".

"Việc không có gia đình đến nhận diện nạn nhân, cho thấy mối quan hệ giữa cô ấy với chồng đã rạn nứt, có lẽ những người xung quanh nghĩ cô đã trở về nước".

"Nếu mọi việc diễn ra theo hướng đó, người chồng cũ sẽ có lí do chính đáng giải thích cho sự vắng mặt của nạn nhân, vì vậy thoát khỏi liên can".

Đội điều tra nghĩ rằng người phụ nữ sống ở vùng nông thôn phía bắc hạt Lancashire, bị sát hại bởi chồng/nhân tình rồi vứt xác xuống suối.



Tại sao là vùng nông thôn? Thứ nhất, theo dữ liệu từ các vụ giết người trong khu vực, hung thủ thường phi tang xác trong bán kính 80 - 130 km, và đó là những vùng khá hẻo lánh của hạt Yorkshire. Thứ hai, địa hình nơi thi thể được phát hiện chỉ có thể tiếp cận bằng ô tô 4x4 (dẫn động 4 bánh), thường được sở hữu bởi các gia đình nông thôn.

Dù vậy, vụ án tỏ ra ngày càng phức tạp. Khu vực hiện trường Yorkshire Dales trên cao nguyên có một tiểu khí hậu riêng biệt, và đặc biệt hẻo lánh.

Đáng lưu ý, theo thống kê lượng mưa của địa phương, trước đêm thi thể được phát hiện đã có mưa giông lớn. "Lượng mưa lớn trong 24 giờ trước đủ sức di chuyển, làm cho xác chết phơi bày ra", nhà điều tra Max Jowett cho biết.

Anh nói thêm: "Hung thủ chắc chắn quen thuộc với địa hình nơi đây. Nếu là người xa lạ, hắn sẽ giấu thi thể trong hang. Tuy vậy, dân địa phương biết rằng dưới đáy hang là lớp kim loại nên xác sẽ mau chóng bị phát hiện".

"Giả thiết khả dĩ là hung thủ giết người tại nhà, sau đó hắn chở xác đến đây, vượt qua dốc cao và chuyển xác xuống suối, hy vọng không có ai phát hiện ra".

Những manh mối phía trên không thể xem là cú đột phá - các nhà điều tra dư sức biết điều đó. Nhưng ông Adam Harmart cho rằng: "Nhiều khi chúng ta đưa kính hiển vi sang 1 phía khác rồi than phiền mẫu vật quá nhỏ bé" (ám chỉ cảnh sát 14 năm trước đã điều tra sai hướng).

Ông Adam tin lần này, họ có thể biết được danh tính của nạn nhân cũng như người cuối cùng mà cô tiếp xúc, dựa trên sự khoanh vùng điều tra cũng như công nghệ pháp y, pháp chứng ngày càng hiện đại hơn.

"Ở đây chúng tôi không có nhiều vụ án chưa được giải quyết. Vụ án cô dâu châu Á này, dù rất khó điều tra chân tướng nhưng không phải là không thể", ông Adam kết lại.

"Lady of the Dales here she lies/ far from home's East Asian skies/ We do not know the reason why/ she passed away one summer's day " - Tác giả nặc danh viết cho 'Cô dâu châu Á' với cái chết đầy bí ẩn.

Những dòng trên trích từ bài thơ của một tác giả địa phương, cho thấy dù không có người thân nào xuất hiện sau cái chết của cô gái châu Á, người dân thị trấn vẫn thương xót và mong muốn hung thủ bị vạch trần:

"Cô gái nằm lại trên đồi Dales

rất xa khỏi quê nhà Đông Á

Không ai biết vì sao

cô ấy chết một ngày mùa hạ".