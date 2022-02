Choáng ngợp những cung đường ven biển đẹp nhất thế giới

Cung đường ven biển Amalfi (Italy) hấp dẫn du khách bởi có ngôi làng nhiều màu sắc, núi non hùng vĩ và nước biển trong xanh. Nó cũng được lấy làm bối cảnh cho nhiều bộ phim nổi tiếng. Nhìn từ trên cao, con đường nhỏ uốn lượn, khi một bên là vách đá, bên còn lại là biển xanh của trời Âu. Đường Great Ocean ở Australia: Great Ocean là cung đường ven biển tuyệt đẹp có chiều dài 243km trải dọc bờ biển Australia. Great Ocean đem tới khung cảnh thiên nhiên ngoạn mục chạy dọc 300 km bờ biển với những bãi cát đẹp, những vách đá hiểm trở, thác nước và rừng rậm nhiệt đới. Highway One, Mỹ: Chạy dọc bờ biển California, hiếm có con đường nào đẹp như Highway One với những vách đá ven biển và những cây gỗ đỏ cổ thụ. Đường Overseas, Mỹ: Vốn là một con đường sắt vắt qua quần đảo Florida Keys của Mỹ, Overseas đã được cải tạo thành một con đường cao tốc dài 113 dặm (180.8km), băng qua 42 cây cầu để nối Miami với điểm cực Nam ở Key West. Đường Chapman’s Peak Drive, Nam Phi: Đây là con đường đầy phiêu lưu nhưng khi đã ghé thăm, bạn sẽ không bao giờ hối hận với cảnh quan đẹp mê hồn của nơi này. Nếu có cơ hội, bạn đừng ngần ngại đặt chân đến thành phố Cape Town một lần để trải nghiệm cung đường Chapman’s Peak Drive đẹp như tranh vẽ. Đường Đại Tây Dương, Na Uy: Atlantic Ocean Road hay còn được gọi là đường Đại Tây Dương là một con đường ven biển dài 8,3 km thuộc Hạt lộ 64, khu đô thị Averøy và Eide, Na Uy. Sự độc đáo của con đường này chính là 8 cây cầu nhỏ uốn lượn bắc qua 8 hòn đảo với độ cong của các cầu rất khác nhau. Các kiến trúc sư đã thiết kế những hình dạng cong rất lạ nối các hòn đảo với nhau nhằm phát huy tối đa khả năng chống chịu bão, gió từ biển Đại Tây Dương. Ảnh: IT. Mời độc giả xem video Top 10 danh lam thắng cảnh đẹp nhất tại Việt Nam. Nguồn: Toplist.

Cung đường ven biển Amalfi (Italy) hấp dẫn du khách bởi có ngôi làng nhiều màu sắc, núi non hùng vĩ và nước biển trong xanh. Nó cũng được lấy làm bối cảnh cho nhiều bộ phim nổi tiếng. Nhìn từ trên cao, con đường nhỏ uốn lượn, khi một bên là vách đá, bên còn lại là biển xanh của trời Âu. Đường Great Ocean ở Australia: Great Ocean là cung đường ven biển tuyệt đẹp có chiều dài 243km trải dọc bờ biển Australia. Great Ocean đem tới khung cảnh thiên nhiên ngoạn mục chạy dọc 300 km bờ biển với những bãi cát đẹp, những vách đá hiểm trở, thác nước và rừng rậm nhiệt đới. Highway One, Mỹ: Chạy dọc bờ biển California, hiếm có con đường nào đẹp như Highway One với những vách đá ven biển và những cây gỗ đỏ cổ thụ. Đường Overseas, Mỹ: Vốn là một con đường sắt vắt qua quần đảo Florida Keys của Mỹ, Overseas đã được cải tạo thành một con đường cao tốc dài 113 dặm (180.8km), băng qua 42 cây cầu để nối Miami với điểm cực Nam ở Key West. Đường Chapman’s Peak Drive, Nam Phi: Đây là con đường đầy phiêu lưu nhưng khi đã ghé thăm, bạn sẽ không bao giờ hối hận với cảnh quan đẹp mê hồn của nơi này. Nếu có cơ hội, bạn đừng ngần ngại đặt chân đến thành phố Cape Town một lần để trải nghiệm cung đường Chapman’s Peak Drive đẹp như tranh vẽ. Đường Đại Tây Dương, Na Uy: Atlantic Ocean Road hay còn được gọi là đường Đại Tây Dương là một con đường ven biển dài 8,3 km thuộc Hạt lộ 64, khu đô thị Averøy và Eide, Na Uy. Sự độc đáo của con đường này chính là 8 cây cầu nhỏ uốn lượn bắc qua 8 hòn đảo với độ cong của các cầu rất khác nhau. Các kiến trúc sư đã thiết kế những hình dạng cong rất lạ nối các hòn đảo với nhau nhằm phát huy tối đa khả năng chống chịu bão, gió từ biển Đại Tây Dương. Ảnh: IT. Mời độc giả xem video Top 10 danh lam thắng cảnh đẹp nhất tại Việt Nam. Nguồn: Toplist.