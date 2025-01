Số tiền "khủng" tỷ phú Nga hứa cho binh sĩ "hạ" F16 đầu tiên

Sergey Shmotyev, Tổng giám đốc điều hành Công ty Fores của Nga, xác nhận với TASS rằng, ông sẵn sàng trả khoản tiền thưởng lớn là 15 triệu rúp (khoảng 145.000 đô la) cho việc phá hủy chiếc máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên do Mỹ sản xuất trong chiến dịch quân sự đặc biệt đang diễn ra ở Ukraine. Ảnh: EurAsian Times. “Việc trả tiền để bắn hạ máy bay F-16 là cách chúng tôi hỗ trợ những người lính dũng cảm, những người đã liều mạng sống của mình mỗi ngày vì sự an toàn của quê hương. Chúng tôi vô cùng tự hào về chủ nghĩa anh hùng của quân đội và sẽ tiếp tục cung cấp cho họ mọi sự hỗ trợ có thể”, Shmotyev tuyên bố. Ảnh: TRHaber. Shmotyev không đề cập cụ thể đến chiếc F-16 được cho là đã bị bắn hạ vào ngày 26/12 gần Zaporizhzhia, tuyên bố của ông được đưa ra chỉ một ngày sau khi thông tin trên xuất hiện. Không rõ liệu phần thưởng có áp dụng cho sự việc trên hay là cho các cuộc giao tranh trong tương lai liên quan đến F-16. Ảnh: Reddit. Cho đến nay, vẫn chưa có xác nhận chính thức nào từ chính quyền Nga về vụ bắn hạ một chiếc F-16 ở khu vực Zaporizhzhia. Thông tin này được đưa ra bởi Vladimir Rogov, đồng chủ tịch Hội đồng điều phối của Nga về việc tích hợp các khu vực mới. Rogov cung cấp thông tin chi tiết trên kênh Telegram của mình rằng, chiếc F-16 đang chuẩn bị tấn công thì bị hệ thống phòng không Nga bắn hạ. Ảnh: Newsweek. Thông báo về phần thưởng của Shmotyev từng được đưa ra vào đầu năm nay tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, nơi ông cũng nêu bật những phần thưởng cho việc bắn hạ xe tăng do phương Tây sản xuất. Ảnh: CNN. “Chúng tôi đã trả 5 triệu rúp (58.000 đô la) cho chiếc xe tăng đầu tiên và 500.000 rúp (4.800 đô la) cho mỗi chiếc tiếp theo. Những phần thưởng này sẽ được trao trực tiếp cho những người lính bảo vệ đất nước chúng tôi”, ông nhận xét. Fores là một tổ chức tích cực hỗ trợ Quân đội Nga kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu, đã cung cấp hơn 230 triệu rúp viện trợ, bao gồm cung cấp thiết bị, hỗ trợ nhân đạo và hỗ trợ tài chính cho các đơn vị huấn luyện quân sự. Trước đó có thông tin cho biết Cơ quan An ninh Ukraine đã bắt giữ 12 người bị tình nghi do thám các sân bay chứa máy bay F-16, trong số đó có những người đào ngũ. Việc thu thập thông tin tình báo về vị trí và khả năng hoạt động của những máy bay này có tầm quan trọng chiến lược đối với Nga, nhằm làm giảm hiệu quả của chúng trước khi chúng bắt đầu hoạt động tích cực. Những hành động như vậy có thể làm suy yếu nỗ lực bảo vệ công nghệ mới của phương Tây như máy bay F-16 và gây nghi ngờ về hiệu quả của các hoạt động phản gián nội bộ. Những tiết lộ về các mạng lưới gián điệp này càng gây thêm áp lực cho Ukraine trong việc tăng cường an ninh các sân bay quân sự và cơ sở hạ tầng liên quan đến máy bay chiến đấu mới. Trong khi đó, Nga chắc chắn sẽ cố gắng khai thác mọi cơ hội để phá vỡ và phá hủy sự hỗ trợ quân sự của phương Tây. Để duy trì hiệu quả của các máy bay mới đến, Ukraine sẽ cần phải đảm bảo sự bảo vệ tối đa không chỉ cho cơ sở hạ tầng vật chất mà còn chống lại những kẻ phản bội nội bộ. Kể từ khi nổ ra xung đột toàn diện vào tháng 2/2022, Ukraine đã lên tiếng về nhu cầu sở hữu các máy bay chiến đấu tiên tiến, đặc biệt là máy bay F-16 do Mỹ sản xuất. Ban đầu, nhiều chính phủ phương Tây do dự, lo ngại rằng việc cung cấp máy bay như vậy có thể làm leo thang xung đột và làm phức tạp các nỗ lực hoà bình. Tuy nhiên, khi xung đột kéo dài, áp lực hỗ trợ quân sự đã tăng lên. Đến năm 2023, các nhà lãnh đạo phương Tây, bao gồm Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Tổng thống Mỹ Joe Biden, bắt đầu xem xét lại lập trường của họ. Các đánh giá quân sự cho thấy F-16 có thể đóng vai trò quyết định trong việc bảo vệ không phận Ukraine và chống lại lực lượng không quân đáng gờm của Nga. Việc trao thưởng bằng tiền mặt cho các thiết bị quân sự bị bắt hoặc bị phá hủy đã trở thành một chiến thuật quan trọng trong cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine. Cả Ukraine và Nga đều sử dụng những ưu đãi này để thúc đẩy binh sĩ và dân thường nhắm vào tài sản của đối phương. Vào đầu cuộc xung đột, Chính phủ Ukraine đã bắt đầu đưa ra phần thưởng cho các thiết bị quân sự của Nga bị phá hủy, chẳng hạn như xe tăng và hệ thống pháo binh. Ví dụ, vào năm 2022, Ukraine đã công bố phần thưởng là 100.000 hryvnias (khoảng 2.700 đô la) cho việc phá hủy một xe tăng Nga, biến cuộc xung đột không chỉ là một động lực quân sự mà còn là động lực kinh tế cho người dân địa phương nơi tuyến đầu. Những động lực tài chính này có tác động sâu rộng vượt ra ngoài chiến thuật chiến trường. Chúng giúp thúc đẩy mối liên hệ trực tiếp giữa dân thường và mục tiêu quân sự, chứng minh rằng những phần thưởng này đóng vai trò như thế nào trong việc nâng cao tinh thần và hiệu quả chiến đấu. Tuy nhiên, chính sách này không phải là không có rủi ro. Đã xảy ra các khiếu nại gian lận hoặc thao túng các sự kiện để giành phần thưởng. Đối với cả hai bên, những phần thưởng này đóng vai trò là công cụ quan trọng để thúc đẩy binh sĩ và dân thường, đưa xung đột lên một tầm cao mới về cường độ và mức độ tham gia.

