Chóng mặt trước loạt cung đường nhiều khúc cua nhất thế giới

1. Pamir Plateau Sky Road hay Panlong Ancient Road, cung đường quanh co băng qua dãy núi Côn Lôn ở khu tự trị Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc, được mệnh danh là "cơn ác mộng tồi tệ nhất" của những người say xe với hàng trăm cung cua ngoằn ngoèo. Ảnh: OC. Ở điểm cao nhất, Pamir Plateau Sky Road có độ cao 4.269m so với mực nước biển. Ban đầu nó dài 36 km nhưng sau đó đã được mở rộng lên 75 km. Ảnh: OC. Với 600 khúc quanh kẹp tóc liên tiếp, cung đường nguy hiểm này chắc chắn không dành cho những người yếu tim hay say xe. Cung đường ngoằn ngoèo này đặc biệt khó đi khi mưa bão hoặc có tuyết phủ, nhưng ngay cả trong điều kiện khô ráo, những tay lái vẫn cần hết sức thận trọng. Ảnh: OC. Mặc dù có tới hàng trăm khúc cua kẹp tóc chằng chịt nhưng xét về mặt kỹ thuật, Pamir Plateau Sky Road không được coi là một trong những con đường nguy hiểm nhất thế giới để lái xe. Ảnh: OC. 2. Con đường Paseo De Los Libertadores ở Chile bắt đầu ở độ cao 3.200 m, dẫn qua dãy Andes vào Argentina ở độ cao 6.962 m. Một đoạn ngắn trên cung đường này được gọi là The Snails, có tới hơn 20 khúc cua nguy hiểm. Ảnh: amusigplanet. Chiều cao của đường Paseo De Los Libertadores trải dài từ 800m đến 3.200m so với mực nước biển. Trên đường có 29 khúc cua thử thách tay lái của các tài xế. Ảnh: IT. Khi đi vào mùa đông với băng tuyết trên bề mặt, cung đường càng trở nên đáng sợ, một chút lơ là có thể dẫn đến mất mạng. Vào mùa hè, nắng nóng cũng tác động đến xe và tài xế khi tham gia giao thông. Ảnh: IT. 3. Cung đường đèo D915 Bayburt dài 105 km, nằm trên núi Soganli, cao 1.828 m ở Thổ Nhĩ Kỳ, được đánh giá là con đường nguy hiểm nhất hành tinh. Ảnh: Visit Turkey. D915 Bayburt có tổng cộng 38 khúc cua tay áo vô cùng hiểm trở. Trong đó, có 17 khúc cua trải dài trên một đoạn dài 5,1 km với độ dốc lên đến 17%. Ảnh: Visit Turkey. Cung đường ngoằn nghèo này có phần đường hẹp, không có lan can nên rất nguy hiểm đối với các phương tiện. Ảnh: Visit Turkey. Mặc dù D915 Bayburt chủ yếu phục vụ cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của cư dân địa phương nhưng nó cũng thu hút nhiều du khách đến check-in phong cảnh núi non tuyệt đẹp tại đây. Ảnh: Visit Turkey. >>> Mời độc giả xem thêm video: Ngôi làng kỳ lạ nhất thế giới: Tất cả người dân đều mất trí nhớ

1. Pamir Plateau Sky Road hay Panlong Ancient Road, cung đường quanh co băng qua dãy núi Côn Lôn ở khu tự trị Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc, được mệnh danh là "cơn ác mộng tồi tệ nhất" của những người say xe với hàng trăm cung cua ngoằn ngoèo. Ảnh: OC. Ở điểm cao nhất, Pamir Plateau Sky Road có độ cao 4.269m so với mực nước biển. Ban đầu nó dài 36 km nhưng sau đó đã được mở rộng lên 75 km. Ảnh: OC. Với 600 khúc quanh kẹp tóc liên tiếp, cung đường nguy hiểm này chắc chắn không dành cho những người yếu tim hay say xe. Cung đường ngoằn ngoèo này đặc biệt khó đi khi mưa bão hoặc có tuyết phủ, nhưng ngay cả trong điều kiện khô ráo, những tay lái vẫn cần hết sức thận trọng. Ảnh: OC. Mặc dù có tới hàng trăm khúc cua kẹp tóc chằng chịt nhưng xét về mặt kỹ thuật, Pamir Plateau Sky Road không được coi là một trong những con đường nguy hiểm nhất thế giới để lái xe. Ảnh: OC. 2. Con đường Paseo De Los Libertadores ở Chile bắt đầu ở độ cao 3.200 m, dẫn qua dãy Andes vào Argentina ở độ cao 6.962 m. Một đoạn ngắn trên cung đường này được gọi là The Snails, có tới hơn 20 khúc cua nguy hiểm . Ảnh: amusigplanet. Chiều cao của đường Paseo De Los Libertadores trải dài từ 800m đến 3.200m so với mực nước biển. Trên đường có 29 khúc cua thử thách tay lái của các tài xế. Ảnh: IT. Khi đi vào mùa đông với băng tuyết trên bề mặt, cung đường càng trở nên đáng sợ, một chút lơ là có thể dẫn đến mất mạng. Vào mùa hè, nắng nóng cũng tác động đến xe và tài xế khi tham gia giao thông. Ảnh: IT. 3. Cung đường đèo D915 Bayburt dài 105 km, nằm trên núi Soganli, cao 1.828 m ở Thổ Nhĩ Kỳ, được đánh giá là con đường nguy hiểm nhất hành tinh. Ảnh: Visit Turkey. D915 Bayburt có tổng cộng 38 khúc cua tay áo vô cùng hiểm trở. Trong đó, có 17 khúc cua trải dài trên một đoạn dài 5,1 km với độ dốc lên đến 17%. Ảnh: Visit Turkey. Cung đường ngoằn nghèo này có phần đường hẹp, không có lan can nên rất nguy hiểm đối với các phương tiện. Ảnh: Visit Turkey. Mặc dù D915 Bayburt chủ yếu phục vụ cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của cư dân địa phương nhưng nó cũng thu hút nhiều du khách đến check-in phong cảnh núi non tuyệt đẹp tại đây. Ảnh: Visit Turkey. >>> Mời độc giả xem thêm video: Ngôi làng kỳ lạ nhất thế giới: Tất cả người dân đều mất trí nhớ